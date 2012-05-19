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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom iletişim sektörünün 2011 vergi rekortmeni oldu

7 yıl
29,1b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom, 2011 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde üst sıralardaki yerini korudu. 600 milyon liranın üzerinde vergi ödeyen iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi, genel sıralamada 2. olurken, kendi alanında ise en fazla vergi ödeyen iletişim şirketi oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasında ikinci sirada yer alan Türk Telekom'da, şirketin tepe yöneticisi K. Gökhan Bozkurt, kurumlar vergisi ile sadece telekomünikasyon sektörüne değil, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bilişim sektörü, Türkiye'deki sürdürülebilir ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Türk Telekom olarak gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların temelinde, değer katma stratejimiz yer alıyor. Bu strateji doğrultusunda müşterilerimiz, ülkemiz ve toplum için değer katmayı hedefliyoruz. 2011 yılında yaptığımız yatırımlar ile yakaladığımız güçlü büyüme performansımız en çok vergi ödeyenler arasında yer almamızı sağladı. Türkiye telekomünikasyon sektöründeki öncü konumumuzu sürdürmekten mutluyuz. Tüm yatırım ve faaliyetleri ile Türkiye'ye değer katmayı hedefleyen Türk Telekom gelecekte de güçlü performansını, ödediği vergilerle ülke ekonomisine yansıtmaya devam edecektir."

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Barbaroscakir 7 yıl en beğenilen
Neyin gururunu yaşıyor bunlar ? Adamı soymaktan başka bir işe yaramıyorlar.
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strathmorea 7 yıl
Gsm hariç kaç tane iletişim sektöründe ''şirket'' var ülkemizde !!! ? Almış tekeli gidiyor rakip yok, rekabet yok, hal böyle olunca ne eleştirileri nede önerileri dikkate alan bir hizmet anlayışı var, nede olsa o hizmete bir anlamda mahkum o millet.
Gsm hariç kaç tane iletişim sektöründe ''şirket'' var ülkemizde !!! ? Almış tekeli gidiyor rakip yok, rekabet yok, hal böyle olunca ne eleştirileri nede önerile...
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wustti 7 yıl
tamam telekom lanet bi firma kucağına oturttu indirmiyo bizi ama buna göz yumanları da zamanı gelince siz kucağınıza oturtun diyecem ama nerdeeeee... bugün sadece telefon faturanızı değil gidin hemen şimdi son gelen elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızı da alın yan yana koyun bi bakın sonra bi düşünün... yahu deprem vergisi var depreme yatırım yok nerde diyosun yol yaptık diyolar. yola giriyosun para ver diyolar... diyosun e verdim işte vergi... vergi ne için alınır hizmet için yol yaptın işte.. yok olmaz bi de yoldan geçince para vereceksin... o kadar gerizekalı bi toplumuz hak ettiğimiz gibi yaşıyoruz.. herkes cebine girecek 2 kuruşu hesaplıyor ama çıkan 10 kuruştan haberiniz yok.. Allah akıl fikir versin ne diyim...

edit:imla
tamam telekom lanet bi firma kucağına oturttu indirmiyo bizi ama buna göz yumanları da zamanı gelince siz kucağınıza oturtun diyecem ama nerdeeeee... bugün sad...
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serenissimo 7 yıl
ogkasa
serenissimo
ogkasa
serenissimo
ogkasa türk telekom satılmadı sanırım 13 yıllığınamı ne kiralandı ve o zaman bitince bütün kazancıyla katma değeriyle birlikte tekrar devlete devredilecek bu yüzden şirket bu zaman zarfında ne kadar büyürse devletin yararına hem bu özeldeykende devlet yine vergilerden kazanıyo biraz akıllı olun bu şirket devletteyken bu kadar büyüyebilcekmiydi. Çalışanlarına laf denmiyodu ş.erefsizlere. Biz devlet memuruyuz ne de olsa kovamazlar kolay kolay deyip yatıyolardı. Kaç saat sırada bekledim kaç kere telekomda sırf çalışanın karısıyla konuşmasının bitmesini beklemek için. şimdi öle bişi yapsınlar bakalım adamı kovdurturum o şirketten.
zor kovdurtusunuz ; çünkü zihniyet hala aynı değişen bir şey yok.
Zihniyet aynı felan değil benim telekomda yetkili olarak çalışan bi yakınım var bizzat ondan dinledim devletteyken ne rahattık şimdi müşteri ağzımıza s.çsa bişi diyemiyoruz diyo.
ben üstte yazdığım olayın kahramanına bir ceza aldırtamadım , belki ilden ile değişiyor uygulama ?
ha evet değişiyo olabilir bilmiyorum giresundakiler çok saygılılar mecbur olarak. Ama türk telekom genel olarak bizi soyuyor buda bi gerçek verdiği hizmet çok kötü ve parasını asla haketmiyo bunuda sölemek istedim giresunda uydunet yada bi superonline olsa direk geçicemm ama yok malesef fakat yakın zamanda gelir süper online kabloları döşemişlerdi çünkü geçen yaz

