Tüketiciler, iPad 2'ye ilgi göstermeyi sürdürüyor

iPad Air ve Retina iPad Mini'ye rağmen Apple'ın neden iPad 2'yi hala ürün gamında tuttuğunu mu merak ediyorsunuz ? İşte cevabı...

Pazar araştırma şirketlerinden CIRP'in, eylül ayındaki iPad satışlarını mercek altına aldığı son çalışması, iPad 2'nin neden satışta olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde "okula dönüş" kampanyalarını da içine alan eylül ayında 4.nesil iPad, satışların %46'sını oluştururken; iPad 2 ise 2 yıllık olmasına rağmen satış pastasında %22'lik pay almayı başardı. iPad 2'nin satışlarını ise Wi-Fi ve Wi-Fi + Hücresel modelleri yarı yarıya paylaştı.

CIRP'in kurucusu Josh Lowitz, iPad 2'ye olan bu ilgiyi insanların düşük fiyatlı iPad'lere olan ilgisine bağlarken; özellikle eğitim sektöründe iPad 2'nin fiyat / performans oranı ideal seviyede olan bir cihaz olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan 1.nesil iPad'in satışları ise, tüm satışların %32'sini oluşturdu.

Tasarımıyla göz dolduran iPad Air ile tablet konusunda yeni bir sayfa açan Apple, 1.nesil iPad Mini'nin satışına 299 dolardan, iPad 2'nin ise 399 dolardan satışına devam ederken; yeni tabletleri iPad Air 1 Kasım'dan itibaren 499 dolar, Retina iPad Mini ise kasım ayı içerisinde 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.