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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya

Apple’ın uygulama içi aboneliklerden aldığı yüzde 30 gelir payı yine davalık oldu. Bu kez Spotify firmanın kendi uygulamalarına haksız avantaj sağladığını iddia ediyor.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın özelllikle uygulama mağazasında kendi uygulamalarını koruyan haksız rekabet davranışı iddiaları ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu iddiaların bazıları mahkeme koridorlarında da kendisine yer bulmuştu. Geliştiriciler Apple’ı sıkıştırmakta kararlı.

Spotify bastırıyor

Apple’ın uygulama mağazasındaki abonelik ödemelerinden yüzde 30 gelir payı alması yıllardır süregelen bir politika. Apple Vergisi olarak üçüncü taraf geliştiriciler arasında ün yapan politika konu Apple uygulamaları olunca işlemiyor.

Spotify işte bu noktaya dikkat çekerek Avrupa Rekabet Komisyonu’na başvuruda bulundu. Lider müzik platformu gelir payı nedeniyle iOS uygulamasında abonelik ücretlerini web ve Android tarafına göre daha yüksek tutmak zorunda kaldığını, bunun da Apple Music platformuna haksız avantaj sağladığını iddia ediyor.

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Tartışmaların büyümesinin en önemli sebebi şüphesiz iyice ısınan rekabet. Spotify hali hazırda 100 milyon ücretli aboneye sahip. Apple Music ise 56 milyon civarında. Bununla birlikte ABD’de Apple Music liderliği eline geçirdi. Kısa vadede Apple Music belki sektör lideri olamaz ancak elinde tuttuğu 1.5 milyar cihazlık ekosistem ile uzun vadede şartları lehine değiştirebilir.

Spotify diğer müzik uygulamalarının da aynı konudan şikayetçi olduğunu ancak korktukları için herhangi bir hukuki girişimde bulunmadıklarını iddia ediyor. Komisyon genelde bu tür davaları yıllık toplam gelirin yüzde 10 oranında tazminat cezası ile değerlendiriyor. Yani Apple toplamda 26 milyar dolara varan tarihi bir tazminat cezası ile karşılaşabilir.

Apple ise gelişmelere oldukça tepkili. Yıllar boyunca iOS kullanıcıları sayesinde büyüyen ve rekor gelirlere ulaşan Spotify’ın, uygulama mağazasına hiçbir katkı yapmak istememesini garip karşılarken üstelik olması gereken lisans gelirlerini vermemek için müzik endüstrisi ve sanatçılarla da kavgalı olduğunun altını çiziyor.

Dava nasıl bir seyir izleyecek şimdilik bir şey söylemek zor. Apple sonuna kadar mücadele edebilir veya gelir kesintisi politikasını sona erdirerek davayı bitirebilir. Geçtiğimiz yıllarda İrlanda’da vergiden kaçınmak suçlamasıyla kesilen 15 milyar dolarlık tazminatı ödemişti.

 

