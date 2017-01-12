Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor

Yapılan son araştırma kullanıcıların sosyal medyada istedikleri beğeni sayısını alamadıkları için mutsuz olduklarını ve Türkiye’deki insanların yüzde 41'inin ise kıskanç olduğunu ortaya çıkardı.
2 yıl
3,7b
1
35
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor
 
Kaspersky Lab’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye’den katılan insanların yüzde 68'i arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmak için, yüzde 71'lik bölümü eğlenceli ve komik paylaşımlar için sosyal ağları kullanıyor. Yüzde 77'lik kesim kendilerini gülümseten içerikleri profillerinde paylaşırken, yüzde 56 oranındaki kullanıcı grubu seyahatlerini ve tatillerini paylaşmak için ciddi anlamda zaman harcıyor.
Mutsuzluğun temelinde ise daha derin sebepler yatıyor. İnsanlar arkadaşlarının tatil ya da eğlenceli etkinliklerle ilgili mutlu, enerjisi yüksek paylaşımlarını görünce hayatın tadını yeterince çıkaramadıklarını düşünüp kendilerini kötü hissediyor ve onları kıskanıyorlar. Öyle ki yüzde 57'si davet edilmedikleri partide arkadaşlarını görünce mutsuz olduklarını, yüzde 53'ü mutlu tatil fotoğraflarının negatif etki yarattığını ve yüzde 40'lık kesim ise eski fotoğraflarına baktıklarında şu anki yaşantılarının daha kötü durumda oldukları düşüncesindeler.
Özetle kullanıcılar paylaştıkları içerikler yeteri kadar beğeni almadığında, arkadaşlarının paylaşımları daha fazla ilgi gördüğünde ve arkadaşlarının mutlu paylaşımlarını görünce olumsuz etkilenerek kıskanıyorlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sosyal medya profillerini silmeyi düşünen kullanıcılar arkadaşlarını kaybedecekleri gerekçesiyle cesur davranamıyorlar.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YazıYorum 2 yıl
Bu kıskançlık paylaşımları bayanlar arasında oluyor. Genelde ailesiyle mutlu bir tablo çizme, eşiyle gezmeleri, kıyafetleri paylaşma, olmayan hisleri yaşıyormuş gibi gösterme amacıyla kullanılıyor.
Yani sanal dünyalarında, kendi eksikliklerini aslında yaşıyormuş gibi göstererek sahte bir profil çiziyorlar.
Facebook'ta zaten herkes çok özel yapıda, herkes çok duyarlı ve herkes lüks içinde bir yaşama sahip
Bu kıskançlık paylaşımları bayanlar arasında oluyor. Genelde ailesiyle mutlu bir tablo çizme, eşiyle gezmeleri, kıyafetleri paylaşma, olmayan hisleri yaşıyorm...
Devamını Gör
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sabah Yıldızı 2 yıl
hasedçiler pis hasedçiler

