Türk Telekom, AKK’yi kaldırıyor

BTK’nın aldığı karara göre 1 Ocak 2019 itibariyle internet paketlerindeki AKK (Adil Kullanım Kotası) kalkacak, tüm paketler AKK’siz internete dönüşecek. Firma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kullanıcıların tarifeleri, ek ücret ödemeden limitsiz internete dönüşecek.
Basına yapılan açıklamalara ve röportaja baktığımızda “limitsiz internet” müjdesi verilse de hızın düşmesi ile ilgili açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlere göre AKK’li paketler kotalı tarifelere dönüştürülecek ve kota aşımından sonra ücretsiz ek paketler devreye gireceği belirtiliyordu. Bu ek paketlerin hızı, ana paket hızından düşük. Örneğin 16 Mbps internet paketi olan kullanıcıların hızı 8 Mbps’e düşecek.
Türk Telekom’dan yapılan güncel açıklama şu şekilde:
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 TL’den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız” dedi.
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Turk telekom
Çıkın açıklama yapın adam gibi; ben kotayı kaldırdım ama hız paketlerim olacak, ona göre fiyatlarım olacak deyin. Ben zaten kotayı geçtiğimde hızı 3 Mbps'e düşürüyorsunuz, bu hızda ne sosyal medyada bir şeyler izleniyor ne de word ve pdf gibi dosyaları yüklenebiliyor. Diğer teknoloji haber sitelerinde izledim hep aynı röportaj var. Biri de çıkıp bu hız konusu ne olacak demiyor. Ne olacak Ultranet? Hipernet? Fiber? Ne kadar olacak bunlar? Bu paketler kalacak mı? Ya da Mbps başına mı fiyat belirleyeceksiniz? Sonra altyapınız ne durumda?
Bize bunları çıkın açıklayın. 1 Mbps ile kotasız reklam yaparsın 100 Mbps ile de. Tüketiciyle dalga geçmeyi bırakın artık.
Bundan sonra yaptığı kampanyaları rakiplerinden çok ucuza da verse tercih etmeyeceğim bir firmadır.