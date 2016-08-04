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Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor

Savunma sanayiinde yapılan yatırımların karşılığı yavaş yavaş ciddi parasal rakamlara dönüşmeye başladı. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden FNSS’nin ihracat rakamları milyar dolarlara ulaştı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor
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Ülkemizde son dönemde savunma sanayiinde önemli işlere imza atılıyor. Altay tankı, cirit ve som füzeleri, MK-47 piyade tüfeği, insansız hava araçları Anka ve Bayraktar derken tüm dünyada ses getiren bir çok önemli proje nihayete erdirildi ve hatta bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunuldu.

Bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerden bir tanesi de FNSS. Zırhlı muharebe araçları, çeşitli araçlara entegre edilebilir uzaktan komutalı kule sistemleri ile önemli ürünler ortaya koyan şirketin Samur adlı seyyar yüzücü hücum köprüsüne dair detayları da sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.


Özellikle Orta Doğu pazarında önemli bir etkinliğe ulaşan ve adını duyuran FNSS, aynı bölgedeki dost bir ülke ile 76 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. İsmi açıklanmayan ülkeye verilecek araçların modellerine ilişkin bir bilgi mevcut değil ancak tahminler şirketin ürün portföyünde yer alan paletli zırhlı araçlar Akıncı ve Kaplan olabileceği yönünde.

Milyar Dolarlık İhracat

FNSS’in son dönemdeki dış ticaret rakamları milyar dolarları aşmış durumda. Sadece Orta Doğu pazarında toplam değeri 1.6 milyar doları aşan ihracat sözleşmesi yapılmış durumda. Şirketin küresel ölçekte Türkiye dışında farklı ülkeler ile imzaladığı anlaşmaların değeri ise 2.6 milyar doları aşmış oldu. Resmi rakamlara dayanmasa da FNSS’e göre şirket Orta Doğu’da bu iş hacmine ulaşan ilk isim konumunda.


http://www.fnss.com.tr/haber/fnss-orta-doguda-bir-ihracat-sozlesmesi-daha-imzaladi Yorum Yaz
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bafbaf 2 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 2 yıl
Ortadoğu yu bilmiyorum ama her hafta şehit haberi alıyoruz, daha ülkenin doğusunu savunamıyoruz. Malesef Şehit haberleri artık sıradanlaştı :(
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Şeker Hapı 2 yıl
Yine yerli değilciler damlamış sanırsın şirketin yüzde 51'i değil de yüzde 49'u Türk bu şirket savaş durumunda ülke içinde bu savaş araçlarını üretebiliyor mu üretiyor konu bu kadar net işte nasıl bir beyin yapısı bu sizdeki yüzde yüz yerli olan ne kaldı Türkiye ABD'ye bile tank parçası üretip yolluyor az insaf be FNSS'nin bir çok aracı da yerli tasarım ve kulelerde kullanılan silah sistemlerinin büyük çoğunluğu da yerli anlamak mı istemiyorsunuz kafanız mı almıyor yoksa yabancı sevici misiniz nesiniz beğenmiyorsanız kendiniz tasarlayın yapın şirket kurun yüzde yüz yerli yapın devlete katkınız olsun yapamıyorsanız da poponuzun üstünde oturup koltuğu kokuşturup aynı şekilde kokuşmuş yorumlarınızı yazmaktan başka bir şeyler yapın en azından bazı şeyleri yapmanın, bazı şeylere başlamanın en kolay yolu bazen kopya çekmek bu sektörde ya alıp parçalar sonra benzer şekilde kendin üretirsin ya da böyle ortaklığa gidersin olay bu mevcut iktidar partisinin yönetim anlayışını beğennmiyorum ama gördüğünüz her şeye sırf muhalefet olmak için salça olmayın sizin gibilerle aynı partiye oy vermek bana koyuyor sizin gibiler yüzünden de görüşümün en ufak zerresini yansıtmayanlar da yönetime geliyor teşekkürler sizin gibilere milletçe alkışlıyoruz sinirden iki cümleyi bağlayamaz hale getirdiniz ya akşam akşam
Yine yerli değilciler damlamış sanırsın şirketin yüzde 51'i değil de yüzde 49'u Türk bu şirket savaş durumunda ülke içinde bu savaş araçlarını üretebiliyor mu ü...
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umut_baris 2 yıl
Mevcut Türkiye hükumeti sömürgeci devletlerle işbirliği yaparak ortadoğunun anasını ağlatmışken, ne güçlenmesi bu?

Haberi yapan yine Ahmet. Ne tesadüf.
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Stadhouder 2 yıl
Şu çok konuşanlar yapabiliyor , tasarlayabiliyor ise buyursunlar yapsınlar.