bu çağın araç gereçleri insanın nefsindeki arızaları nasılda meydana çıkarıyor
ahahahha
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Millet sosyal medya manyağı oldu.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2K 2 yıl
Black Mirror Sezon 3 Bölüm 1.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
takipçi satışı 2 yıl
Donanım Haber'lerini Sıklıkla ve yakından takip eden instagramhilecim.com/... Sizlere teşekkürlerini sunmaktadır.Gerek tarafsız medyası ile gerekse Müşteri desteği ile tam donanımlı haber , Yazılarınızı Ve sosyal medya haberlerinizi Yakından takip etmekte ve güncel bilgiler sayesinde bizlerde doğru hedef doğrultusunda ilerliyoruz Sizlere Teşekkürlerimizi sunar Başarılarınızın Devamını dileriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 2 yıl
Sosyal medya platformları, her insanın yaşam koşullarının eşit olmadığını kabullenemeyenlere ve kendi olamayanlara göre yerler değil. Kimilerinin sırf gösteriş ve popülerlik uğruna girmediği şekil, yapmadığı lümpenlik kalmıyor. Başka bir kesim de kişiliklerinin zayıflıklarına yenik düşerek bu lümpenlikleri kıskanıyor ve onlara özeniyor. Sonra da boş hayallere dala dala zaten az olan kendiliğini de yiyip yiyip bitiriyor! Kendilerini olduğu gibi kabul edemeyenler eğer bu komplekslerine yenik düşmek istemiyorlarsa lütfen akıl ve ruh sağlıkları için sosyal medyadan uzak dursunlar. Çünkü insanlar vitrinlerde sergilenecek birer ürün, ya da hipodromlarda koşturulacak birer yarış atı değildirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Para = Mytluluk oluyor genelde bunun aksini soyleyenler varsa kendilerini avutmaya devam edebilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 2 yıl
Yazılanlara tamamen katılmakla birlikte bayanların yaşadıkları hayatlarını abartma, aldıkları maaşı abartma, bir şirkette hizmetli olarak bile işe girseler o şirketin genel müdürüymüş gibi kendilerini lanse etmeleri tüm bunlarıda sosyal medyada yaınlayıp bak biz yapıyoruz siz yapamıyorsunuz havasını verip diğer insanların buna bakarak mutsuz olmalarını istiyorlar
Ama anlamadığım nokta insanlar niye takılırlarki böyle şeylere anlamam çalışmakta olduğum şirkette oldukça iyi bir konumda yönetici olmama rağmen bizim şirketteki bir sekreter bayanın sosyal medya hesabına bakarsanız yanına bile yaklaşamazsınız. Yanlış anlaşılmasın kimseyi horgormek gibi bir düşüncen yok sadece bulunduğun konuma göre alınan maaş ve buna bağlı olarak sahip olunan yaşantıyı karşılaştırıyorum. siz de görürsünüz bu tipleri maaş asgari ücret elde iphone 6S saclar yapılı makyaj full manıkur pedıkur yapılmıs anadili olarak plaza dili konuşan tiplerden bahsediyorum bu tip işleri sürekli onlar yapıyor. Tavsiyem gülün geçin garibanlara.
Esas işimiz olan bilgisayar ve elektroniğe bakalım beyler :))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luken Drew 2 yıl burakdc
6s lüks değil ki iphone 7 çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
En kaliteli sosyal medyalardan biri seviyeli forumdur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ybnc 2 yıl
Hayat sana güzel :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Sosyal medya karaktersiz dolu zaten kendilerini de belli ediyorlar her şeyleriyle. En iyisi bulaşmamak zaman kaybı çünkü, zaman çok önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 2 yıl
Facebook instagram Twitter yokken insanlar daha mutluydu, konuşacak özlem girecek kadar muhabbet olurdu. Artık sadece beğeni mantığı işler oldu insanlarda! Facebook kullanıyorum ama kimseye bişey yazmıyorum kimse de bana bişey yazmıyor, sadece fotoğraf paylaşmak için kullanıyorum artık eski havası kalmadı 2009 beri var ben de ilk beğendiğim paylaştığım şeylerin çoğunu sildim aptalca şeyler Twitter vardı kapattım zaten hiç alışamadım canı sıkılan bişeyler yazıyor sonra mahkemelik oluyorlar twitter böyle bir yer işte, instagram en güzeli şuan ama onunda yakında suyu çıkacak herşey geçici kalıcı tek şey sensin güzelim demişler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bayanlar arasında oluyor en fazla....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3651 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, Türkiye Gündemi ve
4 etiket daha kaspersky sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WhatsApp'ta büyük açık: uçtan uca şifreleme aşılabiliyor mu? 2 yıl 34 milyon dolar destek alan akıllı drone projesi iptal edildi 2 yıl Razer’ın çalınan prototipleri açık arttırma sitesinde ortaya çıktı 2 yıl Dirt Showdown kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu, kaçırmayın! 2 yıl Google resim kalitesini bozmadan veriden tasarruf edecek ilginç bir yöntem geliştirdi 2 yıl Steve Jobs efsanesi 10 yılda 1 trilyon dolar gelir getirdi 2 yıl Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge 2 yıl Nokia 6, 24 saatte 250 bin ön kayıt, 4 günde 100 bin ön sipariş almayı başardı 2 yıl Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor 2 yıl Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi 2 yıl Nintendo Switch sahaya çıkıyor 2 yıl Nokia 8'in ilk gerçek görüntüsü CES 2017'de ortaya çıktı (Güncellendi) 2 yıl Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor 2 yıl Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor 2 yıl AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz 2 yıl Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi 2 yıl Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video] 2 yıl Apple ünlü tasarımcısını Tesla Motors'a kaptırdı 2 yıl İdeal akıllı telefon LG G6'nın ilk resmi teaser videosu yayınlandı 2 yıl Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor Sonraki LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı 2 yıl Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi 2 yıl Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi 2 yıl Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor 2 yıl SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veren ilk yerli bulut servisi oldu 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Avengers'a katılmak üzere 2 yıl HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti 2 yıl 12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu 2 yıl Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı 2 yıl ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor 2 yıl Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı 2 yıl HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası... 2 yıl Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek 2 yıl Amiral gemisi telefonların yeni rakibi Nokia 8'in özellikleri gün ışığına çıktı 2 yıl HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka 2 yıl "Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon 2 yıl Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü 2 yıl Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu 2 yıl Gorilla Glass artık otomobillerde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim