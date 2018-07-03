Tüm zamanların en iyi iOS uygulamaları açıklandı

Apple'ın uygulama marketi App Store, kuruluşunun 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 10 Temmuz 2008 tarihinde, iPhone 3G'nin piyasaya sürülmesinden bir gün önce hizmete giren App Store, yıllar içinde Apple'a milyarlarca dolar kazandırmayı başardı.

App Store'un yıldönümü öncesinde, uygulama araştırma şirketi App Annie, tüm zamanların en iyi iOS uygulamalarının bir retrospektifini yayınladı. Oyunlar ve uygulamalar olmak üzere iki kategoriye ayrılan liste, indirme sayısı ve getirdiği gelir baz alınarak hazırlanmış.

Oyunlar arasında tüm zamanların en iyisinin Candy Crush Saga olması hiç de şaşırtıcı değil. Uygulamalar kategorisinde ise ilk beş sıranın dördünü Facebook uygulamalarının kapması ise dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

Tüm zamanların en iyi iOS Oyunları

Tüm zamanların en çok kazandıran iOS Oyunları

Tüm zamanların en iyi iOS Uygulamaları

Tüm zamanların en çok kazandıran iOS Uygulamaları

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/popular-ios-apps-time/