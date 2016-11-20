Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı

Yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yapımcılığını üstlendiği iklim değişikliği belgeseli Before the Flood, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak izlenme rekorları kırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İklim değişikliği ve çevre konusunda duyarlılık yaratma mücadelesinde en etkili isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bugüne kadar çevre ile ilgili birçok belgesele imza attı. Daha önce The 11th Hour, Virunga ve The Ivory Game gibi ödüllü belgesellerin yapımcılığını üstlenen DiCaprio, son olarak da iklim değişikliğine dikkat çeken Before the Flood adlı belgeselin yapımcılığını üstlendi ve belgesel için dünyanın dört bir yanından önemli isimler ile görüştü.
İlk olarak National Geographic Channel tarafından yayınlanan Before the Flood, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için daha sonra YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. National Geographic'in bu duyarlı kararı işe yaramış gibi görünüyor. Belgesel kısa sürede oldukça geniş bir kitleye ulaştı.
National Geographic Channel, YouTube, Netflix ve diğer dijital platformlar üzerinden 60 milyondan fazla kişiye ulaşan Before the Flood, belgesel dünyası için yeni bir rekora imza attı. Bugüne kadar en çok izlenen belgesellerden biri olan Before the Flood, ayrıca National Geographic'in de bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu.
Oscar ödüllü yönetmen Fisher Stevens tarafından yönetilen Before the Flood, küresel ısınma konusundaki uyarıları dikkate almamaya devam ettiğimiz taktirde dünyayı bekleyen karanlık geleceğe ışık tutuyor. DiCaprio belgesel kapsamında dünyanın dört bir yanına uçarak Papa Francis, Barrack Obama ve Elon Musk gibi nüfuzlu isimlerle dünyanın geleceği hakkında görüştü.
 

http://www.indiewire.com/2016/11/before-the-flood-climate-change-documentary-record-60-million-views-1201747088/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
Deodorant ozona zararlı ama yıllarca sıktı millet banamısın demeden. Şimdi bir anda bırakıp ter kokusu ile yaşamaya devam edeceğiz. Olan parfümeri şirketlerine olur ama gene de doğaya verilen zarar kadar olamaz.
Bir de petrol şirketleri var diyeceğim ama nedense kuzey ülkeleri diğerlerini sömürüp çalıp çırptıktan sonra elektriğe geçmeye başlayıp ondan sonra böyle doğal şeyleri dayatacaklarsa hiç uğraşmasınlar dünya savaşı çıkartmış olurlar. Önce ilk iki dünya savaşında doğaya verdikleri zararı onarsınlar. balinaları eski popülasyonuna kavuştursunlar o sırada biz elektriğe geçeriz zaten.
pizza.
Deodorant ozona zararlı ama yıllarca sıktı millet banamısın demeden. Şimdi bir anda bırakıp ter kokusu ile yaşamaya devam edeceğiz. Olan parfümeri şirketlerine ...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 3 yıl TIME
TIME

nerden izleyebiliriz arkadaşlar


Türkçe olarak buraya yüklemişler ama çoğu yerden de ücretsiz olarak da izleyebilirsiniz

youtu.be/...
TIMEnerden izleyebiliriz arkadaşlarTürkçe olarak buraya yüklemişler ama çoğu yerden de ücretsiz olarak da izl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
diyalektik21 2 yıl
artık belgeseli kaldırmışlar küresel dünya paralı yapmşlar illa para verip izleyecez çevreci belgesele bak bilseydim indirirdim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLacKeLDiaBLo 3 yıl
İzleyin izlettirin arkadaşlar. Fox üzerinden izemeyin， birçok marka(sını)yı sansürlemiş...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Türkçe olanı full HD olarak nat geo türkiye sitesinde ücretsiz olarak yayınladılar, açıp izleyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ratch 3 yıl
İzlenmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Festen 3 yıl
Etkileyici bir çalışma olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 1 hafta önce NTV'de yayınlandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciclista 3 yıl
Küresel ısınmanın en büyük nedeni hayvansal tarım.
Dünyadaki tüm ulaşım sisteminden daha çok emisyona neden oluyor. cowspiracy.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 3 yıl
Natgeo da yayinlaniyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 3 yıl
nerden izleyebiliriz arkadaşlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 3 yıl TIME
TIME

nerden izleyebiliriz arkadaşlar


Türkçe olarak buraya yüklemişler ama çoğu yerden de ücretsiz olarak da izleyebilirsiniz

youtu.be/...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
Deodorant ozona zararlı ama yıllarca sıktı millet banamısın demeden. Şimdi bir anda bırakıp ter kokusu ile yaşamaya devam edeceğiz. Olan parfümeri şirketlerine olur ama gene de doğaya verilen zarar kadar olamaz.
Bir de petrol şirketleri var diyeceğim ama nedense kuzey ülkeleri diğerlerini sömürüp çalıp çırptıktan sonra elektriğe geçmeye başlayıp ondan sonra böyle doğal şeyleri dayatacaklarsa hiç uğraşmasınlar dünya savaşı çıkartmış olurlar. Önce ilk iki dünya savaşında doğaya verdikleri zararı onarsınlar. balinaları eski popülasyonuna kavuştursunlar o sırada biz elektriğe geçeriz zaten.
pizza.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6455 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, belgesel ve
11 etiket daha çevre iklim değişikliği küresel ısınma national geographic leonardo dicaprio before the flood Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bazı yeni MacBook Pro modellerinde trackpad problemleri ortaya çıktı 3 yıl Asus GTX1050Ti Strix incelemesi "Daha verimli, daha performanslı" 3 yıl Bulunan Rootkit 3 milyon Android cihazı etkiliyor 3 yıl Volkswagen’den geri adım: kendi pil fabrikasını açacak 3 yıl Doom oyununda Macbook Pro’nun OLED ekranını kullanan ilginç çözüm 3 yıl Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor 3 yıl Samsung patlayan Galaxy S7′lerle ilgili açıklama yayınladı 3 yıl iPhone 6s modellerinin şarj bitmeden kapanma sorunu çözülüyor 3 yıl HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında 3 yıl Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu 3 yıl Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı 3 yıl LG V30 ile ikinci ekran değişebilir 3 yıl Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı! 3 yıl Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında! 3 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 3 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme 3 yıl Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon 3 yıl Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi 3 yıl Patlayıcıları uzaktan tespit eden Drone sistemi geliştirildi 3 yıl Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı Sonraki Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı 3 yıl Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu? 3 yıl Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun 3 yıl 2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma 3 yıl Deadpool 2'yi kimin yöneteceği belli oldu 3 yıl Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı 3 yıl Çift GTX 1080 ekran kartlı Asus ROG GX800 dizüstü bilgisayarı duyuruldu 3 yıl Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak 3 yıl Star Wars: Battlefront için Rogue One ve VR ek paketleri geliyor 3 yıl Fantastic Beasts: Cases ile büyülü yolculuk başlıyor 3 yıl Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir 3 yıl Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı 3 yıl Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı 3 yıl Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın 3 yıl Nvidia GTX1070 Founders Edition incelemesi "1.9GHz'e varan hızıyla başarılı 2K performansı" 3 yıl Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor 3 yıl Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı 3 yıl OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler 3 yıl Renault Talisman 2017 Business Car seçildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim