Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme]

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Türk Telekom, dün gece saatlerinde AKN’siz ve limitsiz internet paketlerini duyurdu. Yeni tarifeler, yüksek fiyatından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. Türk Telekom, tepkilerin ardından bu paketleri internet sitesinden kaldırdı.

BTK’nın kararına göre internet servis sağlayıcı firmalar, AKK ve AKN’yi yılbaşında kaldırmak zorunda. Türk Telekom’un AKN’siz internet paketi fiyatları merak ediliyordu. Dün açıklanan paket fiyatlarına göre limitsiz ve AKN’siz internet paketi fiyatları 59 TL’den başlıyor ancak bu paket sadece 4 Mbps hıza sahip. Üstelik 24 ay taahhütle alınan bu paketin 13. aydan sonraki ücreti 69 TL’ye çıkıyor.

Yavaş ama biraz daha hızlı internet almak istediğinizde 8 Mbps internet için 79 TL, 16 Mbps hızında internet için 92 TL talep ediliyor. 35 Mbps internet için 149 TL ve 100 Mbps internet için 336 TL gibi astronomik fiyatlar ödemek gerekiyor.

AKN uygulaması yürürlükteyken kullanıcılar ortalama 60 TL’ye AKN sonrası hızı 5 Mbps’e düşen internet paketi kullanıyordu. Gece saat 02.00 ve 08.00 arasında hız artıyor ve bu saatlerdeki kullanımlar AKN’ye dahil edilmiyordu. Yeni dönemde devamlı 4 Mbps hızındaki internet için 59 TL talep ediliyor.

Siteden kaldırıldı

Gece saatlerinde ‘Lider Kampanya’ adı verilen tarifenin açıklanması ile birlikte Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutuldu. AKN’nin kalkması, müşteriye olumlu fayda sağlamadı. Fiyatlar anormal derecede yükseldi. Tepkilerin ardından Lider Kampanya isimli tarife, Türk Telekom’un internet sitesinden kaldırıldı. Sık sorulan sorular sayfası duruyor ancak fiyatların ve diğer bilgilerin bulunduğu sayfaya erişilemiyor.

Türk Telekom geri adım atmış ve daha uygun fiyatlı tarifeler üzerinde çalışıyor olabilir. Konu hakkında Türk Telekom’dan açıklama bekleniyor.

Güncelleme: Tarife ismi değiştirildi ve yeniden yayına alındı

Türk Telekom, dün gece saatlerinde kaldırdığı tarifenin ismini ve bağlantılarını yeniledi ve tarifeyi yeniden yayınladı. Dün 'Lider Kampanya' olarak lanse edilen tarifeler, bugün 'Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası' olarak adlandırılıyor. Tarife sayfasının bağlantısındaki "lider-kampanya.aspx" uzantısı, "limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx" olarak değiştirildi. Benzer şekilde tarife açıklamalarında da isim değişikliğini görüyoruz. Tarife fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Türk Telekom, tarife ismini değiştirdiği için olsa gerek, dün geceden bugün sabah saatlerine kadar "İnternet Kampanyaları" sayfasında bu paketi göremiyorduk ( Ekran Görüntüsü ). Yeni adıyla İnternet Kampanyaları sayfasına eklendi. Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.