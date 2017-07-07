Türk Telekom'dan kadınlara özel konuşma ve internet kampanyası





Önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, kadınlara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Şimdi Senin Zamanın ismindeki kampanya kapsamında haftada 1 saat ücretsiz konuşma ve aylık 2 GB sosyal medya paketi hediye ediliyor.





Kazanılan konuşma paketi her hafta 13.00 ve 14.00 saatleri arasında her yöne geçerli olurken; sosyal medya paketi WhatsApp için 1 GB, Facebook ve Twitter için 1 GB data kullanımını kapsıyor.

Katılım Ücretsiz

Kampanyaya BİMcell, POCELL, Pttcell, Teknosacell, Mobil Ofis, Faturasız Bayi, Katlayan, Standart, Kontrolü SEÇ Tarifeleri ve Mobildata Jet tarifeleri dışındaki ön ödemeli bireysel tarifelerden birinde bulunan ve Selfy üyesi olmayan tüm müşteriler katılabilirler. Başvuru yapabilmek için tek seferde 25 TL yükleme koşulu bulunuyor.





Hediye Sosyal Medya Kampanyası’ndan faydalanmak isteyen kullanıcıların SOSYAL PAKET yazarak, ücretsiz konuşma faydasından yararlanmak isteyen kullanıcıların ise HERYONE DK yazarak 5555’e mesaj atmaları yeterli olacak.