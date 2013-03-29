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BlackBerry'nin kurucusu Mike Laziridis, şirket ile yollarını ayırdı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry'nin kurucusu Mike Laziridis, şirket ile yollarını ayırdı

2013 mali yılının son çeyreğiyle ilgili ekonomik sonuçları açıklayan BlackBerry'de tarihi bir olay yaşandı.Bundan 29 sene önce Research In Motion'ı kurarak Kanada'nın son 30 senede yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak tarihe geçen Mike Laziridis, kurduğu firmadan ayrıldı.

Ocak 2012'de Jim Balsillie ile birlikte yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini Thorsten Heins'e devreden Mike Laziridis, o günden bu yana BlackBerry'nin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini sürdürmekteydi. Takvimler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde kurduğu firmadan tamamen ayrılacak olan Mike Laziridis, kariyerine yeni kurduğu Quantum Valley Investments isimli şirketinde sürdürecek.

BlackBerry 10'la birlikte yönetim kuruluna verdiği son görevi de yerine getirdiğini söyleyen Mike Laziridis, Thorsten ve takımının BlackBerry 10'la birlikte harika bir iş çıkardıklarını ve firmayı çok yetenekli isimlere bıraktığından şüphesi olmadığını söyledi. BlackBerry fanı olmayı sürdüreceğini söyleyen Laziridis, açıklamalarını firma ve çalışanları için en iyisini dileyerek sonlandırdı.

BlackBerry'nin yönetim kurulu başkanı Barbara Stymiest ise son 30 yılda BlackBerry'ye yaptığı katkılardan dolayı Laziridis'e minnettar olduklarını söyledi. Laziridis'in BlackBerry'nin mucidi olduğunu ve Kanada'nın yetiştirdiği büyük mucitlerden biri olduğunu ifade eden Stymiest, Laziridis'in BlackBerry 10'a geçiş sürecinde liderlik görevini layıkıyla yerine getirdiğini söylerken; yeni şirketinde başarılar diledi.

BlackBerry'nin icra kurulu başkanı olan Thorsten Heins ise BlackBerry 10 projesinin hayata geçişi sırasında Laziridis'e vizyonu ve yaptıklarıyla hayran olduğunu söylerken; kişisel olarak, CEO'luk görevinin ilk 15 ayında verdiği destek, tavsiyeler ve yönlendirmelerden dolayı Laziridis'e minnettar olduğunu ifade etti.

Mike Laziridis'in firma içinde aktif görevlerinden ayrılmasından sonra sahip olduğu BlackBerry hisselerini satıp satmayacağı ise merak konusu. Çünkü hatırlanacağı gibi Mike Laziridis'le birlikte uzun yıllar firmanın icra kurulu başkanlığını yapan Jim Balsillie, görevinden ayrılmasından hemen sonra elindeki tüm BlackBerry hisselerini satarak firma ile olan tüm bağlarını koparmıştı.

1961 yılında Pangaltı, İstanbul'da doğan ve henüz 5 yaşındayken ailesiy birlikte Kanada'ya göç eden Mike Laziridis'in hayatı ilginç anekdotlarla dolu. 12 yaşında Windsor Halk Kütüphanesi'nde yer alan tüm bilim kitaplarını okuduğu için ödül alan Laziridis, 1979 yılında Waterloo Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği içerisinde yer alan Bilgisayar Bilimleri ABD'nda yüksek eğitim almaya başlamış. Ancak 1984 yılında, yani mezuniyetine sadece 2 ay kala General Motors'un bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili ihalesine teklif vererek ilk büyük girişimini gerçekleştiren Laziridis, bu teklifi kabul edilince okulunu bırakmış.

Laziridis'in bu kararı, milenyum sonrasında iletişim dünyasının lider isimlerinden biri olarak tarihe geçecek olan RIM'in 1984 yılında, GM'den aldığı ücret, biraz devlet desteği, biraz da ebeveynlerinin desteğiyle kurulmasını sağlamış. O günden sonra araştırma geliştirme çalıştırmalarına önem veren RIM, filmler için ilk barkod teknolojisini geliştirerek ismini duyurmuş, 1990'lü yıllardan sonra ise kablosuz iletişime odaklanarak 1999'da BlackBerry'yi geliştirmiştir.


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furky86 6 yıl en beğenilen
Şahsın kısa biyografisini daha önce okumuştum, kendi sözleriydi istanbula aşık olduğu, onu yazdım ona bile eksi verenler olmuş ya ilginç :)) tamam artı da vermeyin de eksi nedir?
Şahsın kısa biyografisini daha önce okumuştum, kendi sözleriydi istanbula aşık olduğu, onu yazdım ona bile eksi verenler olmuş ya ilginç :)) tamam artı da verme...
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hayvanat9999 6 yıl
Arkadaş şöyle kasmayan internet tarayıcısı düzgün marketi güzel olan bir telefon yapamadılar 10 senede.
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BERK BEY 6 yıl
gerçekten yürekten üzüldüm
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OverClocK1ng 6 yıl
orkinos.avi
Kim ne derse desin APPLE

Şu troller de herkesle aynı havayı soluyor ama artık içerde onu nasıl enzimliyorsa...
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wagenhaus 6 yıl
adam istanbuldan giden bir rum ailenin çocuğu.
liseliler bilmez 6-7 eylül olaylarını
bu adam gibi birçok kişi gerek o dönem gerekse 80 sonrası
bu ülkeden kaçtı, kaçmak zorunda bırakıldı
dinlerinden dillerinden fikirlerinden dolayı.
bu haber ve diğer haberlerdeki yorumlara bakınca
ülke ne hale getirilmiş rahatlıkla görülebilir..
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Kuyash 6 yıl
adamın hayatı ve yaptıkları anlatılıyor hala bb den bi halt olmaz bik bik ötüyorlar. arkadaş kafanızın içindeki yapıyı biraz kullansanıza.
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onr5 6 yıl
yok kardeş çocukluğu kurtuluş ta geçmiş.
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onr5 6 yıl
Bu amca geçen yıl bir zamanlar Kurtuluş semtinde yaşadığını söylemişti.
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furky86 6 yıl en beğenilen
Şahsın kısa biyografisini daha önce okumuştum, kendi sözleriydi istanbula aşık olduğu, onu yazdım ona bile eksi verenler olmuş ya ilginç :)) tamam artı da vermeyin de eksi nedir?
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Güven* 6 yıl
Daha iyi bence
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kNu1 6 yıl
blackberry kullanıcısı olarak şunu içtenlikle söylüyorum BBM(MSN Sİ) OLMASA KİMSE ALMAZ..
sıf bbm'i için, muhabbeti için bu telefonu kullanıyo herkes. onun haricinde çöp ( hızlı mesajda yazabilirsiniz klavyesi iyi)
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QuantumVM 6 yıl
Bi Yunan bile RIM'i kurmuş. Helal olsun. Bakalım Türklerden bişey ne zaman çıkacak? veya çıkacak mı?
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Supervenience 6 yıl
Kim ne derse desin APPLE
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wolf silver 6 yıl
Ve universiteyi birakmis...
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Dexstz 6 yıl
Lazaridis
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MERCURY2000 6 yıl
İsimde hata var. Mike Laziridis değil, Mike Lazaridis olması gerkiyor.
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