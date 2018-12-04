Türk Telekom, AKK’yi kaldırıyor

Türk Telekom, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren internet paketlerindeki AKK, AKN uygulamasını kalkacak ve limitsiz internete dönüştürecek. Türk Telekom, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BTK’nın aldığı karara göre 1 Ocak 2019 itibariyle internet paketlerindeki AKK (Adil Kullanım Kotası) kalkacak, tüm paketler AKK’siz internete dönüşecek. Firma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kullanıcıların tarifeleri, ek ücret ödemeden limitsiz internete dönüşecek.

Basına yapılan açıklamalara ve röportaja baktığımızda “limitsiz internet” müjdesi verilse de hızın düşmesi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlere göre AKK’li paketler kotalı tarifelere dönüştürülecek ve kota aşımından sonra ücretsiz ek paketler devreye gireceği belirtiliyordu. Bu ek paketlerin hızı, ana paket hızından düşük. Örneğin 16 Mbps internet paketi olan kullanıcıların hızı 8 Mbps’e düşecek.

Türk Telekom’dan yapılan güncel açıklama şu şekilde:

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 TL’den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız” dedi.

Yeni yılda tamamen limitsiz ve hız düşürülmesi yaşanmadan internete bağlanmayı ümit ediyoruz.