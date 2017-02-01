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Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi

Türk Telekom tarafından bugün KAP’a yapılan açıklama ile bağlı ortaklığı bulunan Avea’ya toplam 184.1 milyon liralık eksik ödeme nedeniyle tebligat yapıldığı duyuruldu.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi
 
Hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle tebligat iletildiği Avea’ya 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda iki ayrı rapor gönderildiği belirtildi. 2G hizmetleri için 117.4 milyon TL ve 3G hizmetleri için 66.7 milyon TL eksik ödediği ifade edilen telekomünikasyon devinin borcunu ödemesi talep edildi.
Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ilgili tutarın büyük bir bölümünün fatura indirimleriyle bağlantılı olduğu, tahkim kararıyla ilgili dava sürecinin devam ettiği ve gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda nasıl hareket edileceğine karar verilmesinin planlandığı dile getirildi.

Türk Telekom’un KAP’ın resmi web sitesinde yer alan açıklaması şu şekilde:

"Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edilmiştir. Raporlarda, Avea'nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir.
Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketimiz, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583980 Yorum Yaz
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K E N 2 yıl en beğenilen
Tek başına tekel olan bir kurum nasıl batmayı başarıyor acaba, ödül verilmeli kendilerine. =)
4 Yanıt Yanıtla +120
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dynaturk 2 yıl
içimin yağları eridi.
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mcrew 2 yıl Sharparrow
4,7 milyar dolar borcu var Türk Telekom'un ortaklarının
ve borçlarını yeni krediler çekerek ödüyorlar
şirketin içini boşalttılar tüm değerli gayrimenkullerini sattılar
şirketin bir yatırım programı yok karın %80-85 i ortaklara temettü olarak gidiyor.
Oger aldığı bir kuruş parayı ülkede tutmuyor. Hemen yurt dışına çıkarıyor.
yedi sekiz sene önce 2 milyar dolar kar eden şirket 2015 yılında 300 milyon dolar kar elde etti.
şirketin her geçen sene kanını emiyorlar
akamai raporlarına göre ortadoğu ve afrika ülkeleri arasında internet hızları olarak en düşük performans gösteren ülke olmuşuz
2016 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğine göre internet hızımız %4.5 düşmüş.
elin kenyası bizim otuz basamak ütümüzde.
4,7 milyar dolar borcu var Türk Telekom'un ortaklarınınve borçlarını yeni krediler çekerek ödüyorlarşirketin içini boşalttılar tüm değerli gayrimenkul...
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Redtwister 2 yıl
inşallah batarsın türk telekom halk düşmanı kotacı kan emici bir firmasın
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MonsterMMORPG 2 yıl
Şirketin batması çok normal
Mobil de vodafone internette ise superonline süpürdü gitti piyasayı
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Yigido59 2 yıl
GEBERİN LAN!!!!!!!!!!!!!!!!
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fotifoti 2 yıl
devletin malı deniz deyip çöktüler. Beter olun
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computeron 2 yıl
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste..
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MB-CLS 2 yıl
Bu ülkenin senelerdir bu millete çektirdigi ve insanlara ucuz teknolojiyi pahalıya satak para kazanmış bazı firmalar
TTNET
AVEA
CASPER
TOFAŞ
senelerce 4gb kotalı interneti sattılar tofaşları millete geçirdiler.
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Audi383848 2 yıl
BATSIN TELEKOM.
TELEKOM;
1.2017 yılında ADSL denen dandik bakır hizmetini satan,
2.ÜLKEDE FİBERİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN,
3.TEKELLİK YAPAN,
4.BİR ABONE BAŞKA İSS'YE GEÇTİĞİNDE YOK ABİ PORT YOK DİYE OYUNLAR OYNATAN,BİRÇOK KİŞİYİ İNTERNETSİZ BIRAKAN
5.FAHİŞ FİYATLARI ABONELERİNE KAKALATAN,
6.DİĞER İSSLERİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN,
7.2017 YILINDA HALA 2 MBİT UPLOAD VEREN,
8.BTK'NIN ARKA BAHÇESİ OLAN,
9.BİZİ SIRALAMALARDA KENYANIN BİLE GERİSİNE ATTIRAN (3 MBİT POLİTİKASI SAYESİNDE)
BİR ŞİRKET.
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asosyal mühendis 2 yıl
Bu ay son. Benim de bu ay taahütüm bitiyor TT nin.
Yer
Sultanbeyli Mecidiye mahallesi
Araştırıyorum ne alsam diye. Sanırım Mayıs ayına kadar 4.5g devam edeceğim. Mobil tarafta TT şuan en ucuz tarifeler. 20gb 30 tl. Bir süre internet kullanmayacağım zaten.
49 lira gibi ucuz bir şey bakacağım.
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alemburda34 2 yıl
şunlardan ne zaman kurtuluyoruz 2026 mıydı?
İflas etsinler milletçe dua ediyoruz.
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selamivural 2 yıl
En berbat adamlara verdiler, senelerdir 3 mbit le bütün milleti süründürüyorlar bunlara. 100 lira para ödüyoruz ayda bir de! Bulgaristan 10 avro, 40 liraya ne hizmeti veriyorlar, bakın, forumdan alıntı;
Internet hizmeti 10 numara, fiber 50-70 mbit arası download 40-50 mbit arası upload hızım 130 kanal SD yayın 20 Kanal HD yayın hizmetim var aylık 10€ ödüyorum, Tv yayını için eve ayrı bir fiber hattı geliyor android box aracılığıyla izleniyor, onu da hediye verdiler.
mini.donanimhaber.com/...
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