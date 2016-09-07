Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turing çıldırdı: 3 Snapdragon 830 yonga setli ve 18GB RAM’li akıllı telefon

3 adet Snapdragon 830 yonga seti ve 18GB RAM taşıyan akıllı telefonlar kulağa imkansız gibi geliyor ancak Turing firması hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,9b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz günlerde 2 adet Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM barındıran Cadenza adındaki konsept telefonu ile teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Turing, şimdi daha gelişmiş bir model planlıyor. Monolith Chaconne adındaki model yine ses getirecek.

Aslında bu iki telefonda şu an konsept aşamasında ve ortada henüz bir prototip mevcut değil. Dünyanın en sağlam akıllı telefonu sloganıyla geçtiğimiz aylarda Turing Phone adında bir model piyasaya süren firmanın patronu Syl Chao, mobil cihaz dünyasında yeni bir dönemin kapısını açmak istiyor.

Ayrıca Bkz. "Narcos ile kartel savaşları mobilde"

Zengin gerçeklik ve bilişsel zeka alanlarında yeni bir ekosistem oluşturmak isteyen Syl Chao, Outer Blueprint adını verdiği projesinde iki model tasarlamış. Turing Phone Cadenza ve Turing Monolith Chaconne adındaki iki model, projenin lokomotifi olacak. Çoklu işlemci ve paralel işlemler ile daha çok yapay zeka çalışmalarına hitap edeceği tahmin ediliyor.

Olağanüstü donanımı ile pek çok kesimin bir hayalden öteye gidemeyeceğini düşündüğü akıllı telefonları, Chao mutlaka hayata geçirmeyi istiyor. Önümüzdeki aylarda firmanın Finlandiya’daki Ar-Ge merkezinden bir video paylaşılacak ve projenin detayları bu videoda anlatılacak.

Turing Monolith Chaconne

Sailfish işletim sisteminin derin öğrenme ve nöral ağ üzerine odaklanan Swordfish sürümü, yeni telefonun iskeletini oluşturacak. Bu açıdan baktığımızda aslında kullanılan donanımın çok da abartı olmadığını söyleyebiliriz.

Turing Monolith Chaconne modelinde 6.4 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. Gerekli gücü ise 3 adet Snapdragon 830 yonga seti sağlıyor. Henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen, Snapdragon 830 yonga setinin Qualcomm’un 10nm sürecinde tasarladığı yeni ürünü olduğunu biliyoruz.

4+4 şeklinde 8 adet Kryo çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 830, daha gelişmiş bir Adreno grafik birimi barındıracak. Toplamda 24 çekirdek ile Chaconne modeli derin öğrenme operasyonlarını kolay bir şekilde halledebilecek.

Sistem 3 adet işlemciyi anakarta yerleştirilmiş bir WiGig ad-hoc merkezi üzerinden 60Hz kanal ile bir birine bağlıyor. İşlemler de ortaya çıkan paralel birimlere dağıtılıyor. Chao, şimdiye kadar böyle bir işlem gücünün mobil cihazlarda yer almadığını ifade ediyor.

3 adet Snapdragon yonga seti sayesinde 3 adet çok hızlı 6GB LPDDR4X RAM kullanmak da mümkün olmuş. 3 adet 256GB bellek ile toplamda 768GB kapasiteye erişilebiliyor. İki adet microSD yuvası sayesinde de 2x256GB daha kapasite eklenebiliyor.

Kamera ve Tasarım

Arka kamera tam 60MP çözünürlüğünde. Sinema sektörüne yönelik kameralarda karşımıza çıkan 6K çözünürlüğünde 4 adet IMAX sensör ile toplamda 60MP seviyesine çıkılıyor. Ayrıca üçlü bir lens sistemi kullanılmış. Ön kamera ise çift sensörlü ve 20MP çözünürlüğünde.

Dayanıklılığı ile dikkat çeken sıvı metal alaşımı ve grafen oksit maddesini kasasında kullanan telefon, pazarın en sağlam telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu birleşimi bugüne kadar kullanan hiçbir marka olmamıştı. Yeni bir madde olan grafen de burada önemli bir rol oynuyor.

1Gpbs indirme hızlarına ulaşan WiGig kablosuz bağlantısının tercih edildiği modelde 3 farklı teknolojinin birleşimi ile bir süper batarya oluşturulmuş. 2400mAh kapasiteli Li-Ion batarya yanında 3600mAh kapasiteli grafen süperiletken batarya ve bir de hidrojen yakıt hücreleri toplamda 120Wh değerinde bir birikim değeri ortaya çıkarıyor. Bu da yaklaşık 30 000 mAh kapasiteye tekabül ediyor.

