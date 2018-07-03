Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi Max 3'ün kutusunu paylaştı

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi Max 3'ün önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Cihazın detayları daha önce Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıkmıştı. Şirket CEO'su Lei Jun, kişisel sosyal medya hesabından cihazın kutusunun fotoğrafını yayınladı.

Xiaomi Mi Max 3'ün tanıtımı bu ay yapılacak

Akıllı telefonun kutusu, Xiaomi'nin diğer telefonlarında kullandığı klasikleşmiş kutu tasarımlarına benziyor. Sağ üst köşede Mi logosu, altta daha büyük font ve altın sarısı renkte yazılmış "Max 3" ibaresi yer alırken, kutunun yan tarafında ise Mi Max 3 yazıyor.

Ancak perakende kutusu ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Mi Max 2, Çin ve Hindistan'da farklı kutu tasarımlarına sahipti. Çin modeli beyaz ve sade bir tasarıma sahipken, Hindistan modelinin ise önünde akıllı telefonun fotoğrafı yer alıyordu. Mi Max 3'ün global versiyonunun kutusu da farklı bir tasarıma sahip olabilir.

Xiaomi Mi Max 3, 6.99 inç 18:9 ekran, Snapdragon 636 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, çift kamera, Android 8.1 Oreo ve 5.400 mAh pil kapasitesi sunacak.

https://www.weibo.com/p/1003061749127163/photos?from=page_100306&mod=TAB#place