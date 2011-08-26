Türk Telekom'dan Somali'ye 1.5 milyon TL'lık yardım

Geride bırakmaya hazırlandığımız bu Ramazan ayında ülkece yardım elini uzattığımız, Birleşmiş Milletler'in kıtlık bölgesi ilan ettiği, Somali'ye Türk Telekom'dan alkışı hak eden bir destek geldi.

Son dönemin en büyük insanlık dramlarından biri ile karşı karşıya olan Somali'ye yardım etmek amacıyla şirket içindeki iftar programlarının tamamını iptal ederek yarattığı kaynağa, çalışanlarının bireysel katkılarını da ekleyen Türk Telekom, 1.5 milyon TL'lık yardım tutarına ulaşmayı başardı. Türk Telekom'un elde ettiği bu miktar, aynı zamanda şirket bazında bir kerede yapılan en büyük bağış oldu.

Gönüllü Türk Telekom çalışanları ile birlikte 1.5 milyon TL'lik çeki Başbakanlık Afet Koordinasyon Daire Başkan Vekili İbrahim Ejder KAYA'yateslim eden Türk Telekom'un icra kurulu başkanı K. Gökhan Bozkurt, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Türk Telekom olarak, gücünü birlik ve beraberlikten alan büyük bir şirket, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile, hem ülkemizde hem de ülkemiz sınırları dışında yaşanan doğal afetlere her zaman duyarlılık göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Türk Telekom ailesindeki 25 binden fazla çalışma arkadaşımız, Somali'de yaşanan drama kayıtsız kalmadı, tabağındaki yemeğini dünyanın başka bir köşesindeki yardıma muhtaç insanlarla paylaşmak istediğini dile getirdi, inisiyatif aldı, yardım toplayarak Somali'ye bağışlamak üzere harekete geçti. Türk Telekom yönetimi olarak biz de her yıl geleneksel olarak düzenlenen tüm çalışanlarla birlikte yaptığımız iftarı yine çalışanlarımızın isteği ile bu yıl yapmama kararı aldık ve bu bütçeyi Somali'ye gönderilecek yardıma ekledik. Gösterdikleri bu hassasiyet için Türk Telekom çalışanlarına yürekten teşekkür ediyor, böyle bir duyarlılıkla hareket eden bu büyük ailenin bir ferdi olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bir kez daha yinelemek istiyorum."