Her zaman açık sesli komut sistemi, doğal dil algılama yöntemi ile anlık olarak kullanıcıyı algılıyor ve derin öğrenme yöntemiyle de komutları yerine getiriyor. 4 SIM kart yuvası barındıran modelde Marshall imzalı bir ekolayzır kullanılıyor.

Modelde farklı olarak bir kızaklı klavye olması da dikkat çekiyor. Telefonun boyutları şimdilik belirsiz ancak görsellerden oldukça kalın bir cihaz ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor"

Yukarıda da değindiğimiz gibi Outer Blueprint projesi tek başına Turing’in altından kalkabileceği bir konu değil. İşlemcilerin problemsiz çalışmasından tutun da, yüksek çözünürlüklü kamera görüntülerinin işlenmesi, batarya tüketimi, işletim sisteminin uyumu gibi pek çok konuda ilgili firmaların destek vermesi gerekiyor. Eğer gerçekleşirse, Turing teknoloji dünyasında önemli bir devrime imza atmış olacak. 

 

http://us11.campaign-archive1.com/?u=1d34480bd339567cb5c193ac8&id=5926adce6d&e=e094d06079 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
szr1907 3 yıl en beğenilen
Off bununla harika candy crush oynanır. Elini değdirmeden gözünü hareket ettirerek şak diye çekersin şekercikleri. Tamamen fantazi başka birşey değil. Ayrıca Parmak izi okuyucusu yok. Çöp (mizahi yaklaşımdır bu çöp vurgusu yanlış anlaşılmasın)
Off bununla harika candy crush oynanır. Elini değdirmeden gözünü hareket ettirerek şak diye çekersin şekercikleri. Tamamen fantazi başka birşey değil. Ayrıca ...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
Vatandaşımız gerzek gerzek konuşmayi ne kadar cok seviyor.Hiçbir anlami yokmus,Gta V oynatirmis,Hayalmis Fantaziymis,Cok guzel Candy Crush oynanirmis.
Sailfish in spesifize edilmis surumunde,tasinabilir bir cihazda nöral ağı emüle edebilecek bir yapay zeka projesinden bahsediyor adamlar bir de bizim insanimizin vizyonuna bak.Sonra ayni kitle oturur zirlar ulke neden gelismiyor,kendinden basladin da ulke kaldi.
Vatandaşımız gerzek gerzek konuşmayi ne kadar cok seviyor.Hiçbir anlami yokmus,Gta V oynatirmis,Hayalmis Fantaziymis,Cok guzel Candy Crush oynanirmis.Sailf...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 3 yıl
Patron ÇILDIRDI!!!
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakancez 3 yıl
Merhabalar,
Yazmış olmak icin sacma sapan yorumlar yapılmış. Birkac senedir cloud, distributed ve grid computing projeleri ve çalışmalarında mobil cihazlarin kullanılabilmesi icin onemli gelismeler oluyor.
Sanırım geçen sene IBM in öncülüğünü yaptığı World Community Grid projesi Android cep telefonlarindan da yararlanabilir hale geldi. Benzer gelismeler Avrupa Birliginin Cordis projesinde de oluyor. Ilginc makaleler okuyoruz. Daha onlarca kapsamlı projede mobil cihazlarin bilimsel araştırmalarda kullanılması icin calismalar devam ediyor.
Klasik bir bilgisayar yapisina göre daha az enerji tüketen mobil platformların bu amacla kullanılmasının yanında, kontrol ve denetim amaci ile bu tarz cihazların kullanılabileceği ve 7/24 yaninizda taşıyabileceğiniz çözümlerden bir suredir bahsediliyor.
Saçma sapan yorumlardan ziyade Finlandiya gibi Iskandinav ülkelerinin veya Kanada gibi ulkelerin bu alanlara milyonlarca Dolar yatırım yaptigina bakmak lazım. Kanada gibi bilgisayar alaninda buradaki vatandaslara sorarsaniz cok onde olmayan bir ulke, universitelerin ve devlet kuruluslarinin destegi ile D wave gibi quantum computing konusunda lider bir firma ortaya cikartabiliyor.
Amerikali robotik teknoloji gelistiricisi Turing gibi bir firma arastirma laboratuvarlarıni Finlandaya tasiyor ve mobil cihaz gelisimine odaklaniyor.
Heyecan verici gelismeler bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 3 yıl
Rekabet yüzünden üst seviye mobil çiplerin güç sarfiyatları bir telefonun ısısal tasarımını sonuna kadar zorlayacak seviyelerde oluyor.

