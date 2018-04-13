Türk Kızılayı bugün Twitch yayınlarına başlıyor

Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından Türk Kızılayı, bugün saat 17:00 itibariyle Twitch yayınlarına başlayacak. Birçok ünlü ismin konuk olacağı yayınlardan elde edilen tüm gelirler, yardım amaçlı kullanılmak üzere Türk Kızılayı fonuna aktarılacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Twitch üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Türk Kızılayı'nın bugünkü konuğu ise Hazretiyasuo olarak tanınan Mustafa Yavuz olacak. Bu hafta dört adet canlı yayın düzenleyecek Türk Kızılayı'nın diğer konukları ise CihadKiriş (Cihad Kiriş), KFC Eatbox (Barış Can) ve ThetaBetaPlays (Berkant Cen & İpek İnan) olacak.

ilk canlı yayınını gerçekleştirecek. Canlı yayını izlemek için Türk Kızılayı, bugün itibariyle saatler 17:00'ı gösterdiğinde Mustafa Yavuz'un (Hazretiyasuo) katılımıyla birliktegerçekleştirecek. Canlı yayını izlemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.