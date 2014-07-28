Tt eSports'dan yeni bir oyuncu klavyesi daha: CHALLENGER GO

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, ürün gamına CHALLENGER GO isimli yeni oyuncu klavyesini eklediğini duyurdu.

Geniş bilek destek bölümü, tasarımı ve mavi LED aydınlatma sistemiyle hem göze hitap eden hem de yüksek performans ile konfor sağlayabilen Tt eSports'un son üyesi CHALLENGER GO, sağ ve sol tarafına yerleştiren özel tuşlar yardımıyla 40 adet makro atmaası gerçekleştirebiliyor ve 4 oyun profili arasında geçiş desteğini veriyor. Çıkartılabilir USB kablosuyla özellikle oyun turnavaları için taşıma kolaylığı sunan klavye, firma tarafından açıklandığı kadarıyla 10 milyon tuş ömrü sunuyor ve bünyesinde 2 adet USB portu taşıyor. Hızlı kontrol için dahil edilen medya tuşları üst kısmına yerleştirilen CHALLENGER GO, 497x202x24mm boyuta sahip.





Tt eSports'un yeni oyuncu klavyesi CHALLENGER GO, 60$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/ttesports-challenger-go-membrane-gaming-keyboard.html