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Türk Telekom'dan Somali'ye 1.5 milyon TL'lık yardım

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Geride bırakmaya hazırlandığımız bu Ramazan ayında ülkece yardım elini uzattığımız, Birleşmiş Milletler'in kıtlık bölgesi ilan ettiği, Somali'ye Türk Telekom'dan alkışı hak eden bir destek geldi.

Son dönemin en büyük insanlık dramlarından biri ile karşı karşıya olan Somali'ye yardım etmek amacıyla şirket içindeki iftar programlarının tamamını iptal ederek yarattığı kaynağa, çalışanlarının bireysel katkılarını da ekleyen Türk Telekom, 1.5 milyon TL'lık yardım tutarına ulaşmayı başardı. Türk Telekom'un elde ettiği bu miktar, aynı zamanda şirket bazında bir kerede yapılan en büyük bağış oldu.

Gönüllü Türk Telekom çalışanları ile birlikte 1.5 milyon TL'lik çeki Başbakanlık Afet Koordinasyon Daire Başkan Vekili İbrahim Ejder KAYA'yateslim eden Türk Telekom'un icra kurulu başkanı K. Gökhan Bozkurt, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Türk Telekom olarak, gücünü birlik ve beraberlikten alan büyük bir şirket, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile, hem ülkemizde hem de ülkemiz sınırları dışında yaşanan doğal afetlere her zaman duyarlılık göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Türk Telekom ailesindeki 25 binden fazla çalışma arkadaşımız, Somali'de yaşanan drama kayıtsız kalmadı, tabağındaki yemeğini dünyanın başka bir köşesindeki yardıma muhtaç insanlarla paylaşmak istediğini dile getirdi, inisiyatif aldı, yardım toplayarak Somali'ye bağışlamak üzere harekete geçti. Türk Telekom yönetimi olarak biz de her yıl geleneksel olarak düzenlenen tüm çalışanlarla birlikte yaptığımız iftarı yine çalışanlarımızın isteği ile bu yıl yapmama kararı aldık ve bu bütçeyi Somali'ye gönderilecek yardıma ekledik. Gösterdikleri bu hassasiyet için Türk Telekom çalışanlarına yürekten teşekkür ediyor, böyle bir duyarlılıkla hareket eden bu büyük ailenin bir ferdi olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bir kez daha yinelemek istiyorum."


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man utd 6 yıl
Bir anda tt sempatizani oluverdim !!!

Tiksiniyorum bu sirketten!
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antonidas 6 yıl
bizden zorla aldığınız vergileri, bir kere de bize harcayın.
Devletin parasını hangi hakla başkalarına dağıtıyorsunuz.
Hadi bu yardım, peki ya suriyeli ve libyalı muhaliflere hediye ettiğiniz paralar???
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Long Live Metal Music 6 yıl
Şov yapma amacında oldukları çok belli
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meco 6 yıl
Ben kendi payımı helal etmiyorum!!
istedigi yere istedigi kadar yardım yapsın...
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Cern'demuhendis 6 yıl
Bu günde Myanmar'a 1 milyon lira bağışladı
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bigdede 6 yıl Cern'demuhendis
enesdincer

Bu günde Myanmar'a 1 milyon lira bağışladı

senin benim paramı bagışlıyor bu kadar yuklu ttnet faturaları ve telefon faturalarını bagış olarak göz boyuyor
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DH Misafiri 7 yıl
Vergiden düşenini kalkanını bilmem. Hayır işlerinde görülmesi gereken ilk nokta bu değildir. Vermese zorla alınacak birşey mi? değil! Vermiş mi vermiş. Gerisini düşünmeyin derim
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Elliniki 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Vergiden düşenini kalkanını bilmem. Hayır işlerinde görülmesi gereken ilk nokta bu değildir. Vermese zorla alınacak birşey mi? değil! Vermiş mi vermiş. Gerisini düşünmeyin derim

off mantığa bak.Zaten insanların başına ne gelirse gerisini düşünmemekten geliyor.Bu senin ülkenin parasının bir şekilde sokağa atılmasıdır.Bu yardım için olsa bile benim zoruma giderdi ama sana bakıyorumda pff.
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kotusih 7 yıl
vergiden dusuluyor bunlarrr bu ulkede alt ve orta kesim vergi veriyoror kafanizi yormayin bu mubarek gunde
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DEMİRCİEFE 7 yıl
vatandaşlardan haksız olarak aldıgı haram paraları somaliye gönderiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
hesap yapan arkadaş sabit hat ücretini unutmuş. :D
ne saçma bi sistemdir yahu. kullanmadığım hatta sırf internet için ekstra para ödemek zorunda kalıyorum.
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khaos 7 yıl
Bir çıkarları olmazsa kesinlikle günahlarını bile vermezler
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DH Misafiri 7 yıl
vergiden düşülür ya, bizden alıp yardım diye verip vergiden düşer. bizden 2 kere almış olurlar.
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DH Misafiri 7 yıl
8mb internetin sürekli kopması
32mb vdsl 2 nin port değiştirdikten sonra 25mb hıza ulaşması ki genelde 20 mb
verdiğimiz o kadar paralar
ortalama 30 milyon insan
ayda 30 tl verse türk telekoma
90.000.000 tl yapar
bu paranın 20.000.000 gider olsa
20.000.000 düzenleme ve geliştirmeye gitse
50.000.000 tl boşta kalıyor herhalde ne bileyim kabataslak hesaplayınca böyle oldu
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