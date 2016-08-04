Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor

Bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerden bir tanesi de FNSS. Zırhlı muharebe araçları, çeşitli araçlara entegre edilebilir uzaktan komutalı kule sistemleri ile önemli ürünler ortaya koyan şirketin Samur adlı seyyar yüzücü hücum köprüsüne dair detayları da sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.
Özellikle Orta Doğu pazarında önemli bir etkinliğe ulaşan ve adını duyuran FNSS, aynı bölgedeki dost bir ülke ile 76 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. İsmi açıklanmayan ülkeye verilecek araçların modellerine ilişkin bir bilgi mevcut değil ancak tahminler şirketin ürün portföyünde yer alan paletli zırhlı araçlar Akıncı ve Kaplan olabileceği yönünde.
Milyar Dolarlık İhracat
FNSS’in son dönemdeki dış ticaret rakamları milyar dolarları aşmış durumda. Sadece Orta Doğu pazarında toplam değeri 1.6 milyar doları aşan ihracat sözleşmesi yapılmış durumda. Şirketin küresel ölçekte Türkiye dışında farklı ülkeler ile imzaladığı anlaşmaların değeri ise 2.6 milyar doları aşmış oldu. Resmi rakamlara dayanmasa da FNSS’e göre şirket Orta Doğu’da bu iş hacmine ulaşan ilk isim konumunda.
http://www.fnss.com.tr/haber/fnss-orta-doguda-bir-ihracat-sozlesmesi-daha-imzaladi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi yapan yine Ahmet. Ne tesadüf.
Şuan dünyada abd , avrupa ve rus kara platformları ile yarışabilen sistemler üretebilen bir firma FNSS.Belki bir kısmınız doğmamış veya çocuk iken orduya ZMA üreten firma FNSS.Ancak bugünlerde herkes uzman kesilmiş , yok yerli değil , tasarımı kötü vb. eleştirmekte.
Azıcık araştırma yapın , boş boş yorumlarınızla ekşi sözlüğe çevirmeyin burayı.
Tsk envanterine giren 2200 adet acv'lerin hepsi lisansli uretim idi. M113 uzerinden turetilmis platformlar. 1990 yilinda kurulmus bir sirketin 1992 yilinda bu tonajda bi zma tasarlayip, uretim hattina sokacagini dusunmuyosunuz sanirim.
Mayın ile yere döşenen tonlarca patlayıcıyı bir tutuyorsun galiba. başarıyı baltalamaya çalışacağınıza yapıcı eleştirilerinizi bekleriz
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