tamam sanırım burada da düzelmiş ; bugün bir arkadaşım söyledi ; artık gelen müşterilere çay falan ikram etmeye başlamışlar :)ama ben bir çaya kanmam doğrusu :)
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depelerx 7 yıl
Milleti kerizlediğimizi nasıl gizleriz çabası bunlar...
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demo11 7 yıl
en iyisisin ttnet şu an ttnet ile dünyanın en hızlı internetini kullanıyoruz
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ContEmpor4ry 7 yıl
Dünyanın en pahalı internetini satmanın gururunu yaşıyor adamlar
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DH Misafiri 7 yıl
kazıkcı ttneti savunanlara; Deveye diken ahmaklarada ....kan yaranır
uydunet yaygın olsada kullansak
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demo11 7 yıl
ttnet ENNNN iyisi hehehe
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darkaura 7 yıl
DH Misafiri
bu tt olmasaydı diyen ezikler superonline ile dial up olarak hayatlarında 146 ile bağlanmamışlar o yüzden anırıyorlar sanırım ttnet kazandığının vergisini vermiyorki milletden zaten aldığı vergiyi ödüyor devlete hiç faturalara bakmıyormusunuz bu ülkede telefon kullanmak özel iletişim vergisi olarak dayatılıyor çok lüks sayıldığı için ülkeyi yöneten bugüne kadar yönetmiş örümcek kafalı yöneticiler sayesinde

insanlara hakaret etmeden once gecmise iyi bak kendini komik durumlara dusunme. bir kere genis band internetin adsl in turkiyeye bu kadar gec gelmesinin tek sorumlusu tt dir. superonlinein dialup i kimin sebekesinin uzerinden calisiyordu, calistigi sirada kimin telefon hattinda saat basina para yaziyordu. sirf ordan gelen para kesilmesin diye senelerce adsl ihalelerini uften puften nedenlerden iptal ettiler haberin yok. adsl bunlarin yuzunden turkiyeye en az 5 sene gec geldi. 5 sene dial up eziyetini tt havadan para kazansin diye cektik.
3g dede ayni hikaye olmadimi. ihalesini kac kere uften puften nedenlerden iptal ettiler. olmadik sartlar surduler. turkiyenin her yerine ulasabilmesi lazimmis. sanki devlet kendi turkiyenin her yerine hizmet goturebiliyor.
3g yi gectim senelerdir hala 3g den cok daha hizli olan wi-max a lisans verilmis degil. superonline in su an bile tum merkez istanbula yayin yapabilcegi test vericileri var (pes edip kaldirmadiysa tabi). sirf tt nin iki kurus kari icin lisans verilmiyor.
kim ne derse desin su bir gercek ki, turkiyede genis band internetin gelismesinde en buyuk engel tt dir. baska bir sey degil
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xxxx1 7 yıl
ben şu TTneti,Türk Telokomu,Turkcell gibi kazıkcı ve insanları piliç gözüyle gören firmaları savunan kocakafaları taktım kafayı,bunlar forumda sıkca mevcut sanarsam bunlar yandaşlar veya yakınları vs Türk Telekomun çalışanı olup aynı tasa kaşık atanlar!..
benimde 1 kuruşum geçtiyseki kesinlikle nice kuruşlarım,liralarım milyonlarımı haksız yere aldınız benden,her kimler istifleniyorsa bundan zehir zıkkım olsun!..çoluğundan çocuğundan cıksın,devir sizin devriniz bakalım bu saltanat nekadar gidecek...
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Sengoku Iori 7 yıl
TTnet gibi sömürgeci şirketlerin hala ne yazıkki önüne geçilmedi böyle bir mantıksızlık olamaz 20mb fiber internet tarifesine 6gb kota koyup 37 tl diye reklam yapan bir anlayıştan ne beklerizki ...Anlaşılan daha ttnetden çok çekecegimiz var :S
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turhill 7 yıl
ttnet gerçek fiyat/hız uygulaması yapması gerekir. canım sıkkınken ttnet fiber internet sayfasına bakıyorum TTNET FİBERNET6 20 MB hız 6GB kota 37 TL!
Basıyorum kahkahayıya çok iyi de oluyor. :) Komedi....
Neyse..
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E_Aydin35 7 yıl
Sabah akşam reklamlarda kullandıkları fazlasıyla tanıdık yüzler ile bir çok insanı bir kesimi iyi kandırıyorlar bunlar sayesinde, ama yinede bunda bile başarılıarsa tebrik etmek lazım..
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