2-3 tane Snapdragon 830'un gücünden buzluğun içerisinde belki ancak faydalanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
macar prensi 3 yıl
4 adet simkartla geliyormuş. Yediğimiz içtiğimiz ayrılmayan sürekli gezdiğimiz arkadaşlarla ortak gireriz buna.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
almayanı dövüyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riıiven 3 yıl
Olsa güzel olurda cebimizde c4 taşımıyalım patlar felan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 3 yıl
Yanında 10.000mah powerbank hediye ederler artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 3 yıl
Çok gerekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec38 3 yıl
Ne kadar gereksiz insan dolmus bu sitede. Zamaninda nokia ya nie donanim bu kadar kisinti symbian gelismedi vs diye gömüp duranlar simdi 3 tane ispemcisi olan telefona fantazi, gereksiz vs diyorlar. Sogutma problemi yasamadiktan sonra neden olmasin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 3 yıl
gerçekten çıldırmış sınırları zorlamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Bu "telefonun" amacı nedir? Son kullanıcıya satışı olacak mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bu "telefonun" amacı nedir? Son kullanıcıya satışı olacak mı?

sazan.avi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TryToBe 3 yıl
Kimin hayali ise bu bir daha hayal kurmasın mümkünse :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
En çok yapay zeka için geliştiriliyormuş. Real racing 3'ü 1000 fps'de oynatmak için değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 jin_paci +96 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +64 interwap +63 darkaura +60 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10890 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turing, outer blueprint ve
6 etiket daha turing phone cadenza turing monolith chaconne Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galaxy Note 7, evi ve otomobili kullanılamaz hale getirdi 3 yıl Android kullanıcılarına AirPods ve Super Mario müjdesi 3 yıl Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı 3 yıl Sony Xperia X Compact ön inceleme videosu "Gelen gideni aratır mı?" 3 yıl Kapaklı Galaxy Folder 2 duyuruldu 3 yıl Yeni Underworld filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yurt dışı fiyatları ne kadar? 3 yıl Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor 3 yıl Dikkat: Kış saati uygulaması kaldırıldı artık saatler geri alınmayacak 3 yıl Apple 16GB kapasiteye veda etti, fiyatlar revize edildi 3 yıl Üç hava yolu şirketi uçakta Galaxy Note 7 kullanımını yasakladı 3 yıl NASA asteroitten numune getiriyor! Tarihi OSIRIS-REx görevi bu gece başlıyor 3 yıl HTC de düşüş sürüyor 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor 3 yıl Apple, AirPods ile kablosuz kulaklıklarda yeni bir dönemin kapılarını açıyor 3 yıl Apple Watch yenilendi: Su geçirmezlik, GPS ve daha fazlası 3 yıl iPhone 7 serisi karşınızda: Daha güçlü daha iddialı 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binmek yasaklanabilir 3 yıl iPhone 7 etkinliği öncesinde Apple Online Store kapatıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turing çıldırdı: 3 Snapdragon 830 yonga setli ve 18GB RAM’li akıllı telefon Sonraki iPhone 7 ve 7 Plus "Simultane Çeviri" ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 3 yıl Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor 3 yıl Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı 3 yıl LG V20: Çift arka kamera, ikinci ekran, yenilikçi video OIS ve daha büyük batarya 3 yıl İkinci çeyreğin en çok satanı iPhone 6S 3 yıl Samsung; Windows ve Android işletim sistemini aynı anda çalıştırmayı planlıyor 3 yıl DS'den yeni üst seviye donanım paketi: DS Performance Line 3 yıl iPhone 7 canlı yayın ve fazlası 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri (6 Eylül) 3 yıl Asus RX480 Strix 8GB ekran kartı incelemesi 3 yıl Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" 3 yıl Intel, yapay zeka uzmanı Movidius’u satın alıyor 3 yıl OpenOffice kapanma tehlikesiyle karşı karşıya 3 yıl Huawei’den yeni bir Pixel tablet gelebilir 3 yıl PayU, BDDK kuruluş lisansı aldı 3 yıl Samsung’un akıllı kemeri Kickstarter’daki yerini aldı 3 yıl Facebook, arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuğunu gösterecek 3 yıl Sony'den Daniel Craig'e "James Bond" rolü için çılgın teklif 3 yıl Meizu M3 Max: 6 inç ekran, 4100mAh kapasiteli batarya 3 yıl HacBook Elite: En ucuz MacBook kopyası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Aldatılmışmıyımdır fikirlerinize ihtıyacım
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim