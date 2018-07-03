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Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi Max 3'ün kutusunu paylaştı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, yeni akıllı telefonu Mi Max 3'ü önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor. Şirket CEO'su Lei Jun, sosyal medya hesabından cihazın kutusunu paylaştı.
10 ay
3b
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8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi Max 3'ün önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Cihazın detayları daha önce Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıkmıştı. Şirket CEO'su Lei Jun, kişisel sosyal medya hesabından cihazın kutusunun fotoğrafını yayınladı.

Xiaomi Mi Max 3'ün tanıtımı bu ay yapılacak

Akıllı telefonun kutusu, Xiaomi'nin diğer telefonlarında kullandığı klasikleşmiş kutu tasarımlarına benziyor. Sağ üst köşede Mi logosu, altta daha büyük font ve altın sarısı renkte yazılmış "Max 3" ibaresi yer alırken, kutunun yan tarafında ise Mi Max 3 yazıyor.
Ancak perakende kutusu ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Mi Max 2, Çin ve Hindistan'da farklı kutu tasarımlarına sahipti. Çin modeli beyaz ve sade bir tasarıma sahipken, Hindistan modelinin ise önünde akıllı telefonun fotoğrafı yer alıyordu. Mi Max 3'ün global versiyonunun kutusu da farklı bir tasarıma sahip olabilir.
Xiaomi Mi Max 3, 6.99 inç 18:9 ekran, Snapdragon 636 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, çift kamera, Android 8.1 Oreo ve 5.400 mAh pil kapasitesi sunacak.

https://www.weibo.com/p/1003061749127163/photos?from=page_100306&mod=TAB#place Yorum Yaz
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Amd64x2 10 ay en beğenilen
Kutuyu ne yapacağız müdürüm afedersin
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YüzüğüKayıpFrodo 10 ay
Önceki haberde sd710 un adı geçiyordu. Şuan sd636 deniliyor. Yakında sd 625 ile çıkarsa şaşırmayın.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Amd64x2 10 ay en beğenilen
Kutuyu ne yapacağız müdürüm afedersin
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Ordan Geçenbay 10 ay
Ölçüler mi max 2 ile nerdeyse aynı. 2 milim uzun, 2 milim enden azalma var. Ağırlık 221 gr olacakmış. Kalınlık mi max 2 ile neredeyse aynı.
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YüzüğüKayıpFrodo 10 ay
Önceki haberde sd710 un adı geçiyordu. Şuan sd636 deniliyor. Yakında sd 625 ile çıkarsa şaşırmayın.
2 Yanıt Yanıtla +7
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__Nikolaus__ 10 ay YüzüğüKayıpFrodo
Evet her haberde farklı bende 660 ile geleceğini düşünüyorum.
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ÖzdalDoğru 10 ay YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo
Önceki haberde sd710 un adı geçiyordu. Şuan sd636 deniliyor. Yakında sd 625 ile çıkarsa şaşırmayın.

O bahsettiğiniz mi max 3 pro olanı.
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mert1907 10 ay
Merakla bekliyorum.
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haktan24 10 ay
daha ülkeye dogru düzgün ne mi8 ne m8 se nede mi8 ee edition geldi gelen var ancak büyük perakende sitelerde göremedim varsada sahibinden üzerinden garantisiz cihazlar mevcut yeni cihazlar biranönce gelsede bizde mi8 e gecsek.
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adil07 10 ay haktan24
Tam tarihi bellimi tr gelisi
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