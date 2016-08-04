Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor

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Ülkemizde son dönemde savunma sanayiinde önemli işlere imza atılıyor. Altay tankı, cirit ve som füzeleri, MK-47 piyade tüfeği, insansız hava araçları Anka ve Bayraktar derken tüm dünyada ses getiren bir çok önemli proje nihayete erdirildi ve hatta bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunuldu.

Bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerden bir tanesi de FNSS. Zırhlı muharebe araçları, çeşitli araçlara entegre edilebilir uzaktan komutalı kule sistemleri ile önemli ürünler ortaya koyan şirketin Samur adlı seyyar yüzücü hücum köprüsüne dair detayları da sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.





Özellikle Orta Doğu pazarında önemli bir etkinliğe ulaşan ve adını duyuran FNSS, aynı bölgedeki dost bir ülke ile 76 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. İsmi açıklanmayan ülkeye verilecek araçların modellerine ilişkin bir bilgi mevcut değil ancak tahminler şirketin ürün portföyünde yer alan paletli zırhlı araçlar Akıncı ve Kaplan olabileceği yönünde.

Milyar Dolarlık İhracat

FNSS’in son dönemdeki dış ticaret rakamları milyar dolarları aşmış durumda. Sadece Orta Doğu pazarında toplam değeri 1.6 milyar doları aşan ihracat sözleşmesi yapılmış durumda. Şirketin küresel ölçekte Türkiye dışında farklı ülkeler ile imzaladığı anlaşmaların değeri ise 2.6 milyar doları aşmış oldu. Resmi rakamlara dayanmasa da FNSS’e göre şirket Orta Doğu’da bu iş hacmine ulaşan ilk isim konumunda.

http://www.fnss.com.tr/haber/fnss-orta-doguda-bir-ihracat-sozlesmesi-daha-imzaladi