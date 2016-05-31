Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad

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Mobil cihaz kullanım alışkanlıklarının her geçen hızla arttığı ülkemizden heyecan verici girişimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Onların yenilerinden bir tanesi de Paypad. Wallit isimli yazılımın geliştiricilerindenken Silikon Vadisi’nden kalkıp Türkiye’ye gelen ve sonrasında Çaycı adı verilen kafeleri kuran Veysel Berk, bu kafelerdeki ihtiyaçtan yola çıkarak bir girişime imza attı.

Kafelerden marketlere ve giyim mağazalarına kadar ödeme işleminin olduğu her yerde kullanılan kasalar, sunduğu özelliklere göre çok yüksek maliyetlere sebep olabiliyor. Neredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahip olan bu sistemlere alternatif olması amacıyla geliştirilen Paypad, sunduğu esneklik sağlayan özellikleri ile fark yaratıyor.

Binlerce dolarlık maliyeti bulunan eski sistemlere karşın sadece 30 dakikada kullanıma hazır hale gelebilen Paypad, aylık üyelik veya sabit bir ödeme modeli ile satılacak. Aylık modelde 99TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ayrıca dileyen işletmeler tek seferde ödeme yaparak alt yapılarını Paypad’e taşıma imkanına da kavuşacak.





Paypad, temelde bir iOS uygulaması aslında. İşi yapan da Paypad uygulaması yüklenmiş bir iPad. Sürükleme, tıklama gibi pratik dokunmatik ekran hareketleri ile kasadan hızlı bir şekilde mali onaylı olarak satış gerçekleştirmek mümkün. 16 banka ile anlaşmalı olarak çalışan Paypad, BKM Ekspres ile gerçekleştirilecek anlaşma sayesinde işe ülke içinde daha kapsamlı bir boyut da kazandıracak.





Almanya, İngiltere ve ABD

Ödeme ekranı üzerinde up-sell (önerili satış) ve cross-sell (çapraz satış) modellerini kasiyerin ekranına taşıyan PayPad, sosyal özellikleri ile de satış işini destekleyici özellikler sunuyor. Örneğin aynı veya farklı mağazalardaki kasiyerler, satış rakamlarını aynı anda ekranda görebiliyor. Bir anlamda gerçek zamanlı olarak satış personeli arasında yarış imkanı sunuluyor. Bu da çapraz satış gibi özelliklerin daha fazla kullanılması anlamına geliyor.

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Hali hazırda 4 AVM’de ve 16 işletmede kullanılan Paypad üzerinden bugüne kadar 10 Milyon TL’nin üzerinde satış yapılmış. Verilen bilgilere göre Paypad’in akıllı algoritmalarının ve yapay zeka modüllerinin kullanıldığı işletmelerde, kasadaki satışlar %200’e varan artışlar elde etmeyi başarmış. Tabi ki bu rakamlar deneysel ve kesin ifadeler kullanmak için henüz çok erken ancak kasiyerin kahve alan birince tarçınlı kek de ister misiniz diye sorması ve dahası kasa ekranından buna teşvik edilmesi satışları körükleyici bir etki olacaktır. Bu arad Paypad işletme ekseninde hangi ürünün yanında insanlar ne alıyorsa kasiyere öneri ekranında onu getiriyor. Bu da verimlilik katsayısını daha da yukarı taşıyor.

An itibariyle tablonun son derece parlak göründüğü Paypad kurucusu Veysel Berk, Serdar Kuzuloğlu, Melih Ödemiş, Tahsih Öztiryaki, Vedat Sadioğlu, Aydun Yurdum gibi isimlerden yatırım almayı başarmış. Veysel Berk’in Paypad öncesinde AVM’lerde kurulan ve her 15 dakikada bir taze çay demleyerek müşterilerine sunan Çaycı, evebirilazim.com, Wallit! gibi hali hazırda devam etmekte olan girişimleri de bulunuyor.

Bu arada Paypad’in farklı dil destekli versiyonları da çok yakında hazır olacak. Ayrıca girişim Almanya’da Berlin, İngiltere’de Londra ve ABD’de San Fransico kentlerinde ofisler açarak, Paypad’in resmi lansmanlarını kısa süre içinde gerçekleştirecek.