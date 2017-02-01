Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi

Hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle tebligat iletildiği Avea’ya 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda iki ayrı rapor gönderildiği belirtildi. 2G hizmetleri için 117.4 milyon TL ve 3G hizmetleri için 66.7 milyon TL eksik ödediği ifade edilen telekomünikasyon devinin borcunu ödemesi talep edildi.

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ilgili tutarın büyük bir bölümünün fatura indirimleriyle bağlantılı olduğu, tahkim kararıyla ilgili dava sürecinin devam ettiği ve gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda nasıl hareket edileceğine karar verilmesinin planlandığı dile getirildi.

Türk Telekom’un KAP’ın resmi web sitesinde yer alan açıklaması şu şekilde:

"Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edilmiştir. Raporlarda, Avea'nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir.

Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketimiz, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583980