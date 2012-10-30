Tureng, Windows 8 ekosisteminde yerini aldı





Çevrimiçi sözlük hizmetlerinin en popülerlerinden olan Tureng, mobil uygulamalarının arkasından Windows 8 ekosistemi için de bir uygulama yayınladı.





Tureng'in İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce olarak 3 milyondan fazla kelime ve terim içeren veritabanından kısıtlama olmadan faydalanabileceğiniz uygulama, Windows 8 ve Windows RT ile uyumlu olarak çalışıyor.





Uygulama ayrıca Search Charm merkezine de entegre olmuş durumda. Charm üzerinden yaptığınız kelime aramasını uygulama üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Tureng, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.





http://apps.microsoft.com/webpdp/tr-TR/app/tureng/685af70e-7f02-4e82-8965-9e1175d0e599