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Türk Telekom, AKK’yi kaldırıyor

Türk Telekom, AKK'yi kaldırıp limitsiz internet sunacağını açıkladı. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
5 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren internet paketlerindeki AKK, AKN uygulamasını kalkacak ve limitsiz internete dönüştürecek. Türk Telekom, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BTK’nın aldığı karara göre 1 Ocak 2019 itibariyle internet paketlerindeki AKK (Adil Kullanım Kotası) kalkacak, tüm paketler AKK’siz internete dönüşecek. Firma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kullanıcıların tarifeleri, ek ücret ödemeden limitsiz internete dönüşecek.

Basına yapılan açıklamalara ve röportaja baktığımızda “limitsiz internet” müjdesi verilse de hızın düşmesi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlere göre AKK’li paketler kotalı tarifelere dönüştürülecek ve kota aşımından sonra ücretsiz ek paketler devreye gireceği belirtiliyordu. Bu ek paketlerin hızı, ana paket hızından düşük. Örneğin 16 Mbps internet paketi olan kullanıcıların hızı 8 Mbps’e düşecek.

Türk Telekom’dan yapılan güncel açıklama şu şekilde:

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 TL’den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız” dedi.

Yeni yılda tamamen limitsiz ve hız düşürülmesi yaşanmadan internete bağlanmayı ümit ediyoruz. 

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cocainbar 5 ay en beğenilen
"Kaldirdik geliyoruz"
Turk telekom
2 Yanıt Yanıtla +127
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ProsesMuhendisi 5 ay
Ya kardeşim bırakın bu reklam ayaklarını. Şu anda herkese sözleşme uzatması için günde en az 3 kere arıyorsunuz.
Çıkın açıklama yapın adam gibi; ben kotayı kaldırdım ama hız paketlerim olacak, ona göre fiyatlarım olacak deyin. Ben zaten kotayı geçtiğimde hızı 3 Mbps'e düşürüyorsunuz, bu hızda ne sosyal medyada bir şeyler izleniyor ne de word ve pdf gibi dosyaları yüklenebiliyor. Diğer teknoloji haber sitelerinde izledim hep aynı röportaj var. Biri de çıkıp bu hız konusu ne olacak demiyor. Ne olacak Ultranet? Hipernet? Fiber? Ne kadar olacak bunlar? Bu paketler kalacak mı? Ya da Mbps başına mı fiyat belirleyeceksiniz? Sonra altyapınız ne durumda?
Bize bunları çıkın açıklayın. 1 Mbps ile kotasız reklam yaparsın 100 Mbps ile de. Tüketiciyle dalga geçmeyi bırakın artık.
Ya kardeşim bırakın bu reklam ayaklarını. Şu anda herkese sözleşme uzatması için günde en az 3 kere arıyorsunuz.Çıkın açıklama yapın adam gibi; ben kotay...
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Yanıtla +58
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borukuzen 5 ay
Türk Telekom'dan bugüne kadar Türkler adına iyi birşey görmedik. İzledikleri iş politikalarıyla hem telefon şebeke hizmeti hem de internet hizmetlerinde isminin başındaki Türk adını temiz tutmayı başaramadı.
Bundan sonra yaptığı kampanyaları rakiplerinden çok ucuza da verse tercih etmeyeceğim bir firmadır.
Türk Telekom'dan bugüne kadar Türkler adına iyi birşey görmedik. İzledikleri iş politikalarıyla hem telefon şebeke hizmeti hem de internet hizmetlerinde isminin...
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metinnerkis 5 ay
Uygun fiyatlı Türknet var şu anda.
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aaahmet61 5 ay
bu ayda kotam doldu hızım düştü.zam olsa ocağı beklemezler.adamlara kalsa akk 'yı dünya kopana kadar devam edecekler
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danke34 5 ay
geç kaldınız be yavrum bu saatten sonra bedava veriyoruz deseniz evime sokmam sapık gibisiniz memleketi soydunuz doymadınız, 3 gündür tivibu arıyor sapık gibi istemiyoruz dedikçe kampanya sayıyıyor indirim yapıyor surat kalmamış bunlarda yarım saat istemiyoruz diyorum hala kampanyayı anlatıyor neden diyor. sizin gibi tuttuğunu öpmeye çalışan zihniyeti sevmediğim için istemiyorum.
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AMC 5 ay
Hala daha okuduğunu dinlediğini anlamayan tipler var la anlatıyoz anlamıyorsunuz daha ne yapalım münneccim değilizki kafanıza işliyelim kota mota yok adam daha kaç kere diyecek sokun şunu kafanıza.
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TurboBoosted 5 ay
superonline'dan yeni geçiş yaptım. bugün gelip kuracaklar. bu tarifeyi kullanacağım. ama umarım kota kalkar dedikleri gibi. gerçi herkes kalkacak diyor.
FİBERNET/HİPERNET LİMİTSİZ + 3 Ay 25 GB AKN Hediye 100 Mbps 50 GB
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A NEW LİFE 5 ay TurboBoosted
Hocam her şey dahil ne kadar ödeyeceksiniz?
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DH Misafiri 5 ay
Şu andan farklı olarak 1 ocak ta değişecek ne sanıyorsunuz.Gene aynı şey akk adı yerine kota diyecekler.Kota bitince hız düşecek.Kısaca dalga geçiyorlar bizlerle.
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Süleyman.Aşcı 5 ay
youtube.com/... 15 DK sonra söylemi iyi dinleyin diyor ki kısaca akn yine olacak ama 500 GB 1 TB gibi bir değerde olacağından bahsediyor. Lütfen bu durumu öne çıkartalım .
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By..Emre 5 ay
Bizim TT taahhüt 2019 7.ayın da bitiyor. Şuan ki paketimiz Hipernet Limitsiz 24Mbps 100GB olanı.
Anlamadığım için sizlere soruyorum Bizim şimdi Ocaktan itibaren bu 100GB kaldıraklar mı ?
Yani hiç kesintisiz hız düşümü olmadan 24Mbps mi alıcam ?
Fiyatta değişme olmayacak değil mi taahhüt devam ettiği için ?
Anlayan bir arkadaş ayrıntılı bilgilendirirse çok sevinirim.
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BoraNb 5 ay By..Emre
1 Ocak itibariyle, taahhüdünüzün bitimine dek, 24 mbit Full Limitsiz kullanacaksınız, faturanız aynı ödediğiniz ücret miktarında devam edecek. Kafa karıştırıcı söylemlere bakmayın. Zaten Türk Telekom, bunu kendi internet sitesinde resmen açıkladı. Aşağıda linki bırakıyorum:
turktelekom.com.tr/...
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metinnerkis 5 ay
Türknet ,100 Mbps’e Kadar 65 Tl
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AMC 5 ay metinnerkis
Yapa üzerinden veriliyor yanıltıcı yorumlar yapmayın.
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metinnerkis 5 ay
Türkneti bir incedleyin .Fiyat uygun.Türk telekom alt yapısını kullanıyor.
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