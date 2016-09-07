Turing çıldırdı: 3 Snapdragon 830 yonga setli ve 18GB RAM’li akıllı telefon

Geçtiğimiz günlerde 2 adet Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM barındıran Cadenza adındaki konsept telefonu ile teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Turing, şimdi daha gelişmiş bir model planlıyor. Monolith Chaconne adındaki model yine ses getirecek.

Aslında bu iki telefonda şu an konsept aşamasında ve ortada henüz bir prototip mevcut değil. Dünyanın en sağlam akıllı telefonu sloganıyla geçtiğimiz aylarda Turing Phone adında bir model piyasaya süren firmanın patronu Syl Chao, mobil cihaz dünyasında yeni bir dönemin kapısını açmak istiyor.

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Zengin gerçeklik ve bilişsel zeka alanlarında yeni bir ekosistem oluşturmak isteyen Syl Chao, Outer Blueprint adını verdiği projesinde iki model tasarlamış. Turing Phone Cadenza ve Turing Monolith Chaconne adındaki iki model, projenin lokomotifi olacak. Çoklu işlemci ve paralel işlemler ile daha çok yapay zeka çalışmalarına hitap edeceği tahmin ediliyor.

Olağanüstü donanımı ile pek çok kesimin bir hayalden öteye gidemeyeceğini düşündüğü akıllı telefonları, Chao mutlaka hayata geçirmeyi istiyor. Önümüzdeki aylarda firmanın Finlandiya’daki Ar-Ge merkezinden bir video paylaşılacak ve projenin detayları bu videoda anlatılacak.

Turing Monolith Chaconne

Sailfish işletim sisteminin derin öğrenme ve nöral ağ üzerine odaklanan Swordfish sürümü, yeni telefonun iskeletini oluşturacak. Bu açıdan baktığımızda aslında kullanılan donanımın çok da abartı olmadığını söyleyebiliriz.

Turing Monolith Chaconne modelinde 6.4 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. Gerekli gücü ise 3 adet Snapdragon 830 yonga seti sağlıyor. Henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen, Snapdragon 830 yonga setinin Qualcomm’un 10nm sürecinde tasarladığı yeni ürünü olduğunu biliyoruz.

4+4 şeklinde 8 adet Kryo çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 830, daha gelişmiş bir Adreno grafik birimi barındıracak. Toplamda 24 çekirdek ile Chaconne modeli derin öğrenme operasyonlarını kolay bir şekilde halledebilecek.

Sistem 3 adet işlemciyi anakarta yerleştirilmiş bir WiGig ad-hoc merkezi üzerinden 60Hz kanal ile bir birine bağlıyor. İşlemler de ortaya çıkan paralel birimlere dağıtılıyor. Chao, şimdiye kadar böyle bir işlem gücünün mobil cihazlarda yer almadığını ifade ediyor.

3 adet Snapdragon yonga seti sayesinde 3 adet çok hızlı 6GB LPDDR4X RAM kullanmak da mümkün olmuş. 3 adet 256GB bellek ile toplamda 768GB kapasiteye erişilebiliyor. İki adet microSD yuvası sayesinde de 2x256GB daha kapasite eklenebiliyor.

Kamera ve Tasarım

Arka kamera tam 60MP çözünürlüğünde. Sinema sektörüne yönelik kameralarda karşımıza çıkan 6K çözünürlüğünde 4 adet IMAX sensör ile toplamda 60MP seviyesine çıkılıyor. Ayrıca üçlü bir lens sistemi kullanılmış. Ön kamera ise çift sensörlü ve 20MP çözünürlüğünde.

Dayanıklılığı ile dikkat çeken sıvı metal alaşımı ve grafen oksit maddesini kasasında kullanan telefon, pazarın en sağlam telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu birleşimi bugüne kadar kullanan hiçbir marka olmamıştı. Yeni bir madde olan grafen de burada önemli bir rol oynuyor.

1Gpbs indirme hızlarına ulaşan WiGig kablosuz bağlantısının tercih edildiği modelde 3 farklı teknolojinin birleşimi ile bir süper batarya oluşturulmuş. 2400mAh kapasiteli Li-Ion batarya yanında 3600mAh kapasiteli grafen süperiletken batarya ve bir de hidrojen yakıt hücreleri toplamda 120Wh değerinde bir birikim değeri ortaya çıkarıyor. Bu da yaklaşık 30 000 mAh kapasiteye tekabül ediyor.

Her zaman açık sesli komut sistemi, doğal dil algılama yöntemi ile anlık olarak kullanıcıyı algılıyor ve derin öğrenme yöntemiyle de komutları yerine getiriyor. 4 SIM kart yuvası barındıran modelde Marshall imzalı bir ekolayzır kullanılıyor.

Modelde farklı olarak bir kızaklı klavye olması da dikkat çekiyor. Telefonun boyutları şimdilik belirsiz ancak görsellerden oldukça kalın bir cihaz ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

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Yukarıda da değindiğimiz gibi Outer Blueprint projesi tek başına Turing’in altından kalkabileceği bir konu değil. İşlemcilerin problemsiz çalışmasından tutun da, yüksek çözünürlüklü kamera görüntülerinin işlenmesi, batarya tüketimi, işletim sisteminin uyumu gibi pek çok konuda ilgili firmaların destek vermesi gerekiyor. Eğer gerçekleşirse, Turing teknoloji dünyasında önemli bir devrime imza atmış olacak.