https://www.phonearena.com/news/EU-to-investigate-Spotifys-claims-against-Apple_id115791 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
Spotify nasıl lider oluyor anlamıyorum.Bir firmanın abonesi fazla olunca lider mi oluyor ? Tamam Apple zaman zaman bize zor ve sinir bozucu günler yaşatıyor ama şu bir gerçek dijital müzikten öncedei Apple bu piyasayı yönetiyordu, evet tefecidir,piyasaya yeri gelir baskı yapar ama dünya böyle güçlü ve avantajlı olan kazanır.Diğer arkadaşların dediği gibi Spotify'a kapıyı açan Apple, emlakçı gibi komsiyon almıyor bizzat kendi kurduğu platformundan gelir elde ediyor.Spotify'da bir işletim sistemi kursun,platformu yönetsin bakalım aidat ve hizmet bedeli altında para toplamayacak mı ? Firmalar bazen kendi aralarında açık arayıp birbirilerini hukuksal yollarla söğüşlemeye çalışıyorlar işin özeti bu.
Spotify nasıl lider oluyor anlamıyorum.Bir firmanın abonesi fazla olunca lider mi oluyor ? Tamam Apple zaman zaman bize zor ve sinir bozucu günler yaşatıyor ama...
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DH Misafiri 1 hf.
Spotify nasil apple sayesinde ünlü oluyor acaba ? Siz kafayi mi yediniz?
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alaz1903 2 hf.
Apple mağazadaki uygulamaların kârından %30 kâr payı alarak bir nevi ÖTV uygulaması getirmiş. Ekonomi çokomelli mi sayın Apple. Neyse ki AB mahkemeleri buna bir dur der de aldığın paraları toplu olarak ödersin her zaman olduğu gibi.
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DH Misafiri 2 hf.
100 yılın çingenesi spotify zorunda mısın ios ekosistemine girmeye adamın çiftliği istediği atı oynatır ister %30 keser ister seni sokmaz keyfinin kahyası mısın adamın bu davanın sonunda tazminat ödeyen spotify olur onlarda zaten kazanmak için değil applela aşık atacak kadar kendilerini büyük göstermek için bizde buraların adamıyız demek için şov işleri appleın yerinde olsam iosdan spotifyı atarım hadi onlar bizim gibi duygusal değil %30u %50ye çıkartırım işine gelirse reis derim
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Whippoorwill 2 hf.
Babasının hayrına iş yapmak isteyen Spotify'a bak hele.
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esmerbuyucu 2 hf.
Hiç Deezer, TIDAL vs. bu tür şeylerle gündem oluyor mu? Apple Music'ten başka müzik lisanslarına ve sanatçılara daha fazla pay ödeyen yok. Spotify ne yapıyor hem sanatçı gelirlerinden kısmak, platform(iOS vs.) gelirlerinden kısmak üstüne reklam paralarını cukkalamak. Şimdi de Avrupa'yı arkama aliyim belki Apple'ı tırtıklarım diye düşünmüş de 26 milyar dolar nedir., Apple hissesi isteselermiş direkt. 100 milyon abonen var hala gündem olma çabaları...
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CoreXXX 2 hf.
herkesi sırtından vuran çirkef firma apple sırtından vurulunca şaşırmış fanlar. etme kulum birgün bulun boşa denmemiş
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Amd64x2 2 hf.
yiyin birbirinizi notaya para vermeyin
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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
Spotify nasıl lider oluyor anlamıyorum.Bir firmanın abonesi fazla olunca lider mi oluyor ? Tamam Apple zaman zaman bize zor ve sinir bozucu günler yaşatıyor ama şu bir gerçek dijital müzikten öncedei Apple bu piyasayı yönetiyordu, evet tefecidir,piyasaya yeri gelir baskı yapar ama dünya böyle güçlü ve avantajlı olan kazanır.Diğer arkadaşların dediği gibi Spotify'a kapıyı açan Apple, emlakçı gibi komsiyon almıyor bizzat kendi kurduğu platformundan gelir elde ediyor.Spotify'da bir işletim sistemi kursun,platformu yönetsin bakalım aidat ve hizmet bedeli altında para toplamayacak mı ? Firmalar bazen kendi aralarında açık arayıp birbirilerini hukuksal yollarla söğüşlemeye çalışıyorlar işin özeti bu.
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Baelros 2 hf.
Apple'a tazminat odettirmek zor ama olur da oderse Spotify'i iOS'da yasaklayabilir. O zaman Spotify dusunsun. Apple burada hakli, Spotify Apple sayesinde bu kadar unlu oldu ve para kazandi. Simdi yaptiklari seye bak. Apple'a ek para vermek istemiyorsan sadece kendi web siten uzerinden abonelik actir, bak sana cozum. Ama adamlar nereden para kopaririz diye bakiyorlar su an. Her ulkeye de farkli fiyat uyguladiklarini da hatirlatalim.
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cengiz7 2 hf.
Sömürgeciler kapışıyor şok şok şokk
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uygulama haber, apple music ve
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