Türk Kızılayı bugün Twitch yayınlarına başlıyor

Teknoloji Editörü
Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından Türk Kızılayı, bugün saat 17:00 itibariyle Twitch yayınlarına başlayacak. Birçok ünlü ismin konuk olacağı yayınlardan elde edilen tüm gelirler, yardım amaçlı kullanılmak üzere Türk Kızılayı fonuna aktarılacak.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Twitch üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Türk Kızılayı'nın bugünkü konuğu ise Hazretiyasuo olarak tanınan Mustafa Yavuz olacak. Bu hafta dört adet canlı yayın düzenleyecek Türk Kızılayı'nın diğer konukları ise CihadKiriş (Cihad Kiriş), KFC Eatbox (Barış Can) ve ThetaBetaPlays (Berkant Cen & İpek İnan) olacak.
Türk Kızılayı, bugün itibariyle saatler 17:00'ı gösterdiğinde Mustafa Yavuz'un (Hazretiyasuo) katılımıyla birlikte ilk canlı yayınını gerçekleştirecek. Canlı yayını izlemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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Edit: HazretiYasou! Şaka mı lan bu?! Bunlar League of Legends oynayıp ünlü olmaya çalışan, sonra spektrumu genişletip saçma salak oyunlarla birbirinden seviyesiz yorumlarıyla takipçi kasan tipler lan! Amanın! TÜRK KIZILAYI'nın kutsal adını bu zırtapozlarla kirletmeyin gözünüzü seveyim!
Al anasını satayım al sana mal. Mal derken malzeme bu anlamında. Safi küfür. Bu dallamayı takip eden birde 300.000 bunun gibi tip var. Allah'ım sen yaratıyorsun bari takip et yarabbim mübarek Miraç kandili küfür edecem sinirden.