Şuan dünyada abd , avrupa ve rus kara platformları ile yarışabilen sistemler üretebilen bir firma FNSS.Belki bir kısmınız doğmamış veya çocuk iken orduya ZMA üreten firma FNSS.Ancak bugünlerde herkes uzman kesilmiş , yok yerli değil , tasarımı kötü vb. eleştirmekte.

Azıcık araştırma yapın , boş boş yorumlarınızla ekşi sözlüğe çevirmeyin burayı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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transverse 2 yıl Stadhouder
Stadhouder
Şu çok konuşanlar yapabiliyor , tasarlayabiliyor ise buyursunlar yapsınlar.

Şuan dünyada abd , avrupa ve rus kara platformları ile yarışabilen sistemler üretebilen bir firma FNSS.Belki bir kısmınız doğmamış veya çocuk iken orduya ZMA üreten firma FNSS.Ancak bugünlerde herkes uzman kesilmiş , yok yerli değil , tasarımı kötü vb. eleştirmekte.

Azıcık araştırma yapın , boş boş yorumlarınızla ekşi sözlüğe çevirmeyin burayı.

Tsk envanterine giren 2200 adet acv'lerin hepsi lisansli uretim idi. M113 uzerinden turetilmis platformlar. 1990 yilinda kurulmus bir sirketin 1992 yilinda bu tonajda bi zma tasarlayip, uretim hattina sokacagini dusunmuyosunuz sanirim.
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BekirTemel 2 yıl
Tebrikler
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ipli jeton 2 yıl
Onu bunu bilmem. Her patlamada teröristlerin korkulu rüyası diye şişirip milleti gaza getirdiğiniz araçların içinden sağ çıkan nedense olmuyor. Hani korkulu rüyasıydı diyen soranlar olmuyor nedense...
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FatihAsl 2 yıl ipli jeton
AdmGdk

Onu bunu bilmem. Her patlamada teröristlerin korkulu rüyası diye şişirip milleti gaza getirdiğiniz araçların içinden sağ çıkan nedense olmuyor. Hani korkulu rüyasıydı diyen soranlar olmuyor nedense...

Mayın ile yere döşenen tonlarca patlayıcıyı bir tutuyorsun galiba. başarıyı baltalamaya çalışacağınıza yapıcı eleştirilerinizi bekleriz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
gerçek değer üreten firmaların kağıtları gerçekten prim yapar :)
vestel insansız hava araçları
google.com.tr/...
zorlu enerji rüzgar
google.com.tr/...
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Sanat Günesi 2 yıl
kendi ülkesinde zayıflatılan bir ordu için yapılacak en iyi reklamı yapmışsınız.
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kadirirdem 2 yıl
bu çok iyi haber devam devam...
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Şeker Hapı 2 yıl
Yine yerli değilciler damlamış sanırsın şirketin yüzde 51'i değil de yüzde 49'u Türk bu şirket savaş durumunda ülke içinde bu savaş araçlarını üretebiliyor mu üretiyor konu bu kadar net işte nasıl bir beyin yapısı bu sizdeki yüzde yüz yerli olan ne kaldı Türkiye ABD'ye bile tank parçası üretip yolluyor az insaf be FNSS'nin bir çok aracı da yerli tasarım ve kulelerde kullanılan silah sistemlerinin büyük çoğunluğu da yerli anlamak mı istemiyorsunuz kafanız mı almıyor yoksa yabancı sevici misiniz nesiniz beğenmiyorsanız kendiniz tasarlayın yapın şirket kurun yüzde yüz yerli yapın devlete katkınız olsun yapamıyorsanız da poponuzun üstünde oturup koltuğu kokuşturup aynı şekilde kokuşmuş yorumlarınızı yazmaktan başka bir şeyler yapın en azından bazı şeyleri yapmanın, bazı şeylere başlamanın en kolay yolu bazen kopya çekmek bu sektörde ya alıp parçalar sonra benzer şekilde kendin üretirsin ya da böyle ortaklığa gidersin olay bu mevcut iktidar partisinin yönetim anlayışını beğennmiyorum ama gördüğünüz her şeye sırf muhalefet olmak için salça olmayın sizin gibilerle aynı partiye oy vermek bana koyuyor sizin gibiler yüzünden de görüşümün en ufak zerresini yansıtmayanlar da yönetime geliyor teşekkürler sizin gibilere milletçe alkışlıyoruz sinirden iki cümleyi bağlayamaz hale getirdiniz ya akşam akşam
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hanox 2 yıl
Patentleri bize ait,birçoğu da yerli yarışma birincilerinin ürünleri.yani milli.
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bafbaf 2 yıl en beğenilen
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