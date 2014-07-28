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Tt eSports'dan yeni bir oyuncu klavyesi daha: CHALLENGER GO

4 yıl
1,3b
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16
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tt eSports'dan yeni bir oyuncu klavyesi daha: CHALLENGER GO
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, ürün gamına CHALLENGER GO isimli yeni oyuncu klavyesini eklediğini duyurdu.
Geniş bilek destek bölümü, tasarımı ve mavi LED aydınlatma sistemiyle hem göze hitap eden hem de yüksek performans ile konfor sağlayabilen Tt eSports'un son üyesi CHALLENGER GO, sağ ve sol tarafına yerleştiren özel tuşlar yardımıyla 40 adet makro atmaası gerçekleştirebiliyor ve 4 oyun profili arasında geçiş desteğini veriyor. Çıkartılabilir USB kablosuyla özellikle oyun turnavaları için taşıma kolaylığı sunan klavye, firma tarafından açıklandığı kadarıyla 10 milyon tuş ömrü sunuyor ve bünyesinde 2 adet USB portu taşıyor. Hızlı kontrol için dahil edilen medya tuşları üst kısmına yerleştirilen CHALLENGER GO, 497x202x24mm boyuta sahip.

Tt eSports'un yeni oyuncu klavyesi CHALLENGER GO, 60$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor.
 
Tt eSports'dan yeni bir oyuncu klavyesi daha: CHALLENGER GO

http://www.guru3d.com/news-story/ttesports-challenger-go-membrane-gaming-keyboard.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gatsb B 4 yıl
Suan g710+ dusunuyorum ama buda guzelmis.
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xxx187 4 yıl
TR fiyatı en aşağı 210.
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CYBERB0Y 4 yıl
Enter tuşu büyük olmalı...
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peters 4 yıl
bir g105 değil bence bende var memnunum.
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Xanthochroid 4 yıl
Güzel görünüyor. Burada ne kadar olacak bakalım.
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Glorfindel1907 4 yıl
Güzel görünüyor fakat fiyat fazla bence en azından bizde daha fazla olacağı kesin
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multiTYRT 4 yıl
Vatan fiyatını merakla bekliyorum.
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Gece772 4 yıl
Fiyat fazla
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Recharged 4 yıl
Tasarım daha iyi olabilirdi.
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Lazeran 4 yıl
Mekanik olmayan klavyeye oyuncu klavyesi demem
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memoseler 4 yıl Lazeran
Lazeran
Mekanik olmayan klavyeye oyuncu klavyesi demem

Ne alaka? Bence mekanik olmayanlar çok daha rahat oluyor. Ne o öyle tak tak tak diye ses çıkartıyor. Sonra evdekiler odaya gelip sesten dolayı laf yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Basteryus 4 yıl Lazeran
Bende son zamanlarda o fikre kapıldım ve klavye almam gerekiyo ama Türkiye de satılanlar bir elin parmaklarını geçmiyo. Amazon'dan falan alsam, o zaman da TR versiyonu yok, 2 ucu b*klu değnek



Ramazan bayramınız mübarek olsun :)
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Dipote 4 yıl Lazeran
Yeni bir mekanik klavyesi aldın sanırım
Bende mekanik klavye kullanıyorum fakat, çok daha iyi mekanik olmayan klavyeler üretildiği inancıdayım.

TT ekipman konusunda başarılı bir firma. Enter tuşu büyük olmaması tek kötü tarafı olmuş.
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OldGamers86 4 yıl
Gerçekten göze hitap eden bir klavye olmuş. Bu yönden başarılı.
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