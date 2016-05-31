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PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor

Elektronik ticaret yapanların en önemli para aktarım araçlarından olan PayPal, gerekli izinleri alamadığı için ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
2 yıl
7,1b
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123
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal dünyadaki en büyük mobil ödeme platformu haline gelen PayPal, ülkemizde de uzun süredir faaliyet göstermekte ve mobil ödeme konusunda gerekli izinler için BDDK tarafından onay beklemekteydi. Ne yazık ki, PayPal’ın mobil ödeme konusundaki talebi uygun bulunmadı ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak haber geldi.

PayPal Türkiye ekibi tarafından yapılan duyuruda, BDDK onaylarında yaşanan sıkıntı nedeniyle 6 Haziran 2016 tarihinden itibariyle faaliyetlerin durdurulacağı bildirildi. Yani artık Türkiye’deki müşteriler, PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklar.

Kullanıcıların yeni bir duyuruya kadar mevcut PayPal hesaplarına giriş yaparak hesaplarındaki bakiyeyi banka hesaplarına aktarabilme imkanları var. Bu bakımdan kısıtlı süre içerisinde bu işlemi yapmaları gerekiyor. PayPal bununla birlikte, onay konusundaki girişimlerine devam edeceğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Asus’dan iki yeni ZenPad tablet"

Dünya çapında büyük bir ağa sahip olan PayPal’ın ülkemizden çıkışı, elbette işlemlerini bu platform üzerinden yürüten özel ve tüzel kişilerin problem yaşamasına sebep olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde de benzer platformların kullanımda olduğunu biliyoruz.

Bankalar Arası Kredi Merkezi tarafından hayata geçirilen BKM Express, yine benzer bir mantık üzerinde hizmet veriyor. Agresif bir şekilde reklam faaliyetlerine devam eden platformun menfaatini korumak için ,BDDK’nın böyle bir karar aldığını belirtenler de mevcut. Elbette bunlar sadece duyumdan ibaret. BKM Express haricinde Denizbank FastPay ve Yapı Kredi Mobil Ödeme gibi örnekler de, NFC üzerinden temassız ödeme şeklinde imkanlar sunuyor. Umarız PayPal gerekli izinleri alır ve yeniden ülkemize geri döner.

 

https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/home#faqs Yorum Yaz
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Aslanhan. 2 yıl en beğenilen joven
joven

Kurallara uymak zorunda uymaz ise ülkemizde faaliyet gösteremez

Dahiyane bir bakış açısı tebrik ederim seni sayın hocam.

Dünyada en yaygın online ödeme yöntemi olarak kullanılan Paypal Türkiye de Kurallara uymadığı için faaliyet izni alamadı, öylemi.

Yani amaç bu rant kapısını birilerine peşkeş çekmek filan değil.
jovenKurallara uymak zorunda uymaz ise ülkemizde faaliyet gösteremezDahiyane bir bakış açısı tebrik ederim seni sayın h...
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Yanıtla +105
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XavierPedro 2 yıl Nevfel
Nevfel
Paypal ile yapılan transferler muhtemelen şeffaf değil. Terör finansmanı bu yolla sağlanıyor olabilir. Yoksa her bankanın sağladığı şartları sağladıktan sonra neden izin verilmesin.
Kusura bakmasın atıyorum A bankası her şartı yerine getirip almışsa sende paşa paşa getireceksin. Yok öyle yağma.

Paypal olmasa teror bitecek zaten.
NevfelPaypal ile yapılan transferler muhtemelen şeffaf değil. Terör finansmanı bu yolla sağlanıyor olabilir. Yoksa her bankanın sağladığı şart...
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1 Yanıt Yanıtla +93
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Nevfel 2 yıl
Paypal ile yapılan transferler muhtemelen şeffaf değil. Terör finansmanı bu yolla sağlanıyor olabilir. Yoksa her bankanın sağladığı şartları sağladıktan sonra neden izin verilmesin.
Kusura bakmasın atıyorum A bankası her şartı yerine getirip almışsa sende paşa paşa getireceksin. Yok öyle yağma.
Paypal ile yapılan transferler muhtemelen şeffaf değil. Terör finansmanı bu yolla sağlanıyor olabilir. Yoksa her bankanın sağladığı şartları sağladıktan sonra n...
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5 Yanıt Yanıtla +52
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1 Avatar
bestercan 2 yıl
Bi bizimkiler akıllı. Kesin neye imza attıklarını bilmiyorlar
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DH Misafiri 2 yıl
Avrupada paşa paşa uyguladıkları kuralları iş Türkiye ye gelince uygulamak istemiyorlar. Burası 3. dünya ülkesi mi?
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BekirTemel 2 yıl
teröristlere buradan para aktarıldığı doğru mu?
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Kraaz 2 yıl
Herkes TROY yüzünden demiş. Bence asıl soru şu olmalı, Bu TROY kimin şirketi ve bu şirkete kimler ortak ?

Troy Açıklamasında: Türkiye Ödeme Sistemleri sektörü güçlerini birleştirdi diye yazıyor. Kim bunlar ? Bankalar var onu anladık, tamam - Başka kim ?
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Audi383848 2 yıl
Zaten Türkiye'de kullanan pek görmedim.




BDDK kazandı.


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Audi383848 2 yıl
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Düzgün giden bir şey yok ülkede.
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leteon 2 yıl
küçük çapta satış yapanlar cok etkilecek ..alış yapanların ise alıcı koruması olmayacak. güvenli satıcıların bulunmadığı aliexpress ten alım yapacağız ürün 120 gün sonra gelecek.... alipay e gündoğdu artık..
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cemecem21 2 yıl
BKM=Bankalararası Kart Merkezi
Kredi değil.
Ayrıca bildiğim kadarıyla AliExpress'de Paypal geçmiyor.
Neyse gereksiz düzeltmelerden sonra konuyla ilgili yorum yapmak gerekirse bu kadar sistemimizin içine oturmuş bir şeyi kaldırmak gerçekten kötü. Süreç ne kadar zamandır işliyor bilmiyorum ama daha fazla süre gerçekten de gerekliydi. Troy veya BKm express yurtiçinde belki oturur ama yurtdışına çıkmadıkça(çıksa bile oturması uzun yıllar alır bence) çok da etkili olmayacaktır.
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java 2 yıl
Elin amerikalısı ülkemden para kazanacaksa benim verilerimi de bu ülkede tutacak, vergisini de verecek...
Bu nedenlerden dolayı paypala izin vermediği için devlete küfür eden vatandaşlar bu ülkede yaşamak zorunda değil... Meraklısı olduğunuz ülkelere gidebilirsiniz...
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Wacom Intuos 2 yıl java
Adamlar restoran açılmasını yasaklasa "gerekmiyor ki, evde yesin herkes" diyeceksiniz. Bu kadar koyu yandaşlık hakikaten mide bulandırıcı. Bir de ülkenin patronu sizmiş gibi kovmaya çalışmanız yok mu, kara komedisiniz. Her dakika bir aksilik çıkıyor, çıkmasa şaşardım.
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kadirirdem 2 yıl
By by Paypal...
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cocainbar 2 yıl
Avanta vermediyse buyuk baslara ondandir veya avantayi az bulmusta olabilirler.
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Sir Pavlov Krugman 2 yıl
EYYYYY PEYPEL..
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