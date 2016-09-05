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Narcos ile kartel savaşları mobilde

Sevilen yabancı dizilerden birisi olan Narcos, mobil macerasına atılmakta gecikmedi ve Narcos: Cartel Wars adındaki gerçek zamanlı strateji oyununu indirmeye sundu.
2 yıl
11,8b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Narcos ile kartel savaşları mobilde

Sevilen yabancı dizilerden birisi olan Narcos, mobil macerasına atılmakta gecikmedi ve Narcos: Cartel Wars adındaki gerçek zamanlı strateji oyununu indirmeye sundu.

Dizi ile benzer bir çizgide ilerleyen oyunda, sıfırdan kendi dünyanızı kurarak kartel savaşlarında en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. İlk etapta savunmanızı güçlendirip gerekli üretim binalarını kurduktan sonra sıra karşı kartellerin kamplarını yağmalamaya geliyor.

Ayrıca Bkz. "Muhammed Ali renk eşleme oyununda"

Oyunda ilerledikçe Sicario adındaki liderlerin kilidi açılıyor ve bunları gerek savunma birliklerinde gerekse de çatışma birliklerinde görevlendirebiliyorsunuz. Yapay zekaya karşı oynayabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla kartel oluşturarak büyük kapışmalara da katılabiliyorsunuz. Dizinin hayranlarını uzun süre ekranda tutacak olan oyun ücretsiz.


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DH Misafiri 1 yıl
_oTToman_ karteline bekleriz :)
Kamyondan atlayacaz
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DH Misafiri 1 yıl
KARTEL ŞAHİNLER BEKLERİM
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DH Misafiri 2 yıl
MaviTuran Clan beklerim
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba CARTELUS karteline bekliyorum arkadaslar
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DH Misafiri 2 yıl
''istanbul'' carteli kurulmuştur cartelimize bekliyouz arkadaşlar :)
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emre1393 2 yıl
Yazık oldu şişkoya
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9600_G_T 2 yıl
army of heroes oyunun aynısı sadece gorseller degısmıs.
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