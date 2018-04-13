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Türk Kızılayı bugün Twitch yayınlarına başlıyor

Türk Kızılayı, bugün saat 17:00'da ilk Twitch yayınını gerçekleştirecek. Birçok ünlü ismin de katılacağı canlı yayınlardan elde edilen tüm gelirler, yardım amaçlı kullanılacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından Türk Kızılayı, bugün saat 17:00 itibariyle Twitch yayınlarına başlayacak. Birçok ünlü ismin konuk olacağı yayınlardan elde edilen tüm gelirler, yardım amaçlı kullanılmak üzere Türk Kızılayı fonuna aktarılacak. 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Twitch üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Türk Kızılayı'nın bugünkü konuğu ise Hazretiyasuo olarak tanınan Mustafa Yavuz olacak. Bu hafta dört adet canlı yayın düzenleyecek Türk Kızılayı'nın diğer konukları ise CihadKiriş (Cihad Kiriş), KFC Eatbox (Barış Can) ve ThetaBetaPlays (Berkant Cen & İpek İnan) olacak.
Türk Kızılayı, bugün itibariyle saatler 17:00'ı gösterdiğinde Mustafa Yavuz'un (Hazretiyasuo) katılımıyla birlikte ilk canlı yayınını gerçekleştirecek. Canlı yayını izlemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

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Leipold 1 yıl en beğenilen
"Türk KIZLARI bugün twitch yayınlarına başlıyor" diye okudum...

Edit: HazretiYasou! Şaka mı lan bu?! Bunlar League of Legends oynayıp ünlü olmaya çalışan, sonra spektrumu genişletip saçma salak oyunlarla birbirinden seviyesiz yorumlarıyla takipçi kasan tipler lan! Amanın! TÜRK KIZILAYI'nın kutsal adını bu zırtapozlarla kirletmeyin gözünüzü seveyim!
Al anasını satayım al sana mal. Mal derken malzeme bu anlamında. Safi küfür. Bu dallamayı takip eden birde 300.000 bunun gibi tip var. Allah'ım sen yaratıyorsun bari takip et yarabbim mübarek Miraç kandili küfür edecem sinirden.

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"Türk KIZLARI bugün twitch yayınlarına başlıyor" diye okudum...Edit: HazretiYasou! Şaka mı lan bu?! Bunlar League of Legends oynayıp ünlü ol...
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Sliskelion 1 yıl
HazretiYasuo da baya örnek biri çok iyi seçim aferin size...
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The Balance 1 yıl
Ünlü? Bunlar mı ünlüymüş
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DH Misafiri 1 yıl
kızılay ne yaptığını bilmiyor olmalı
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a_y_k_u_t 1 yıl
Hz. Yasuuu kardeşimize laf edenler olmuş.q..qq.q Bir ezan okur çarpılırsın kardeşim dikkatli ol lütfen.
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esmerbuyucu 1 yıl
Yayını izleyenleri kanser ettikleri için bakım masraflarını da Türk Kızılayı karşılasın.
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Ersin ÇAKI 1 yıl
Yayınlarında sadece küfür eden ve bu şekilde bağış toplayan birini milletin karşısına çıkarmak nasıl bir kafafır arkadaş. Bu adam dönen yar..k saldırısı diye kapak resmi koyup, kızlar yüreğim sızlar, geleceğiniz parlak yiyeceğiniz yarr..k diye başlık koyup youtube canlı yayınları açıyordu. Türkiyenin önemli bir kurumunun böyle adamları konuk alması çok üzücü
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TearsForFears 1 yıl
Jahrein in de kitlesi çöp ama adam ayda 50 bin kaldırıyor. Kitleye değil gelen paraya bakacaksın. Kızılay'a umarım iyi bağış toplanır bu çöp twitch kitlesinden. Twitch yayıncılarının böylece bir faydaları olmuş olur.
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zQrba 1 yıl
Çağa ayak uydurup böyle bir şey yapmak çok güzel. Pintipanda gibi daha bilinçli biriyle başlamak çok iyi olurdu bence.
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Ares 1 yıl
Hz. Yasuo uzun baş parmağı ile tililili diye nah yapıp bağış toplar artık...
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Leipold 1 yıl en beğenilen
"Türk KIZLARI bugün twitch yayınlarına başlıyor" diye okudum...

Edit: HazretiYasou! Şaka mı lan bu?! Bunlar League of Legends oynayıp ünlü olmaya çalışan, sonra spektrumu genişletip saçma salak oyunlarla birbirinden seviyesiz yorumlarıyla takipçi kasan tipler lan! Amanın! TÜRK KIZILAYI'nın kutsal adını bu zırtapozlarla kirletmeyin gözünüzü seveyim!
Al anasını satayım al sana mal. Mal derken malzeme bu anlamında. Safi küfür. Bu dallamayı takip eden birde 300.000 bunun gibi tip var. Allah'ım sen yaratıyorsun bari takip et yarabbim mübarek Miraç kandili küfür edecem sinirden.

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michael01 1 yıl
Tebrik ederim hangi çalışanın aklına twitchden para toplamak aklına geldiyse. Çağa ayak uydurmak,imkanları değerlendirmek tam da böyle olur.
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Sliskelion 1 yıl
HazretiYasuo da baya örnek biri çok iyi seçim aferin size...
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Rachsuchtig 1 yıl Sliskelion
Mesele örnek olmak değil eğlendirmek aynı zamanda bağış toplamak
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