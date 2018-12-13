Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme]

Türk Telekom, dün gece saatlerinde AKN’siz ve limitsiz internet paketlerini duyurdu. Yeni tarifeler, yüksek fiyatından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. Türk Telekom, tepkilerin ardından bu paketleri internet sitesinden kaldırdı.
BTK’nın kararına göre internet servis sağlayıcı firmalar, AKK ve AKN’yi yılbaşında kaldırmak zorunda. Türk Telekom’un AKN’siz internet paketi fiyatları merak ediliyordu. Dün açıklanan paket fiyatlarına göre limitsiz ve AKN’siz internet paketi fiyatları 59 TL’den başlıyor ancak bu paket sadece 4 Mbps hıza sahip. Üstelik 24 ay taahhütle alınan bu paketin 13. aydan sonraki ücreti 69 TL’ye çıkıyor.
Yavaş ama biraz daha hızlı internet almak istediğinizde 8 Mbps internet için 79 TL, 16 Mbps hızında internet için 92 TL talep ediliyor. 35 Mbps internet için 149 TL ve 100 Mbps internet için 336 TL gibi astronomik fiyatlar ödemek gerekiyor.
AKN uygulaması yürürlükteyken kullanıcılar ortalama 60 TL’ye AKN sonrası hızı 5 Mbps’e düşen internet paketi kullanıyordu. Gece saat 02.00 ve 08.00 arasında hız artıyor ve bu saatlerdeki kullanımlar AKN’ye dahil edilmiyordu. Yeni dönemde devamlı 4 Mbps hızındaki internet için 59 TL talep ediliyor.
Siteden kaldırıldı
Gece saatlerinde ‘Lider Kampanya’ adı verilen tarifenin açıklanması ile birlikte Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutuldu. AKN’nin kalkması, müşteriye olumlu fayda sağlamadı. Fiyatlar anormal derecede yükseldi. Tepkilerin ardından Lider Kampanya isimli tarife, Türk Telekom’un internet sitesinden kaldırıldı. Sık sorulan sorular sayfası duruyor ancak fiyatların ve diğer bilgilerin bulunduğu sayfaya erişilemiyor.
Türk Telekom geri adım atmış ve daha uygun fiyatlı tarifeler üzerinde çalışıyor olabilir. Konu hakkında Türk Telekom’dan açıklama bekleniyor.
Güncelleme: Tarife ismi değiştirildi ve yeniden yayına alındı
Türk Telekom, dün gece saatlerinde kaldırdığı tarifenin ismini ve bağlantılarını yeniledi ve tarifeyi yeniden yayınladı. Dün 'Lider Kampanya' olarak lanse edilen tarifeler, bugün 'Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası' olarak adlandırılıyor. Tarife sayfasının bağlantısındaki "lider-kampanya.aspx" uzantısı, "limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx" olarak değiştirildi. Benzer şekilde tarife açıklamalarında da isim değişikliğini görüyoruz. Tarife fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Türk Telekom, tarife ismini değiştirdiği için olsa gerek, dün geceden bugün sabah saatlerine kadar "İnternet Kampanyaları" sayfasında bu paketi göremiyorduk (Ekran Görüntüsü). Yeni adıyla İnternet Kampanyaları sayfasına eklendi. Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Buyrun kaynak
TurkNet arkadaşını getirene ve getirdiği arkadaşına bir ay bedava internet veriyor. Ben evde TurkNet’in Özgür İletişim tarifesini kullanıyorum. AKN'siz, gerçek sınırsız, yüksek hızlı internet (100 Mbps’e kadar), ev telefonundan her yöne ayda 1.000 dakika telefon görüşmesi var tarifede. Ayda 64.99 TL. Başka da bir para yok, hepsi bu. Taahhüt olmadığı için de kafam rahat, dilediğim zaman bir kuruş ödemeden hizmetimi kapatma ya da başka sağlayıcıya geçme özgürlüğüm var.
Ben TurkNet’ten memnunum. Sen de dene istedim. Eğer kabul edersen, bir ay bedavası var sana. Ben de seni davet ettiğim için sayende bir ay ücretsiz internet kullanacağım.
Başka sağlayıcıya taahhüdün varsa, yani internet hizmetini değiştirmen durumunda sana ceza çıkacaksa, TurkNet 120 TL’ye kadar bu cezayı karşılıyor. Daha çok ceza çıkacaksa aşağıdaki link'e tıklayarak taahhüt bitiş tarihini giriyorsun, TurkNet tarih yaklaşınca sana haber veriyor. O zaman geçiş yaparsan yine sen de ben de bu kampanyadan yararlanabiliyoruz.
Taahhütsayar: taahhutsayar.org/...
Ne yapman gerekiyor?
Aşağıda seninle bir davet kodu ve bağlantı paylaşıyorum:
Davet kodu: IEQ95JM22YTN
Bağlantı: turk.net/...
Hemen davet linkine tıklayarak web üzerinden internet aboneliğini başlatabilirsin. Ya da TurkNet’in ana sayfasından başvuru butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki forma seninle yukarıda paylaştığım davet kodunu girebilirsin.
Benim mutlaka bir yetkili ile görüşerek bu işi yapmam gerekir diyorsan, 0 850 288 80 80 numaralı TurkNet çağrı merkezini ara ve abone olurken TurkNet yetkilisi ile yukarıdaki davet kodunu paylaş. Bu kadar basit. İndirimli internetini sana çıkan ilk faturaların ödenmesinden sonraki fatura döneminde kullanacaksın.
Demek istediğim "bu biçim fiyat bu Allah belanızı versin" diye bir mantık yok almazsın olur biter ,kendini strese sokmaya gerek yok yani bu kadar.
Aslında madem sınırsız, dayayacaksın yüksek hızlısını, 3 daireye böleceksin. Bu tarz namussuzlukları sonuna kadar hak ediyorlar. Eskisi gibi de değil, daya güçlü wifi, iş bitti.
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