Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Geçtiğimiz dönemde Fransa ve İngiltere, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak adına 2040 yılından önce benzin ve dizel yakıtlı araçları yasaklamayı planladıklarını duyurmuştu. Almanya başbakanı Merkel, ülkesi üzerinde artan baskılar neticesinde, kendilerinin de benzinli ve dizel araçları yasaklamayı düşündüğünü belirtti.

SUPERillu dergisi ile yaptığı röportajda açıklamalar yapan Merkel, yasağın tarihi hakkında bilgi vermezken, İngiltere ve Fransa'nın yaptığının doğru yaklaşım olduğunu belirtmiş. Merkel, şimdiye kadar bu konudaki en açık fikrini söylese de, 800 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve çok fazla siyasi nüfuza sahip olan Alman otomobil endüstrisine bu yükü yaratmak konusunda tereddütlü görünüyor.

Son dönemde Alman otomotiv endüstrisini oldukça zora sokan dizel skandalı ile ilgili de konuşan başbakan, "Otomobil endüstrisi, yapılan hataların düzeltilmesini sağlamalıdır" sözlerini söylemiş. Benzinli ve dizel araç yasağının müşteriler açısından da önemli olduğuna değinen Merkel, içten yanmalıdan elektrikliye geçişin kusursuz bir şekilde olması gerektiğini ve kimsenin yaşamını aksatmaması gerektiğini belirtiyor.