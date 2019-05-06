Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya

Apple’ın özelllikle uygulama mağazasında kendi uygulamalarını koruyan haksız rekabet davranışı iddiaları ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu iddiaların bazıları mahkeme koridorlarında da kendisine yer bulmuştu. Geliştiriciler Apple’ı sıkıştırmakta kararlı.

Spotify bastırıyor

Apple’ın uygulama mağazasındaki abonelik ödemelerinden yüzde 30 gelir payı alması yıllardır süregelen bir politika. Apple Vergisi olarak üçüncü taraf geliştiriciler arasında ün yapan politika konu Apple uygulamaları olunca işlemiyor.

Spotify işte bu noktaya dikkat çekerek Avrupa Rekabet Komisyonu’na başvuruda bulundu. Lider müzik platformu gelir payı nedeniyle iOS uygulamasında abonelik ücretlerini web ve Android tarafına göre daha yüksek tutmak zorunda kaldığını, bunun da Apple Music platformuna haksız avantaj sağladığını iddia ediyor.

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Tartışmaların büyümesinin en önemli sebebi şüphesiz iyice ısınan rekabet. Spotify hali hazırda 100 milyon ücretli aboneye sahip. Apple Music ise 56 milyon civarında. Bununla birlikte ABD’de Apple Music liderliği eline geçirdi. Kısa vadede Apple Music belki sektör lideri olamaz ancak elinde tuttuğu 1.5 milyar cihazlık ekosistem ile uzun vadede şartları lehine değiştirebilir.

Spotify diğer müzik uygulamalarının da aynı konudan şikayetçi olduğunu ancak korktukları için herhangi bir hukuki girişimde bulunmadıklarını iddia ediyor. Komisyon genelde bu tür davaları yıllık toplam gelirin yüzde 10 oranında tazminat cezası ile değerlendiriyor. Yani Apple toplamda 26 milyar dolara varan tarihi bir tazminat cezası ile karşılaşabilir.

Apple ise gelişmelere oldukça tepkili. Yıllar boyunca iOS kullanıcıları sayesinde büyüyen ve rekor gelirlere ulaşan Spotify’ın, uygulama mağazasına hiçbir katkı yapmak istememesini garip karşılarken üstelik olması gereken lisans gelirlerini vermemek için müzik endüstrisi ve sanatçılarla da kavgalı olduğunun altını çiziyor.

Dava nasıl bir seyir izleyecek şimdilik bir şey söylemek zor. Apple sonuna kadar mücadele edebilir veya gelir kesintisi politikasını sona erdirerek davayı bitirebilir. Geçtiğimiz yıllarda İrlanda’da vergiden kaçınmak suçlamasıyla kesilen 15 milyar dolarlık tazminatı ödemişti.