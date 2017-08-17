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Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Geçtiğimiz gün bir dergiye röportaj veren Merkel, ileride benzinli ve dizel araçların yasaklanabileceği mesajını verdi. Alman başbakanı elektrikliye geçişin kusursuz olması gerektiğini düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz dönemde Fransa ve İngiltere, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak adına 2040 yılından önce benzin ve dizel yakıtlı araçları yasaklamayı planladıklarını duyurmuştu. Almanya başbakanı Merkel, ülkesi üzerinde artan baskılar neticesinde, kendilerinin de benzinli ve dizel araçları yasaklamayı düşündüğünü belirtti.
SUPERillu dergisi ile yaptığı röportajda açıklamalar yapan Merkel, yasağın tarihi hakkında bilgi vermezken, İngiltere ve Fransa'nın yaptığının doğru yaklaşım olduğunu belirtmiş. Merkel, şimdiye kadar bu konudaki en açık fikrini söylese de, 800 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve çok fazla siyasi nüfuza sahip olan Alman otomobil endüstrisine bu yükü yaratmak konusunda tereddütlü görünüyor.
Son dönemde Alman otomotiv endüstrisini oldukça zora sokan dizel skandalı ile ilgili de konuşan başbakan, "Otomobil endüstrisi, yapılan hataların düzeltilmesini sağlamalıdır" sözlerini söylemiş. Benzinli ve dizel araç yasağının müşteriler açısından da önemli olduğuna değinen Merkel, içten yanmalıdan elektrikliye geçişin kusursuz bir şekilde olması gerektiğini ve kimsenin yaşamını aksatmaması gerektiğini belirtiyor.

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-Uzumaki Naruto- 2 yıl en beğenilen bykrm
bykrm
-Uzumaki Naruto-
Biz 2050 2060 tan sonra Elektrikli araclara geceriz.Bizim daha dizellerle benzinlilerle isimiz cok.

Kardeş siz kimsiniz ? Her konuda biz şöyle yaparız biz böyle yaparız . Madem bukadar memnun değilsin bas git başka kişler bul.

Sen çok memnunsun galiba bu durumdan?
bykrm-Uzumaki Naruto-Biz 2050 2060 tan sonra Elektrikli araclara geceriz.Bizim daha dizellerle benzinlilerle isimiz cok....
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Yanıtla +38
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Biz 2050 2060 tan sonra Elektrikli araclara geceriz.Bizim daha dizellerle benzinlilerle isimiz cok.
1 Yanıt Yanıtla +20
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jimhendrix 2 yıl bykrm
bykrm
-Uzumaki Naruto-
Biz 2050 2060 tan sonra Elektrikli araclara geceriz.Bizim daha dizellerle benzinlilerle isimiz cok.

Kardeş siz kimsiniz ? Her konuda biz şöyle yaparız biz böyle yaparız . Madem bukadar memnun değilsin bas git başka kişler bul.

Zırlamanın anlamı yok adam haklı.
bykrm-Uzumaki Naruto-Biz 2050 2060 tan sonra Elektrikli araclara geceriz.Bizim daha dizellerle benzinlilerle isimiz cok....
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Skandalek 2 yıl
Bir gün herkes LPG kullanacak
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haberelectro 2 yıl
Benzinli ve dizel satışı durmayacak hibrid araçlar satılacak sadece. 2025 e kadar birçok markanın tüm motorları hibrid sistemli olacak. Tam elektriğe geçiş için çoook erken. 20-30 yıl kafadan var.
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Master_Evil 2 yıl
almanya adına sevinip durmayın bizim ülkemizle alakası yok bu işlerin
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Jacques Reverdi 2 yıl
O kadar elektrik nükleer santraller olmadan olmaz yalnız, tüm dünyanın elektrikliği araçlara geçtiğini düşünüp bir hesaplama yapın bakalım ne kadar elektriğe ihtiyacınız olacak.
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Kaiser75 2 yıl
Amerika/Kanada'nın emisyon hilesini ortaya çıkarması dizelin sonunun gelmesini hızlandırdı. Dizel araçlardan salınan kanserojen NOx nedeniyle dizel araçların yasaklanıp öncelikle benzin ardından hibrid en sonunda da elektrikli araçlara giden yol ardına kadar açıldı
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bydvd 2 yıl
doğanın birazcık kurtulması için elektrikli araçlar şart. içden yanmalı araçları dünya genelinde bırakılması gerekiyor. nedeni ise aslında bir sürü nedeni var. bilen biler bilmeyenler ise en basiti trafiğin çok olan ve yavaş akan yerlerindeki aşırı sıcaklığı fark etmemeleri mümkün değil. işde bu küresel sıcaklığın artışlarından sadece biri...!!hatta tüm dünya genelinde doğal olan kaynaklara geçilmeli güneş enerjisi rüzgar enerjisi gibi geçmezsek herzaman doğa insanlardan intikamını çok acı şekilde alacakdır. en son örnek istanbula yağan yumruk büyüklüğündeki dolular...! aşırı yağmurlar depremler aşırı sıcaklar dünya devletleri önlem almazsa 10 yıl sonra dışarı hiç çıkamaya biliriz..!
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Simplify 2 yıl
Dünyanın en çok yenilenebilir enerjisini üreten ülke tutup da benzini desteklediğini söyleyecek değil. Adamlar geleceğin elektrikte olduğunu bilip yatırımlarını yapmışlar şimdi de reklamlarını yapıyorlar. İnşallah benzinli araçlar komple yasaklanır da şu petrol için kan daha az dökülür.
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featfromcrash 2 yıl
Biz önce şu şahinleri tofaşları yasaklamamız lazım. Belirli bi yaştan önceki araçları trafiğe çıkartmamız lazım. Abartı egzoz lu araçlara ciddi ceza verilmeli. Verilmeli de verilmeli.... Elektriğe daha çok yol var..
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Morphinz 2 yıl
BAŞLIK: Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor..
İÇERİK: Geçtiğimiz gün bir dergiye röportaj veren Merkel, ileride benzinli ve dizel araçların yasaklanabileceği mesajını verdi.
Kalite= .
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kadirirdem 2 yıl
Yasaklasalar haklılar ,doğanın anasını ağlatıyor ,artık elektirikli araçlara geçmenin vakti...
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