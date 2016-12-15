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Trump'tan teknoloji liderlerine: Bir sorununuz olursa direkt beni arayın

Yeni ABD başkanı Donald Trump, New York'taki Trump Tower'da teknoloji liderlerini ağırladı. Katılımcılar arasında; Tim Cook, Jeff Bezos, Eric Schmidt, Satya Nadella ve Elon Musk da vardı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Görevi devralmasına sayılı günler kalan yeni ABD başkanı Donald Trump, bugün New York'taki Trump Tower'da teknoloji endüstrisinin üst düzey liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni başkan, teknolojiye yön veren önemli isimlere her türlü sorunlarında yardımcı olacağını ve direkt olarak kendisiyle temasa geçmelerini söyledi. Trump " İnanılmaz inovasyonlarla devam etmenizi istiyoruz. Size her türlü konuda yardımcı olmak için burada olacağız. Ekibimi arayın, beni arayın hiç fark etmez. Burada resmi bir komuta zincirimiz yok" dedi.
New York'taki Trump Tower'ın 25. katındaki konferans salonunu dolduran konuklar arasında; Oracle CEO'su Safra Catz, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, Intel CEO'su Brian Krzanich, Google'ın kurucu ortağı Larry Page, eski Google CEO'su ve Alphabet Inc.'in yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, Cisco CEO'su Chuck Robbins, IBM CEO'su Ginni Rommety, Facebook'un operasyon sorumlusu Sheryl Sandberg, Tesla CEO'su Elon Musk, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Palantir CEO'su Alex Karp yer alıyordu.
Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın en büyük üç çocuğu da toplantıda hazır bulundular. Televizyon kameralarının başlangıç anına tanıklık etmelerine izin verildi, ancak basın mensupları birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldı. Toplantının resmi bir gündemi yoktu, ancak görüşmeler iş odaklı ilerledi. Trump'ın solundaki kilit isim yani danışmanı Peter Thiel, aynı zamanda Facebook'un yönetim kurulunda yer alıyor.
Görüşme sırasında bir takım açıklamalar yapan Trump, yönetiminin ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlayacağını söyledi. ABD başkanı "Adil ticaret anlaşmaları yapacağız. Sınırların ötesinde ticaret yapmak sizin için çok daha kolay olacak. Bir sürü kısıtlama var, gördüğünüzü düşündüğüm çok fazla sorun var. Ve eğer bu konuda herhangi bir fikriniz varsa, bu harika olur" dedi.

Twitter toplantıya "emoji krizi" yüzünden davet edilmedi

Toplantıda en dikkat şeken şey Twitter CEO'su Jack Dorsey veya Trump'ın en sevdiği sosyal medya platformundan hiç kimsenin konferansa katılım göstermemesiydi. Politico kaynaklı habere göre Donald Trump, sosyal paylaşım ağı Twitter'ı diğer önemli teknoloji oyuncularıyla gerçekşen zirveye "özel bir emojiyi onaylamayı reddetmesi" nedeniyle davet etmedi.
Seçim kampanyalarında Hillary Clinton'a "crooked" olarak seslenen Trump, sosyal ağın "Crooked Hillary" sponsor emojilerini onaylamasını istedi. Trump bunun için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı ancak Twitter bunu reddetti. Yayınlanan rapora göre, oluşturulması istenen emojinin, çaldığı ya da verdiği para çuvallarıyla tasvir edilmesi isteniyordu. Daha sonra bunlar  #CrookedHillary hashtagi ile kullanıma sunulacaktı. Buna yanaşmayan Twitter da böylece üst düzey teknoloji liderlerinin yer aldığı Trump Tower'daki toplantının dışında kalmış oldu.

http://www.theverge.com/2016/12/14/13958514/trump-tech-meeting-cook-bezos-sandberg Yorum Yaz
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UyGaR___ 2 yıl en beğenilen
twitter'a konulan tepki bana ülkemizi hatırlattı. yalayan kazanacak demek artık orada da.
yazık valla amerika'lıları alışık olmadıkları garip günler bekliyor.
twitter'a konulan tepki bana ülkemizi hatırlattı. yalayan kazanacak demek artık orada da.yazık valla amerika'lıları alışık olmadıkları garip günler bekl...
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
Trump iyice doblo sahibi enişteye bağlamış olayı. "Bi olay olursa bize gelin koçum" diyecek nerdeyse. Garibim Tim Cook'da Erdoğan'ın yanında sakin sakin oturan Kılıçdaroğlu'na dönmüş iyice.
Bu arada siteniz cidden iğrenç durumda sevgili DH yöneticileri. Forum arayüzünde cevapla diyorum gidip mobil donanım haberi açıyor, yazdığım mesajı sil diyorum oturumdan çıkış yapıyor, giriş yapıp tekrar sil diyorum, başka bir pencere açıyor yine bakıyorum oturumdan çıkış yapmış. Aynı şeyi 3-4 kere denedikten sonra vazgeçtim mesajı silmekten. Donanımhaber anasayfasına girince gelen bildirime tıklıyorum, forum anasayfasına giriyor, tekrar girip bildirime tıklamazsam bildirimin kaynağı olan başlığa yönlendirmiyor bir türlü, eskiden böyle değildi. Ha şu an bu mesajı yazıyorum ama, gönderip gönderemeyeceğimden de emin değilim. Gönder'e bastığım an site çökebilir. Onun için bu metni de kopyalıyorum ki site çökerse yeniden yazmakla uğraşmayayım diye. Türkiye'nin en büyük sitelerinden birinin geldiği durum an itibariyle bu.
Trump iyice doblo sahibi enişteye bağlamış olayı. "Bi olay olursa bize gelin koçum" diyecek nerdeyse. Garibim Tim Cook'da Erdoğan'ın yanında sakin sakin oturan ...
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drjacob 2 yıl
Tim Cook nerden düştük buraya diye bakış atmış resmen :)
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baris01 2 yıl
Malların serbest dolaşımı bundan sonraki dünyanın ana gündem maddesi olacak olan konudur.
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Tolgá 2 yıl
bu trump denen herifi görünce rte geliyor aklıma.
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DH Misafiri 2 yıl
Adam firmalarına sahip çıkıyor, bunda eleştirilecek bir durum yok.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Cihadcıları bombala artık
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kadirirdem 2 yıl
Tüm ekip toplanmış...
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Jeopol 2 yıl
her zaman ki gibi trump zekice ve ulkesinin cikarlarini koruyacak bir sekilde adim atmis. kendisini tebrik ediyorum.
turkiyede ise ancak nereden daha fazla vergi keser, insanlari nasil daha rahat soyariz diye toplanirlar.
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September22 2 yıl
Toplantıda ki kadroyu okurken ekrana yavaşça cennetin görüntüsü gelip gidiyor :D
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Erzsa 2 yıl
Trump adamdır. Twitter gibi sürekli zarar edin bir şirketi neden beslesin ki, sırf operasyon için Obama yönetimi Twitter'a milyonlar aktardı.
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sincanhalı 2 yıl
Turumpta turump
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fotifoti 2 yıl
masada 4 trump var :D yeni abd
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