Türk Telekom'dan iki yeni servis; SMS ile "Arıza Kaydı" ve "Yardım"

Ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Türk Telekom, kullanıcılardan talep ve şikayetlere daha hızlı biçimde yanıtlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak amacıyla "SMS ile Yardım" ve "SMS ile Arıza Kayıt" servislerini hayata geçirdi.

Arıza kayıtlarının SMS ile bırakılmasını sağlayan "SMS ile Arıza Kayıt" sistemini kullanmak için kullanıcıların yapması gereken ARIZA boşluk başında sıfır olmadan alan kodu ile telefon numaralarını yazıp 6616'ya kısa mesaj göndermek. Benzer şekilde yardım taleplerini SMS ile iletmek isteyen kullanıcıların ise "ARIZA" yerine "YARDIM" yazmaları yeterli.

Tüm operatörlerle uyumlu olan her iki servisin de kullanım bedelinin operatörler tarafından alınan 1 SMS ücreti olduğunu belirtelim.