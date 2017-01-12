Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor

Kaspersky Lab’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye’den katılan insanların yüzde 68'i arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmak için, yüzde 71'lik bölümü eğlenceli ve komik paylaşımlar için sosyal ağları kullanıyor. Yüzde 77'lik kesim kendilerini gülümseten içerikleri profillerinde paylaşırken, yüzde 56 oranındaki kullanıcı grubu seyahatlerini ve tatillerini paylaşmak için ciddi anlamda zaman harcıyor.

Mutsuzluğun temelinde ise daha derin sebepler yatıyor. İnsanlar arkadaşlarının tatil ya da eğlenceli etkinliklerle ilgili mutlu, enerjisi yüksek paylaşımlarını görünce hayatın tadını yeterince çıkaramadıklarını düşünüp kendilerini kötü hissediyor ve onları kıskanıyorlar. Öyle ki yüzde 57'si davet edilmedikleri partide arkadaşlarını görünce mutsuz olduklarını, yüzde 53'ü mutlu tatil fotoğraflarının negatif etki yarattığını ve yüzde 40'lık kesim ise eski fotoğraflarına baktıklarında şu anki yaşantılarının daha kötü durumda oldukları düşüncesindeler.

Özetle kullanıcılar paylaştıkları içerikler yeteri kadar beğeni almadığında, arkadaşlarının paylaşımları daha fazla ilgi gördüğünde ve arkadaşlarının mutlu paylaşımlarını görünce olumsuz etkilenerek kıskanıyorlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sosyal medya profillerini silmeyi düşünen kullanıcılar arkadaşlarını kaybedecekleri gerekçesiyle cesur davranamıyorlar.