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Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor

Tasarı onaylanırsa Çin’den ABD’ye gelen elektronik ürünlerde yüzde 10 olan vergi sınırı yüzde 25 seviyesine çıkacak. Bu da üreticilerin Çin’deki ucuz iş gücü avantajını kaybetmesi anlamına geliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor

Son dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi iyice artarken Başkan Trump’ın aldığı son karar işin iyice tuzu biberi olacak. Özelde ABD-Çin arasında yaşanıyor gibi görünse de uzun vadede global çapta da büyük etkileri olacak.

Global çapta etkili olacak

ABD Başkanı Trump kısa süre önce attığı Twitter mesajında Çin’den gelen elektronik ürünlere uygulanan mevcut yüzde 10 verginin yüzde 25 seviyesine çıkarılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya"

Bu artış vergilerin tam olarak 2.5 katına çıkması anlamına geliyor. Bununla birlikte uzmanlar tüketiciye ulaşan zammın yüzde 14 civarında olacağını tahmin ediyor. Yani örneğin ABD’de 1000$ olarak satılan bir iPhone modeli vergi uygulaması sonrasında 1140$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Günümüzde hemen tüm ABD’li teknoloji devleri üretimi ucuz iş gücü nedeniyle Çin’de yaptırıyor. Bu bakımdan Apple, Google gibi devlerin bu artıştan etkileneceği muhakkak. Diğer taraftan yine üretimi Çin’de yaptıran ve ABD pazarında faaliyet gösteren Sony, LG, Asus gibi pek çok yabancı firma da bundan etkilenecek.

ABD özelinde vergi artışının etkisi bu şekilde ancak global çapta daha büyük bir tehlike bizleri bekliyor. Zira ucuz iş gücü avantajını kaybeden teknoloji devlerinin üretimi nispeten daha karlı ülkelere kaydırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun sonucunda da tüm dünyada satılan elektronik ürünlerde bir miktar ortalama fiyat artışı yaşanması kaçınılmaz olacak.

 

https://www.techpowerup.com/255202/u-s-hikes-tariffs-on-electronics-imports-from-china-by-2-5-times Yorum Yaz
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Periah 2 hf. en beğenilen ozgur79
Çin yıllarca Amerika'yı ve diğer ülkeleri feci şekilde kazıklayarak büyüdü. Ama Amerikanın bugün geldiği noktada bunu daha fazla kaldıracak gücü bulunmuyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Spider_hip 2 hf. Periah
Buna kazıklama denemez. Çinli işçilerin çalışma koşulları o kadar sertki kölelikten beter durumda, 3 kuruş maaşa resmen karınlarını azda olsa doyurup hayatta kalabilmek için çalışıyorlardı. Bunu avantaja çevirmek isteyen emperyalist yabancı şirketlerde kârlılığını arttırmak için bunu kullandı. Sonuç olarak şirketler başlangıçta kârlılıklarını güzelce arttırdılar. Ama uzun vadede Çin, köle gibi çalışan çinli halkı sayesinde parasını, gücünü arttırmaya başladı. Bu esnada Amerika iyice borç içerisine girdi. Yani Çin tabiri caizse köpek gibi çalışan milleti sayesinde güçlendi. Ortada kazıklama falan yok.
Buna kazıklama denemez. Çinli işçilerin çalışma koşulları o kadar sertki kölelikten beter durumda, 3 kuruş maaşa resmen karınlarını azda olsa doyurup hayatta ka...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Periah 2 hf. Spider_hip
İşte sorun burada zaten. Çin parasının değerini bilerek düşük tutarak tüm dünyaya kazık atıyor. Sonuçta halkı gerektiği ölçüde zenginleşmesine karşın Çin devleti halkın refahı dan çaldıkları ile sürekli rekabette ucuzluk yönüyle on planda oluyor. Sağlıklı bir ekonomide Çin gibi devlet baskısı ile yuan degersizlestirilmeseydi hem Çin halkı şu anki halinden daha zengin olurdu hemde Çin ile ABD arasında daha sağlıklı bir ticaret hacmi oluşurdu.
İşte sorun burada zaten. Çin parasının değerini bilerek düşük tutarak tüm dünyaya kazık atıyor. Sonuçta halkı gerektiği ölçüde zenginleşmesine karşın Çin devl...
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DH Misafiri 1 hf.
2.5 değil 1.5 . 25 , 10 un 1.5 kat arttırılmış halidir. 10 + 15 (10 un 1.5 katı) = 25.
2.5 katına çıkarıyor deseydiniz daha doğru olurdu.
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Sharparrow 1 hf.
Abdye girerken ürünlerin fiyatları artıyor .. başka bir ülke için neden çşn ucuz ülke konumundan çıksın? Sonuçta zam çinde yapılmıyor çinde değişen bir şey yok... abdye giren üründen abd daha fazla vergi alacak ki onuda zaten kullanıcıya ödetecekler... Çindeki üretimde bir artış yok ekremcim bunu nasıl yorumlayıp haber yaptın sen... Misal çinden almanyaya giden bir ürün fiyatında bir artış olmayacak yada Çinliler daha fazla vergi ödemeyecek çinden 1000 dolara geliyorsa yine o paraya gelecek sonuçta vergiyi alan ödeyecek satan değil o da kullanıcılara yansıtacak... Ahhh ekrem ahhhhhh
Yani elin amerikalısı düşünsün trumpı başa getirdiklerine göre bunlardan rahatsız olmayacaklardır diye düşünüyorum... umarım trumpı başa getiren abdnin %25lik kısmı bir daha bunu başa getirmez.. dengesiz herif ya
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SoMaLiLiGeNç 1 hf. Sharparrow
Haberde Çin'den gelen elektronik ürünlere olan zamdan bahsediyor ?? (Sadece çin diğer Ülkeler değil)
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baris070707 1 hf. yeni yorumcu
Ulan adam resmen dünyanın dengesini bozmak için başa geçmiş.
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Bloodin 1 hf.
Trump reisi örnek alıyor :D
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interwap 2 hf.
iPhone u örnek vermişsiniz ancak Tim Cook Trump'tan Apple ın bu ticaret savaşlarından etkilenmeyeceğine dair güvence almıştı.
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ozgur79 2 hf.
ABD'deki teknoloji şirketlerinin çoğu Çin'de üretim yapıyor. Kendi ayağına sıkmış ama bu vergiler firmaların Hindistan, Vietnam, Tayland, Endonezya gibi ülkelere kaymasına neden olur. Çin'in yükselişi artık daha çok yerli firmalarına bağlı.
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Periah 2 hf. ozgur79
Çin yıllarca Amerika'yı ve diğer ülkeleri feci şekilde kazıklayarak büyüdü. Ama Amerikanın bugün geldiği noktada bunu daha fazla kaldıracak gücü bulunmuyor.
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