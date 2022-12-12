MEB ve Reeder "Kızlar Kodlar" projesi ile ücretsiz kodlama eğitimi verecek

Tam Boyutta Gör Milli Eğitim Bakanlığı ile Reeder arasında imzalanan iş birliği protokolü ile “Reeder ile Kızlar Kodlar Projesi” hayata geçiriliyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Liselerindeki kız öğrencilere kodlama eğitimi için destek verilecek.

Reeder, toplumda kadının rolü hakkında farkındalık oluşturmak için kadın çalışan oranını yüzde 55’e ve kadın hissedar oranını yüzde 63’e yükseltmişti. Şimdi de aynı yaklaşımla “Kızlar Kodlar” projesi imzalandı.

2500 öğrenciye eğitim verilecek

Kız öğrencilerin yazılım kullanma becerilerini geliştirmek için Kızlar Kodlar projesi ile ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek. İlk olarak Samsun, İstanbul, Manisa, Mersin ve Gaziantep şehirlerinde uygulanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören 12-18 yaş aralığındaki en az 2500 kız öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Öğrencilere ayrıca reelab.com.tr eğitim portalı üzerinden Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimi verilecek.

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Öğrenciler reelab.com.tr platformundan Maker Eğitimleri, Üç Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama dersleri görecek. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler kodlama, tasarım ve yazılım alanınca becerilerini geliştirecek. Eğitimleri ve sınavı başarıyla tamamlayan 250 öğrenciye yüz yüze atölyeler ile öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkanı sunulacak.

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Kızlar Kodluyor projesinin yol haritası şöyle:

Çevrimiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “reelab.com.tr” adıyla eğitim portalı kuruldu.

Pilot olarak seçilmiş 5 ilde (İstanbul, Manisa, Mersin, Samsun, Gaziantep) 50 okulda, 50 gönüllü öğretmenin desteğiyle oluşturulan çevrimiçi eğitim portalı reelab.com.tr ile meslek liselerinde okuyan kız öğrenciler; "STEAM" yaklaşımı eğitimlerinden faydalanacak.

2500 kız öğrenci, Tasarım Odaklı Düşünme, 3 Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama konularında yaklaşık 6 saatlik çevrimiçi eğitimler ile Maker kültürü ile tanışacak.

Çevrimiçi eğitimlerde başarı gösteren 50 okuldan 250 kız öğrenciyle 2 gün boyunca çevrimiçi eğitimdeki konularda yüz yüze ve uygulamalı Maker atölyeleri yapılacak. Atölyeler her ilde ikişer kez gerçekleşerek her atölyeye başarılı 25 kız öğrencinin katılması sağlanacak.

Çevrimiçi ve yüz yüze atölye eğitimlerine katılan öğrencilere sertifikalar verilecek.

Projenin sonunda öğrencilere staj imkanları verilecek

Reeder yazılım geliştirme ve tasarım yarışmasına katılım imkanı sağlanacak.

Anketlerle öğrencilerin beklentileri ve sağlanan faydaların ölçümü yapılacak ve proje bu sonuçlara göre şekillenecek.

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