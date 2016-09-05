Narcos ile kartel savaşları mobilde

Sevilen yabancı dizilerden birisi olan Narcos, mobil macerasına atılmakta gecikmedi ve Narcos: Cartel Wars adındaki gerçek zamanlı strateji oyununu indirmeye sundu.

Dizi ile benzer bir çizgide ilerleyen oyunda, sıfırdan kendi dünyanızı kurarak kartel savaşlarında en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. İlk etapta savunmanızı güçlendirip gerekli üretim binalarını kurduktan sonra sıra karşı kartellerin kamplarını yağmalamaya geliyor.

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Oyunda ilerledikçe Sicario adındaki liderlerin kilidi açılıyor ve bunları gerek savunma birliklerinde gerekse de çatışma birliklerinde görevlendirebiliyorsunuz. Yapay zekaya karşı oynayabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla kartel oluşturarak büyük kapışmalara da katılabiliyorsunuz. Dizinin hayranlarını uzun süre ekranda tutacak olan oyun ücretsiz.