Türk Telekom iletişim sektörünün 2011 vergi rekortmeni oldu





Türk Telekom, 2011 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde üst sıralardaki yerini korudu. 600 milyon liranın üzerinde vergi ödeyen iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi, genel sıralamada 2. olurken, kendi alanında ise en fazla vergi ödeyen iletişim şirketi oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasında ikinci sirada yer alan Türk Telekom'da, şirketin tepe yöneticisi K. Gökhan Bozkurt, kurumlar vergisi ile sadece telekomünikasyon sektörüne değil, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bilişim sektörü, Türkiye'deki sürdürülebilir ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Türk Telekom olarak gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların temelinde, değer katma stratejimiz yer alıyor. Bu strateji doğrultusunda müşterilerimiz, ülkemiz ve toplum için değer katmayı hedefliyoruz. 2011 yılında yaptığımız yatırımlar ile yakaladığımız güçlü büyüme performansımız en çok vergi ödeyenler arasında yer almamızı sağladı. Türkiye telekomünikasyon sektöründeki öncü konumumuzu sürdürmekten mutluyuz. Tüm yatırım ve faaliyetleri ile Türkiye'ye değer katmayı hedefleyen Türk Telekom gelecekte de güçlü performansını, ödediği vergilerle ülke ekonomisine yansıtmaya devam edecektir."