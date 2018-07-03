Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm zamanların en iyi iOS uygulamaları açıklandı

Kuruluşunun 10. yılını kutlayacak olan App Store'un gelmiş geçmiş en iyi uygulamaları açıklandı. İşte uygulama araştırma şirketi App Annie'nin yayınladığı en iyi iOS uygulamaları listesi.
10 ay
9,1b
1
10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın uygulama marketi App Store, kuruluşunun 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 10 Temmuz 2008 tarihinde, iPhone 3G'nin piyasaya sürülmesinden bir gün önce hizmete giren App Store, yıllar içinde Apple'a milyarlarca dolar kazandırmayı başardı.
App Store'un yıldönümü öncesinde, uygulama araştırma şirketi App Annie, tüm zamanların en iyi iOS uygulamalarının bir retrospektifini yayınladı. Oyunlar ve uygulamalar olmak üzere iki kategoriye ayrılan liste, indirme sayısı ve getirdiği gelir baz alınarak hazırlanmış.
Oyunlar arasında tüm zamanların en iyisinin  Candy Crush Saga olması hiç de şaşırtıcı değil. Uygulamalar kategorisinde ise ilk beş sıranın dördünü Facebook uygulamalarının kapması ise dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

Tüm zamanların en iyi iOS Oyunları

Tüm zamanların en çok kazandıran iOS Oyunları

Tüm zamanların en iyi iOS Uygulamaları

Tüm zamanların en çok kazandıran iOS Uygulamaları


https://www.appannie.com/en/insights/market-data/popular-ios-apps-time/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fthkn 10 ay en beğenilen
Çoğunluğu boş beleş adam işi uygulamalar. Aslında bu sektörün kimden beslendiğini de açıklıyor. Üretici yaratıcı insanlar boş beleş gösteriş düşkünü insanları sömürmüş. İyi de yapmış. Hepsi de online içerikler. Bir zeka oyunu ilk 10'a girecek değil her halde. Ya da üretkenlik odaklı bir uygulamanın orada olması tuhaf olurdu. Sonra da dünyada niye açlık yoksulluk bitmiyor diyoruz. Çünkü adamın yiyecek ekmeği yok ama cebinde son model Iphone var. Yemeğe vermediği parayı online oyunlara veriyor.
Çoğunluğu boş beleş adam işi uygulamalar. Aslında bu sektörün kimden beslendiğini de açıklıyor. Üretici yaratıcı insanlar boş beleş gösteriş düşkünü insanları s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
~Lion King~ 10 ay
Facebook ve facebook messenger kadar telefon katili bir uygulama görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 10 ay
oyunların alayı pay to win
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 10 ay
Fb massanger kullanan var mı yahu ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 10 ay
Bi insan neden candy crush'a para harcar ki lan?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 10 ay
Tinder’a para yatiran varmiymis vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 10 ay
Candy crush’ın birinci olmasının en büyük sebeplerinden biri internet istememesi olabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 10 ay en beğenilen
Çoğunluğu boş beleş adam işi uygulamalar. Aslında bu sektörün kimden beslendiğini de açıklıyor. Üretici yaratıcı insanlar boş beleş gösteriş düşkünü insanları sömürmüş. İyi de yapmış. Hepsi de online içerikler. Bir zeka oyunu ilk 10'a girecek değil her halde. Ya da üretkenlik odaklı bir uygulamanın orada olması tuhaf olurdu. Sonra da dünyada niye açlık yoksulluk bitmiyor diyoruz. Çünkü adamın yiyecek ekmeği yok ama cebinde son model Iphone var. Yemeğe vermediği parayı online oyunlara veriyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 10 ay fthkn
Büyük oyunu görmüşsünüz tebrikler.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9110 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, app annie ve
5 etiket daha en iyi ios uygulamaları en iyi ios oyunları Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Dokuzuncu nesil Intel işlemciler detaylanıyor 10 ay Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı 10 ay Twitch Prime üyelerine bu ay tam 21 ücretsiz oyun 10 ay Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu 10 ay Grizu-263 Uzay Takımı’nın dünya ikincisi model uydusu hangi yeteneklere sahip? 10 ay İşte karşınızda yeni iPhone'ların render görselleri 10 ay Volkswagen Beetle, tam elektrikli olarak yeniden hayat bulabilir 10 ay Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi 10 ay Avrupa'nın önde gelen bankaları blockchain teknolojisini sınır ötesi işlemle test etti 10 ay Apple yeni nesil iPhone X'da motorlu parça kullanmayacak 10 ay Samsung'a rakip olmak isteyen Vietnamlı şirketler akıllı telefon üretimine başlıyor 10 ay Trump yönetimi Çinli telekomünikasyon devinin ABD'ye girmesini engelliyor 10 ay ABD'deki Facebook soruşturması genişletildi 10 ay Samsung Galaxy X katlanabilir telefon sadece ikiye katlanmayacak 10 ay ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı 10 ay Modern görünümlü ve uygun fiyatlı Galaxy On6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Grundig 55 VLX 9750 SP TV ve MR8000 Wi-Fi Soundbar incelemesi 10 ay AMD Ryzen 3 2300X sınıfında fırtınalar estirebilir 10 ay Rockstar, GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlara noktayı koydu 10 ay Xiaomi ve Huawei yazıcı pazarına giriyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Tüm zamanların en iyi iOS uygulamaları açıklandı Sonraki Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı telefonlarda katlanabilir batarya teknolojisine geçiş yapacak! 10 ay GPU Turbo teknolojili Honor 10 GT tanıtıldı 10 ay Altın tozuyla kaplanan BMW modelleri görücüye çıktı 10 ay Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor! 10 ay Ford CEO'su Elon Musk'ın paylaşımıyla dalga geçti 10 ay Meizu 16, 26 Ağustos'ta tanıtılacak 10 ay SpaceX'in uzaya fırlattığı Falcon 9, gökyüzünü işte böyle aydınlattı 10 ay Tesla en büyük batarya sistemini Kaliforniya'da kuracak 10 ay Saatte 650 kilometre hızla hareket eden hava taksi: Vy 400 10 ay Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi Max 3'ün kutusunu paylaştı 10 ay Samsung Galaxy Tab S4 resmi basın görseli ile karşınızda 10 ay Akıllı yemek robotu l Thermomix kutu açılışı 10 ay Instagram'a "Hepsini gördün" özelliği eklendi 10 ay Satoshi Nakamoto kitap yazıyor iddiası 10 ay Yerli EKaaS güvenli veri transferi projesi hayata geçiyor 10 ay Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry 10 ay Gigabyte pazardaki düşüşe dikkat çekiyor 10 ay Amazon, Mercedes'ten 100 adet elektrikli Vito satın alacak 10 ay Hubble'ın görüntülediği bu fotoğraftaki yıldızlar tam 10 milyar yıl yaşında 10 ay NSA, usulsüz eriştiği yüz milyonlarca telefon kaydını sildiğini açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim