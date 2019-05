İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı

İklim değişikliği ve çevre konusunda duyarlılık yaratma mücadelesinde en etkili isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bugüne kadar çevre ile ilgili birçok belgesele imza attı. Daha önce The 11th Hour, Virunga ve The Ivory Game gibi ödüllü belgesellerin yapımcılığını üstlenen DiCaprio, son olarak da iklim değişikliğine dikkat çeken Before the Flood adlı belgeselin yapımcılığını üstlendi ve belgesel için dünyanın dört bir yanından önemli isimler ile görüştü.

İlk olarak National Geographic Channel tarafından yayınlanan Before the Flood, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için daha sonra YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. National Geographic'in bu duyarlı kararı işe yaramış gibi görünüyor. Belgesel kısa sürede oldukça geniş bir kitleye ulaştı.

National Geographic Channel, YouTube, Netflix ve diğer dijital platformlar üzerinden 60 milyondan fazla kişiye ulaşan Before the Flood, belgesel dünyası için yeni bir rekora imza attı. Bugüne kadar en çok izlenen belgesellerden biri olan Before the Flood, ayrıca National Geographic'in de bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu.

Oscar ödüllü yönetmen Fisher Stevens tarafından yönetilen Before the Flood, küresel ısınma konusundaki uyarıları dikkate almamaya devam ettiğimiz taktirde dünyayı bekleyen karanlık geleceğe ışık tutuyor. DiCaprio belgesel kapsamında dünyanın dört bir yanına uçarak Papa Francis, Barrack Obama ve Elon Musk gibi nüfuzlu isimlerle dünyanın geleceği hakkında görüştü.

