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Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad

Alışveriş noktalarında ödeme yaparken kullanılan ve geçmişi neredeyse 40 yıl öncesine dayanan kasaları değiştirmeye aday bir girişim Paypad. Üstelik işin arkasında da bir Türk var.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad
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Mobil cihaz kullanım alışkanlıklarının her geçen hızla arttığı ülkemizden heyecan verici girişimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Onların yenilerinden bir tanesi de Paypad. Wallit isimli yazılımın geliştiricilerindenken Silikon Vadisi’nden kalkıp Türkiye’ye gelen ve sonrasında Çaycı adı verilen kafeleri kuran Veysel Berk, bu kafelerdeki ihtiyaçtan yola çıkarak bir girişime imza attı.

Kafelerden marketlere ve giyim mağazalarına kadar ödeme işleminin olduğu her yerde kullanılan kasalar, sunduğu özelliklere göre çok yüksek maliyetlere sebep olabiliyor. Neredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahip olan bu sistemlere alternatif olması amacıyla geliştirilen Paypad, sunduğu esneklik sağlayan özellikleri ile fark yaratıyor.

Binlerce dolarlık maliyeti bulunan eski sistemlere karşın sadece 30 dakikada kullanıma hazır hale gelebilen Paypad, aylık üyelik veya sabit bir ödeme modeli ile satılacak. Aylık modelde 99TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ayrıca dileyen işletmeler tek seferde ödeme yaparak alt yapılarını Paypad’e taşıma imkanına da kavuşacak.


Paypad, temelde bir iOS uygulaması aslında. İşi yapan da Paypad uygulaması yüklenmiş bir iPad. Sürükleme, tıklama gibi pratik dokunmatik ekran hareketleri ile kasadan hızlı bir şekilde mali onaylı olarak satış gerçekleştirmek mümkün. 16 banka ile anlaşmalı olarak çalışan Paypad, BKM Ekspres ile gerçekleştirilecek anlaşma sayesinde işe ülke içinde daha kapsamlı bir boyut da kazandıracak.


Almanya, İngiltere ve ABD 

Ödeme ekranı üzerinde up-sell (önerili satış) ve cross-sell (çapraz satış) modellerini kasiyerin ekranına taşıyan PayPad, sosyal özellikleri ile de satış işini destekleyici özellikler sunuyor. Örneğin aynı veya farklı mağazalardaki kasiyerler, satış rakamlarını aynı anda ekranda görebiliyor. Bir anlamda gerçek zamanlı olarak satış personeli arasında yarış imkanı sunuluyor. Bu da çapraz satış gibi özelliklerin daha fazla kullanılması anlamına geliyor.

Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad
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Hali hazırda 4 AVM’de ve 16 işletmede kullanılan Paypad üzerinden bugüne kadar 10 Milyon TL’nin üzerinde satış yapılmış. Verilen bilgilere göre Paypad’in akıllı algoritmalarının ve yapay zeka modüllerinin kullanıldığı işletmelerde, kasadaki satışlar %200’e varan artışlar elde etmeyi başarmış. Tabi ki bu rakamlar deneysel ve kesin ifadeler kullanmak için henüz çok erken ancak kasiyerin kahve alan birince tarçınlı kek de ister misiniz diye sorması ve dahası kasa ekranından buna teşvik edilmesi satışları körükleyici bir etki olacaktır. Bu arad Paypad işletme ekseninde hangi ürünün yanında insanlar ne alıyorsa kasiyere öneri ekranında onu getiriyor. Bu da verimlilik katsayısını daha da yukarı taşıyor.

An itibariyle tablonun son derece parlak göründüğü Paypad kurucusu Veysel Berk, Serdar Kuzuloğlu, Melih Ödemiş, Tahsih Öztiryaki, Vedat Sadioğlu, Aydun Yurdum gibi isimlerden yatırım almayı başarmış. Veysel Berk’in Paypad öncesinde AVM’lerde kurulan ve her 15 dakikada bir taze çay demleyerek müşterilerine sunan Çaycı, evebirilazim.com, Wallit! gibi hali hazırda devam etmekte olan girişimleri de bulunuyor.

Bu arada Paypad’in farklı dil destekli versiyonları da çok yakında hazır olacak. Ayrıca girişim Almanya’da Berlin, İngiltere’de Londra ve ABD’de San Fransico kentlerinde ofisler açarak, Paypad’in resmi lansmanlarını kısa süre içinde gerçekleştirecek.


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WoXeD 2 yıl en beğenilen
paypalın gönderilme nedenleri çıkmaya başladı.sistem bkm express kullanıyor..... üste para verseler kullanmam bkm express
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redoracle 2 yıl
Aylık 99 tl diyince bizimkilerin fikri olduğunu anladım,çalışandan 100 tl,çalışmayandan 50 tl,şimdide böyle bi sistemden ayda 100 tl,yetmedi onca garibanın hakkını yemeler,ne gariptir ki inançlı insanın en korkması gereken şey kul hakkıdır ki yaradan bile bana kul hakkıyla gelmeyin,ben affetmem onu diye,ama nerde o inananlar tabi hep gösteriş inancı artık.
Aylık 99 tl diyince bizimkilerin fikri olduğunu anladım,çalışandan 100 tl,çalışmayandan 50 tl,şimdide böyle bi sistemden ayda 100 tl,yetmedi onca garibanın hak...
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DH Misafiri 2 yıl
Square in cakmasi resmen satis ekranini baka baka yapmislar
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RushEpicsTR 2 yıl
Stok takip programları örneğin Winrar gibi şeylerle birleşip çok büyük kolaylıklar sağlamadıkça hiç kimse geçmez. Hem mağazalar için masraf Hemde çok satan lanet yazar kasa firmaları bile (örneğin olivetti şuan yeni kanundan dolayı profilo'nun hem fatura hem kredi kartı kesen aletlerini kullanıyoruz) bu aletler bozulunca teknik servisi berbat olduğundan hiç kimse bunlara ehemmiyet göstermez. Ben bir mağaza sahibinin oğlu olarak bunları düşünüyorum. Birde pedere sor o nasıl sövüyor. Paypal ile Bkm express arasındaki olaydan bahsetmişler. Olay tam olarak hakim değilim ama şunu söyleyebilirim. Yemek sepeti gibi bir firmaya haksız rekabetten dolayı bir mahkemesi var yanılmıyorsam(ne kadar doğru tartışılır). Bkm ile Paypalda bu işin ironisi kim hükümetin orasını burasını ovuşturursa o yürüyor.
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ULYSES 2 yıl
Böyle yığınla fikir var kafamda ama yazılım bilgim matlab ile sınırlı olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. En büyük pişmanlığım 90'lı yıllardan beridir bilgisayarlarla iç içe olmama rağmen bu yazılım konusuna eğilmemiş olmaktır. Genç arkadaşlara zihinleri ve enerjileri yüksekken bu konuya eğilmelerini tavsiye ediyorum. Teknoloji ne kadar gelişse de, yazılım işi asla demode olmayacak gibi duruyor.
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V4LKyR 2 yıl
Şu Veysi'ye bak sen... Helal olsun. :)
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begacce 2 yıl
benim çok daha parlak bir fikrim var ama işin altyapısını nasıl hazırlarım bilmiyorum dayımda yok öyle yazılımcıda değilim
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darkexecuter 2 yıl
Kasaların maliyeti yüksekmiş, oyüzden anya 100 tl verip bunu kullanıyoruz, he he!!!!
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WoXeD 2 yıl en beğenilen
paypalın gönderilme nedenleri çıkmaya başladı.sistem bkm express kullanıyor..... üste para verseler kullanmam bkm express
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redoracle 2 yıl
Aylık 99 tl diyince bizimkilerin fikri olduğunu anladım,çalışandan 100 tl,çalışmayandan 50 tl,şimdide böyle bi sistemden ayda 100 tl,yetmedi onca garibanın hakkını yemeler,ne gariptir ki inançlı insanın en korkması gereken şey kul hakkıdır ki yaradan bile bana kul hakkıyla gelmeyin,ben affetmem onu diye,ama nerde o inananlar tabi hep gösteriş inancı artık.
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hubo 2 yıl
Tebrikler veysel berk bunu ilk çaycıyı anlatırken anlatmıştın o zamanda çok beğenmiştim.
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