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Türk Telekom'dan iki yeni servis; SMS ile "Arıza Kaydı" ve "Yardım"

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Türk Telekom, kullanıcılardan talep ve şikayetlere daha hızlı biçimde yanıtlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak amacıyla "SMS ile Yardım" ve "SMS ile Arıza Kayıt" servislerini hayata geçirdi.

Arıza kayıtlarının SMS ile bırakılmasını sağlayan "SMS ile Arıza Kayıt" sistemini kullanmak için kullanıcıların yapması gereken ARIZA boşluk başında sıfır olmadan alan kodu ile telefon numaralarını yazıp 6616'ya kısa mesaj göndermek. Benzer şekilde yardım taleplerini SMS ile iletmek isteyen kullanıcıların ise "ARIZA" yerine "YARDIM" yazmaları yeterli.
Tüm operatörlerle uyumlu olan her iki servisin de kullanım bedelinin operatörler tarafından alınan 1 SMS ücreti olduğunu belirtelim.

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ama bi türlü içimdeki sese hakim olamıyorum :)) Allahını seven sölesin ttnet vb. bu kuruluş ilgilenceğiz diyipde nezaman ilgilendi ?? müşteri memnuniyeti en alta taşıyorlar ;)
küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ama bi türlü içimdeki sese hakim olamıyorum :)) Allahını seven sölesin ttnet vb. bu kuruluş ilgilenceğiz diyipde nezama...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 1 ay
evde internet 2 gündür kesilip geliyor
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DH Misafiri 1 ay
Bir aydır bina da ev telefonları ve internet çalışmıyor abone yapmaya arıyorsunuz gerekli gereksiz kullanmadığımız internet faturasını çatır çatır alıyorsunuz bu nasıl hak anlamıyorum hizmet verirsin bedelini istersin görmediğimiz hizmetin bedelini nasıl alırsınız muz cumhuriyetini geçtik hakkım varsa helal etmiyorum etmiyeceğim de sorumlu yetkili kim ve kimlerse
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DH Misafiri 1 yıl
allah belanı versin telekom..1 aydır arıza bildiremiyorum..121 teknik arıza diyor..6616 hatalı anahtar kelime diyor..insanları sizin insafına terkedenlerin amk...
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DH Misafiri 2 yıl
kendi arzasını yapanayan türktelekom sana ve bana ve devletine nekadar hizmet eder yedi yirmidör hizmet diyorlar ama ben yedigündür kendilerine ulaşıp birtürlü arza kaydı veremiyorm
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DH Misafiri 3 yıl
ev telefonum çalışmıyor bakarsanız sevinirim tel: 2623211 kayıtlı kiş:hüseyin koca : 2 Aydır çalışmıyor :) bakmanızı arz ederim :)
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DH Misafiri 3 yıl
ttnt in allah belasınıo versin bir internet bağladılar 25 gün oldu kullanamıyoruz çalışmıyo her gün arıza bildirimi yapmaktan bıktım her gün arıza bildirimi oluşturuluyo geri dönen olmadı bimere kadar şikayet ettim hala aynı çalışmıyo altyapı çalışması filan deyip oyalıyorlar hepsini de allah kahretsin
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winxperror 3 yıl
Protesto yapalım lan.
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UGzeg 3 yıl
Ttnet yüzünden yazlıkta bir hafta internetsiz kaldığımı biliyorum. Sonra yaptılar ama kabloyu açıkta bıraktılar. 1 hafta geçti kablo yine bozuldu. Yine aradık yine bir hafta bekledik. Yine yaptılar. Bir daha bozuldu arayıp telefonda biraz bağırma biraz da abonelik iptali tehditleri ile adam gibi gelip yaptılar. Süper online fiber gelse bizim buraya direk ona geçeceğiz. Ne tam hızımızı alabiliyoruz ne düzgün hizmet var.
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DH Misafiri 3 yıl
216 3359534 nolu telefon abonesiyim. Telefon görüşmelerinde rahatsız edecek kadar gürültü ve cızırtı var . Telekom arıza servisine 3 kez müracaat ettim. Son gelişlerinde binaya kadar net olduğu, bina içinde olayın olduğu söylendi. Ayrıca bina içinde arıza tesbiti yapmadıkları bildirildi. Bu durumda bina içindeki nedenin araştırılması ve çözümü için acil müdahele edecek servis varsa lütfen arasın.
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Çırak Web Master 4 yıl
Birebir müşteri görüşmesini yok etmeye çabalıyorlar iyice.

Böylelikle bahaneleride çoğalacak. (Mesaj atmışsınız ama gelmedi. Mesajınızı görmemişler. gibi gibi...)
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