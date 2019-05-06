Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor

Son dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi iyice artarken Başkan Trump’ın aldığı son karar işin iyice tuzu biberi olacak. Özelde ABD-Çin arasında yaşanıyor gibi görünse de uzun vadede global çapta da büyük etkileri olacak.

Global çapta etkili olacak

ABD Başkanı Trump kısa süre önce attığı Twitter mesajında Çin’den gelen elektronik ürünlere uygulanan mevcut yüzde 10 verginin yüzde 25 seviyesine çıkarılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

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Bu artış vergilerin tam olarak 2.5 katına çıkması anlamına geliyor. Bununla birlikte uzmanlar tüketiciye ulaşan zammın yüzde 14 civarında olacağını tahmin ediyor. Yani örneğin ABD’de 1000$ olarak satılan bir iPhone modeli vergi uygulaması sonrasında 1140$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Günümüzde hemen tüm ABD’li teknoloji devleri üretimi ucuz iş gücü nedeniyle Çin’de yaptırıyor. Bu bakımdan Apple, Google gibi devlerin bu artıştan etkileneceği muhakkak. Diğer taraftan yine üretimi Çin’de yaptıran ve ABD pazarında faaliyet gösteren Sony, LG, Asus gibi pek çok yabancı firma da bundan etkilenecek.

ABD özelinde vergi artışının etkisi bu şekilde ancak global çapta daha büyük bir tehlike bizleri bekliyor. Zira ucuz iş gücü avantajını kaybeden teknoloji devlerinin üretimi nispeten daha karlı ülkelere kaydırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun sonucunda da tüm dünyada satılan elektronik ürünlerde bir miktar ortalama fiyat artışı yaşanması kaçınılmaz olacak.