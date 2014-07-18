Tt eSports'dan oyunculara özel yeni fare: Ventus

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, ürün gamına Ventus adını verdiği yeni oyuncu faresini ekledi.

Siyah ve kırmızı karşımı rengi ile LED aydınlatma sistemiyle dikkat çeken Tt eSports Ventus oyuncu faresi, 5700 DPI Avagao lazer sensörlüyle yüksek performans, Omron üretimi anahtarlarıyla ise yüksek kullanım ömrü vaat ediyor. Gövdesi üzerinde yer alan delikli bölümle hava akışı sağlayan ve böylece elleri terletmeyen fare, taşıdığı 7 programlanabilir tuşla da 5 profil temelinde 35 farklı makro atamasını aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Dahili hafızasının 128 KB olduğu belirtilen Ventus, 1.8 metre uzunluğundaki USB kablosuyla da bağlantı noktasında sorun yaşamıyor.

Tt eSports'un yeni oyuncu faresi Ventus , 40$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.





http://www.techpowerup.com/203206/ttesports-unveils-the-ventus-ambidextrous-gaming-mouse.html