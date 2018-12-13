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Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme]

Türk Telekom'un yüksek fiyatlı AKN'siz ve limitsiz internet paketleri, tepkilerinden ardından siteden kaldırıldı. 4 Mbps internet için 69 TL talep ediliyordu. Detaylar:
5 ay
157,8b
1
373
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme]
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Türk Telekom, dün gece saatlerinde AKN’siz ve limitsiz internet paketlerini duyurdu. Yeni tarifeler, yüksek fiyatından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. Türk Telekom, tepkilerin ardından bu paketleri internet sitesinden kaldırdı.
BTK’nın kararına göre internet servis sağlayıcı firmalar, AKK ve AKN’yi yılbaşında kaldırmak zorunda. Türk Telekom’un AKN’siz internet paketi fiyatları merak ediliyordu. Dün açıklanan paket fiyatlarına göre limitsiz ve AKN’siz internet paketi fiyatları 59 TL’den başlıyor ancak bu paket sadece 4 Mbps hıza sahip. Üstelik 24 ay taahhütle alınan bu paketin 13. aydan sonraki ücreti 69 TL’ye çıkıyor.

Yavaş ama biraz daha hızlı internet almak istediğinizde 8 Mbps internet için 79 TL, 16 Mbps hızında internet için 92 TL talep ediliyor. 35 Mbps internet için 149 TL ve 100 Mbps internet için 336 TL gibi astronomik fiyatlar ödemek gerekiyor.

AKN uygulaması yürürlükteyken kullanıcılar ortalama 60 TL’ye AKN sonrası hızı 5 Mbps’e düşen internet paketi kullanıyordu. Gece saat 02.00 ve 08.00 arasında hız artıyor ve bu saatlerdeki kullanımlar AKN’ye dahil edilmiyordu. Yeni dönemde devamlı 4 Mbps hızındaki internet için 59 TL talep ediliyor.

Siteden kaldırıldı

Gece saatlerinde ‘Lider Kampanya’ adı verilen tarifenin açıklanması ile birlikte Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutuldu. AKN’nin kalkması, müşteriye olumlu fayda sağlamadı. Fiyatlar anormal derecede yükseldi. Tepkilerin ardından Lider Kampanya isimli tarife, Türk Telekom’un internet sitesinden kaldırıldı. Sık sorulan sorular sayfası duruyor ancak fiyatların ve diğer bilgilerin bulunduğu sayfaya erişilemiyor.

Türk Telekom geri adım atmış ve daha uygun fiyatlı tarifeler üzerinde çalışıyor olabilir. Konu hakkında Türk Telekom’dan açıklama bekleniyor.

Güncelleme: Tarife ismi değiştirildi ve yeniden yayına alındı

Türk Telekom, dün gece saatlerinde kaldırdığı tarifenin ismini ve bağlantılarını yeniledi ve tarifeyi yeniden yayınladı. Dün 'Lider Kampanya' olarak lanse edilen tarifeler, bugün 'Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası' olarak adlandırılıyor. Tarife sayfasının bağlantısındaki "lider-kampanya.aspx" uzantısı, "limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx" olarak değiştirildi. Benzer şekilde tarife açıklamalarında da isim değişikliğini görüyoruz. Tarife fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Türk Telekom, tarife ismini değiştirdiği için olsa gerek, dün geceden bugün sabah saatlerine kadar "İnternet Kampanyaları" sayfasında bu paketi göremiyorduk (Ekran Görüntüsü). Yeni adıyla İnternet Kampanyaları sayfasına eklendi. Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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alprkrkmz 5 ay en beğenilen
Türkiyenin önde gelen teknoloji haber sitelerinden birisiniz ve buna önce sizlerin karşı çıkması lazım. Sizlerin kıyameti koparması lazım öncelikle ama maaalesef 3 maymunu oynamanız akıl alır değil. Ki bütün siteler öyle. Servis sağlayıcılardan önce sizlere yazıklar olsun demeli.
Türkiyenin önde gelen teknoloji haber sitelerinden birisiniz ve buna önce sizlerin karşı çıkması lazım. Sizlerin kıyameti koparması lazım öncelikle ama maaalese...
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6 Yanıt Yanıtla +519
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mert1907 5 ay
İnternetle ilgisi olan olmayan herkes bu saçmalığa dur demeli. Biz yolunacak kaz değiliz. Elalem Mars'a koloni kurma peşinde biz hala nelerle uğraşıyoruz. O fiyatları indirmek zorundalar.
İnternetle ilgisi olan olmayan herkes bu saçmalığa dur demeli. Biz yolunacak kaz değiliz. Elalem Mars'a koloni kurma peşinde biz hala nelerle uğraşıyoruz. O fiy...
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2 Yanıt Yanıtla +423
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StaatSanWalt 5 ay
Türk telekomu borç batağındaki araplara satarak arapların borcunu türklerden yolunacak kazmışçasına çıkarmaya çalışmasına göz yumanlar, en az türk adı altında iş yapan araplar kadar bu ayıptan sorumludur.
Türk telekomu borç batağındaki araplara satarak arapların borcunu türklerden yolunacak kazmışçasına çıkarmaya çalışmasına göz yumanlar, en az türk adı altında i...
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Omisis046 5 ay
Şimdi geldiğimiz durumun iyi yanı, fiyatlar hat sahiplerinin gözüne çok batacağı için doğrudan şikayet yağmuruna tutarlar. Bu da telekom için tehlike arz ediyor. Zira eskiden pek böyle bir korkuları yoktu, çünkü hat sahibi olan anne-babalar kotayla pek ilgilenmiyordu, daha çok çocukları ilgileniyordu. Onlar da yasal birşey yapamıyordu. Şimdi ise telekomun f/p sömürüsü direk gün yüzüne çıktı. Kaçış yok, fiyatları düşürecekler.
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thewhitewolf 5 ay
Turktelekom kiraladığı hatlara yüzde 66 zam yaptı, btk onaylarsa diğer iSS lerden zam yapacak
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programmer_onur 5 ay thewhitewolf
Bir kötünün herkese kötülüğü dokunur sözünün canlı örneği Telekom. İyice zıvanadan çıktılar. Rakiplerinde rekabet gücünü düşürmek için altyapı kirasına fahiş zam yapıyorlar. Bunu eğer BTK onaylarsa onlarda bu suça ve haksız rekabete ortak demektir. Net.
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4TCL 5 ay
Merhaba,
TurkNet arkadaşını getirene ve getirdiği arkadaşına bir ay bedava internet veriyor. Ben evde TurkNet’in Özgür İletişim tarifesini kullanıyorum. AKN'siz, gerçek sınırsız, yüksek hızlı internet (100 Mbps’e kadar), ev telefonundan her yöne ayda 1.000 dakika telefon görüşmesi var tarifede. Ayda 64.99 TL. Başka da bir para yok, hepsi bu. Taahhüt olmadığı için de kafam rahat, dilediğim zaman bir kuruş ödemeden hizmetimi kapatma ya da başka sağlayıcıya geçme özgürlüğüm var.
Ben TurkNet’ten memnunum. Sen de dene istedim. Eğer kabul edersen, bir ay bedavası var sana. Ben de seni davet ettiğim için sayende bir ay ücretsiz internet kullanacağım.
Başka sağlayıcıya taahhüdün varsa, yani internet hizmetini değiştirmen durumunda sana ceza çıkacaksa, TurkNet 120 TL’ye kadar bu cezayı karşılıyor. Daha çok ceza çıkacaksa aşağıdaki link'e tıklayarak taahhüt bitiş tarihini giriyorsun, TurkNet tarih yaklaşınca sana haber veriyor. O zaman geçiş yaparsan yine sen de ben de bu kampanyadan yararlanabiliyoruz.
Taahhütsayar: taahhutsayar.org/...
Ne yapman gerekiyor?
Aşağıda seninle bir davet kodu ve bağlantı paylaşıyorum:
Davet kodu: IEQ95JM22YTN
Bağlantı: turk.net/...
Hemen davet linkine tıklayarak web üzerinden internet aboneliğini başlatabilirsin. Ya da TurkNet’in ana sayfasından başvuru butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki forma seninle yukarıda paylaştığım davet kodunu girebilirsin.
Benim mutlaka bir yetkili ile görüşerek bu işi yapmam gerekir diyorsan, 0 850 288 80 80 numaralı TurkNet çağrı merkezini ara ve abone olurken TurkNet yetkilisi ile yukarıdaki davet kodunu paylaş. Bu kadar basit. İndirimli internetini sana çıkan ilk faturaların ödenmesinden sonraki fatura döneminde kullanacaksın.
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pikalos 5 ay
Bu iktidar ne karar aldıysa ucu hep bize girdi.AKN kalktı diye sevinenler,fiyatları görünce şoke oldu.Bu devirde 4 mbps hıza 70 TL istemek nedir ya.Lan 4 mbps bir defa ölü internet,ölüsüne 70 TL istiyor devlet.
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thewhitewolf 5 ay pikalos
Turktelekom 16 MB kadar olan paketi kullaniyorum. En fazla alabilidigim hız 4 MB. Geçen kopmalar oldu geldi teknisyen baktı hat değerleri çok düşük 4 ten 2 ye çekersek kopma olmaz dedi. Abicim hattı kapatın ozman 2 MB nedir dedim. Neyse bırak dursun dedim hiç dokunma ayarina bunada şükür beterin beteri var dedim. Şuan 3-4 MB kullaniyorum. O dediğiniz 4 MB benim için kral demek
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ilkerinanç 5 ay
Arkadaş niye kafanızı bu kadar takıyorsunuz onu anlamadım.Bir sürü servsi sağlayıcı var internetten takip ettiğimiz kadarıyla içinde bir çapanoğlu falan da yoksa çokta güzel fiyatlar vermişler.Telekom bu kadar salakça tarifeler koyuyorsa yeni abone istemiyor demektir."Bizde böyle işinize geliyorsa"demek çünkü bunun adı.Bir de kendisi ana servis sağlayıcı düşük fiyat veren adam da bunlardan alıyor altyapıyı demekki istersen olur fiyat mevzusu.
Demek istediğim "bu biçim fiyat bu Allah belanızı versin" diye bir mantık yok almazsın olur biter ,kendini strese sokmaya gerek yok yani bu kadar.
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DH Misafiri 5 ay
16mps hızında 75 gb hiper internet abonesiydim. 56lira abone ücreti ödüyordüm. hattımda sürekli kopmalar ve hız düşüklüğü yaşadıgım için dilekce verdim. aldıgım hız 6mps çıktı. hattın düzeltilmesini veya iptal edilmesini talep ettim. ödenek yok düzeltemeyiz hattı iptal edelim dediler. kabul ettim elektrik su faturası istediler. evimin 100 metre yakınında fiber hat geçiyor. benin hattın kabloları havada uçuyor. 24 ay taahüt saçmalıgıda ayrı bir dert.başka bir operatöre geçmek istedim onlarda telekomun hattını kullanıyor. en son gelen mesajda üçretim 87 liraya çıkmış. internet ucuzlayacak diyen bakana ve bunları denetleyen (kurumun adını unuttum) kuruma saygılarımı sunarım. meger beni uysal koyundan saymışlar
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DH Misafiri 5 ay
Vodafon un diğer ülkelerdeki mesela İspanyadaki 1Gbps fiber fiyatının iki katına telekom 4Mbps veriyor daha ne diyelim.( lütfen euroyu tl ye çevirmeyin biz Türkiyede yaşıyoruz hoş çevirseniz de 150 Tl yapıyor)
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DH Misafiri 5 ay
Yeter artık milleti somurdugunuz en ufak fiyat artışında internet iptal edin 1-2 ay kullanmayın görelim o zaman
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Khoradasein 5 ay
Merhaba, Telekom sms göndermiş, "1 Ocaktan itibaren mevcut hızınız değişmeden ve ek ücret ödemeden limitsiz olarak faydalanacaksınız..." demişler.
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Huseyin-ZST 5 ay
Elektrik kaçırma gibi, internet kaçırmanın yolunu bulmak lazım.

Aslında madem sınırsız, dayayacaksın yüksek hızlısını, 3 daireye böleceksin.
Bu tarz namussuzlukları sonuna kadar hak ediyorlar. Eskisi gibi de değil, daya güçlü wifi, iş bitti.
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