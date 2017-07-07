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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom'dan kadınlara özel konuşma ve internet kampanyası

Türk Telekom, kadın kullanıcılara haftalık 1 saat konuşma ve aylık 2 GB sosyal medya paketi hediye ediyor. Şimdi Senin Zamanın ismindeki kampanyaya katılım için 25 TL yükleme yapmak yeterli.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, kadınlara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Şimdi Senin Zamanın ismindeki kampanya kapsamında haftada 1 saat ücretsiz konuşma ve aylık 2 GB sosyal medya paketi hediye ediliyor.


Kazanılan konuşma paketi her hafta 13.00 ve 14.00 saatleri arasında her yöne geçerli olurken; sosyal medya paketi WhatsApp için 1 GB, Facebook ve Twitter için 1 GB data kullanımını kapsıyor.

 

Katılım Ücretsiz

Kampanyaya BİMcell, POCELL, Pttcell, Teknosacell, Mobil Ofis, Faturasız Bayi, Katlayan, Standart, Kontrolü SEÇ Tarifeleri ve Mobildata Jet tarifeleri dışındaki ön ödemeli bireysel tarifelerden birinde bulunan ve Selfy üyesi olmayan tüm müşteriler katılabilirler. Başvuru yapabilmek için tek seferde 25 TL yükleme koşulu bulunuyor.


Hediye Sosyal Medya Kampanyası’ndan faydalanmak isteyen kullanıcıların SOSYAL PAKET yazarak, ücretsiz konuşma faydasından yararlanmak isteyen kullanıcıların ise HERYONE DK yazarak 5555’e mesaj atmaları yeterli olacak.

 
 

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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
kadın erkek eşitliği istiyoruz :) ayrımcılığa son. :) gerçi kadın erkekten hep daha eşittir ama :)
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Kerim5100 1 yıl
Hani nerde eşitlik :/
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profecco 1 yıl
Aklıma bir internet geyiği geldi : "100 kadına sorduk 65748 cevap aldık, sorup soracağımıza pişman olduk ! " diye :)
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smart1978 1 yıl
Kadinlar esitlik derdinde birileri de ayrimcilik :D
Bence magdur olanlara boyle bir hizmet verilmeli yani taciz ve erkekten siddet gorduklerinde ...
Herseyi tikirinda maddi manevi olarak herseyi ile iyi olan kadinlar haric tutulmali .
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***Leopard*** 1 yıl
Ölücüler şu an harıl harıl pembe kimlik üzerinden yeni hat açtırıyorlardır
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
kadın erkek eşitliği istiyoruz :) ayrımcılığa son. :) gerçi kadın erkekten hep daha eşittir ama :)
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kartal172 1 yıl
TürkNet varken Tırt Telekom kullanmam.
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