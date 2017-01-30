Cep telefonuyla kan tahlili yapılmasını sağlayan uygulama geliştirildi

İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, bilgisayar mühendisliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Cihan Toklucu ve kimya bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın, akıllı cihazlar aracılığıyla kan tahlillerinin yapılmasını sağlayan yazılım geliştirdi.

"BİORGB" isimli mobil uygulama ile kandaki hastalıkların daha kısa sürede ve daha ucuz bir şekilde tespit edilmesini sağlayan araştırmacılar, analizleri özel bir kağıt üzerinden gerçekleştiriyor. Telefon ekranında beliren grafikteki renk değişikliklerine göre tahlil yapabilen yazılım HIV virüsü, Hepatit B, Hepatit C ve bazı kanser türlerini ortaya çıkarabiliyor.

Yapay kanla gerçekleştirilen testlerde başarıya ulaştıklarını ifade eden Yıldız, günümüzde kan tahlilleri için tüplerce kan alındığını ve profesyonel cihazlara ihtiyaç duyulduğunu, kendi yöntemleriyle tüm bu sürecin daha kısa bir zaman ve maliyete indirgendiğini belirtiyor.