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Tüketiciler, iPad 2'ye ilgi göstermeyi sürdürüyor

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Tüketiciler, iPad 2'ye ilgi göstermeyi sürdürüyor

iPad Air ve Retina iPad Mini'ye rağmen Apple'ın neden iPad 2'yi hala ürün gamında tuttuğunu mu merak ediyorsunuz ? İşte cevabı...

Pazar araştırma şirketlerinden CIRP'in, eylül ayındaki iPad satışlarını mercek altına aldığı son çalışması, iPad 2'nin neden satışta olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde "okula dönüş" kampanyalarını da içine alan eylül ayında 4.nesil iPad, satışların %46'sını oluştururken; iPad 2 ise 2 yıllık olmasına rağmen satış pastasında %22'lik pay almayı başardı. iPad 2'nin satışlarını ise Wi-Fi ve Wi-Fi + Hücresel modelleri yarı yarıya paylaştı.

CIRP'in kurucusu Josh Lowitz, iPad 2'ye olan bu ilgiyi insanların düşük fiyatlı iPad'lere olan ilgisine bağlarken; özellikle eğitim sektöründe iPad 2'nin fiyat / performans oranı ideal seviyede olan bir cihaz olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan 1.nesil iPad'in satışları ise, tüm satışların %32'sini oluşturdu.

Tasarımıyla göz dolduran iPad Air ile tablet konusunda yeni bir sayfa açan Apple, 1.nesil iPad Mini'nin satışına 299 dolardan, iPad 2'nin ise 399 dolardan satışına devam ederken; yeni tabletleri iPad Air 1 Kasım'dan itibaren 499 dolar, Retina iPad Mini ise kasım ayı içerisinde 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Tüketiciler, iPad 2'ye ilgi göstermeyi sürdürüyor

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okan_cehapelioglu 5 yıl
Amerikada yaşasam 399 dolara ipad2 alacağıma 100 daha katar air alırım çünkü 2 nesil eski cihaz(ipad3,ipad4) F/P olarak ideal yazmışsınız bence başarılı değil
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umut_baris 5 yıl
Bende gösteriyorum. Nete giriyor mu? - Giriyor. Müzik çalıyor mu? - Çalıyor. Yeter. Fazlasında gözüm yok ki.
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Statistik 5 yıl
Habere bak ya, Apple 11 yil sonra ilk defa yili kar'da dususle kapadi haberi burda yayinlanmiyor ama CIRP haber oluyor
m.bbc.co.uk/...
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SystemApps 5 yıl
habere bak töbe töbe...
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aycibin 5 yıl
air'den sonra en ince ve hafif ipad2 :) nişanlımda ipad4 var.arada hiç de fark yok.bazı ufacık yazılara bakarken çözünürlük farkı hissediliyor ama zaten o boyutta bir yazıyı kimse zoomlamadan okumaz.yani tablet dediğin internete girer,film izletir,müzik dinletir bir de arada oyun oynatır.ipad2 ile hiçbirinde sıkıntı yaşamıyorumki 3-4 aliyim.kamera derseniz de ipad'in kullandığım tek kamerası facetime ve skype için ön kameradır.bunda da kalite farkı olmuyor.

ios5.1 kullanıyorum,mutluyum.ios7 apple'ın yeni alet aldırmak için uydurduğu kalleş bir tuzak.ben de bunu yemem.ilk çıktığı ay amerikadan almıştım 800tl'ye falan gelmişti galiba.tr'nin yarısıydı yani.
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teksalih 5 yıl
Pachenkov
iPad2yi iOS7 ile kullanan bana stabiliteden bahsetmesin. Yaşadım biliyorum.

hocam biraz daha iyi ios 7.0.3 de
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1ses1 5 yıl
Balawitz
ipadim var yhaa .s.s diyen tipler alıyor genelde. Diğer kesim ise %5

Adamlar ya belgelerle yada belli sayıdaki araştırmalarla bu değerleri ortaya koyuyor. Doğru yada yanlış .
Allah aşkına sen nerenden araştırdın ve bu inanılmaz rakamı buldun.
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Granes 5 yıl
Normal bir şey.
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Balawitz 5 yıl
'ipad'im var yhaa .s.s' diyen tipler alıyor genelde. Diğer kesim ise %5
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balcis 5 yıl
bende de ipad var ama ipad 2 alanları, hele o fiyata alanları, hele retina olmayan o ekranla alanı, hele üzerinde ios 7'yle alanları cidden anlamıyorum. apple'ın şu an performans/fiyat oranı açık ara en kötü ürünü.

ipad 4'ün refurbished'ini 379$'a alabiliyorken 3 nesil öncede kalmış bu cihaza 400$ vermek cidden çok ilginç ve hiç anlamadığım bir iş.
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Leskodjer 5 yıl
iPad2'yi iOS7 ile kullanan bana stabiliteden bahsetmesin. Yaşadım biliyorum.
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doctor5945 5 yıl
1. Nesil iPad harıcındeki tüm ipadler ınsanın işini görür zaten 2-3-4 . Nesil ekran kalıtesı ve donanım harıcınde aynı kasa olarak bence lığı bu yuzdende devam edıyor
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