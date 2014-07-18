Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tt eSports'dan oyunculara özel yeni fare: Ventus

4 yıl
1,3b
1
2
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tt eSports'dan oyunculara özel yeni fare: Ventus
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, ürün gamına Ventus adını verdiği yeni oyuncu faresini ekledi.
Siyah ve kırmızı karşımı rengi ile LED aydınlatma sistemiyle dikkat çeken Tt eSports Ventus oyuncu faresi, 5700 DPI Avagao lazer sensörlüyle yüksek performans, Omron üretimi anahtarlarıyla ise yüksek kullanım ömrü vaat ediyor. Gövdesi üzerinde yer alan delikli bölümle hava akışı sağlayan ve böylece elleri terletmeyen fare, taşıdığı 7 programlanabilir tuşla da 5 profil temelinde 35 farklı makro atamasını aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Dahili hafızasının 128 KB olduğu belirtilen Ventus, 1.8 metre uzunluğundaki USB kablosuyla da bağlantı noktasında sorun yaşamıyor.
Tt eSports'un yeni oyuncu faresi Ventus, 40$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.


http://www.techpowerup.com/203206/ttesports-unveils-the-ventus-ambidextrous-gaming-mouse.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 4 yıl
Saçma bir tt ürünü daha olmuş. Hardcore oyuncular için tek bir ürün üretmeyip kendini oyuncu ürünleri üreten firma sanan Thermaltake'den harika bir ürün daha geldi.Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aristoxenus 4 yıl
Çok hoşuma gitti sanki elinin altında fan var :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Logosu yeni, introsu eski" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl AMD FX-9590 video inceleme "Otomatik olarak 5GHz'e çıkabilen işlemci testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim