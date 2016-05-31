PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor

Sanal dünyadaki en büyük mobil ödeme platformu haline gelen PayPal, ülkemizde de uzun süredir faaliyet göstermekte ve mobil ödeme konusunda gerekli izinler için BDDK tarafından onay beklemekteydi. Ne yazık ki, PayPal’ın mobil ödeme konusundaki talebi uygun bulunmadı ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak haber geldi.

PayPal Türkiye ekibi tarafından yapılan duyuruda, BDDK onaylarında yaşanan sıkıntı nedeniyle 6 Haziran 2016 tarihinden itibariyle faaliyetlerin durdurulacağı bildirildi. Yani artık Türkiye’deki müşteriler, PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklar.

Kullanıcıların yeni bir duyuruya kadar mevcut PayPal hesaplarına giriş yaparak hesaplarındaki bakiyeyi banka hesaplarına aktarabilme imkanları var. Bu bakımdan kısıtlı süre içerisinde bu işlemi yapmaları gerekiyor. PayPal bununla birlikte, onay konusundaki girişimlerine devam edeceğini ifade ediyor.

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Dünya çapında büyük bir ağa sahip olan PayPal’ın ülkemizden çıkışı, elbette işlemlerini bu platform üzerinden yürüten özel ve tüzel kişilerin problem yaşamasına sebep olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde de benzer platformların kullanımda olduğunu biliyoruz.

Bankalar Arası Kredi Merkezi tarafından hayata geçirilen BKM Express, yine benzer bir mantık üzerinde hizmet veriyor. Agresif bir şekilde reklam faaliyetlerine devam eden platformun menfaatini korumak için ,BDDK’nın böyle bir karar aldığını belirtenler de mevcut. Elbette bunlar sadece duyumdan ibaret. BKM Express haricinde Denizbank FastPay ve Yapı Kredi Mobil Ödeme gibi örnekler de, NFC üzerinden temassız ödeme şeklinde imkanlar sunuyor. Umarız PayPal gerekli izinleri alır ve yeniden ülkemize geri döner.