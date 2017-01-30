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Cep telefonuyla kan tahlili yapılmasını sağlayan uygulama geliştirildi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) geliştirilen mobil uygulama sayesinde artık sadece bir akıllı telefon aracılığıyla kan hastalıkları tespit edebilmek mümkün.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, bilgisayar mühendisliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Cihan Toklucu ve kimya bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın, akıllı cihazlar aracılığıyla kan tahlillerinin yapılmasını sağlayan yazılım geliştirdi.
"BİORGB" isimli mobil uygulama ile kandaki hastalıkların daha kısa sürede ve daha ucuz bir şekilde tespit edilmesini sağlayan araştırmacılar, analizleri özel bir kağıt üzerinden gerçekleştiriyor. Telefon ekranında beliren grafikteki renk değişikliklerine göre tahlil yapabilen yazılım HIV virüsü, Hepatit B, Hepatit C ve bazı kanser türlerini ortaya çıkarabiliyor.
Yapay kanla gerçekleştirilen testlerde başarıya ulaştıklarını ifade eden Yıldız, günümüzde kan tahlilleri için tüplerce kan alındığını ve profesyonel cihazlara ihtiyaç duyulduğunu, kendi yöntemleriyle tüm bu sürecin daha kısa bir zaman ve maliyete indirgendiğini belirtiyor.

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smart1978 2 yıl en beğenilen
Gercek kan bulmada kitlik mi vardi ? Gercek kanla test edilir .
Ayrica her kamera renk tonlamasini dogru yapamiyor ki .
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bilgehankalkan 2 yıl
Tebrikler, forumdaki arkadaşlar tüm emeği 1 saniyede çürüttüler çünkü o işi yapanlar bunları düşünemedi. Nasıl olur da telefon kamerasının ışıktan etkilenip düzgün ölçüm yapamayacağını düşünemediler? Sitelerinde ayrıntı bulamadım ama bu ilk akla gelen şey, aynı beyin hepimizde olduğuna göre düşünmüşlerdir onu herhalde. Siteleri aşağıdaki bağlantıda, pek bir şey anlamadım ama gerçekten bu işe yarıyorsa tıp alanında güzel bir gelişme, aile hekimliklerinde dahi ölçümler anında yapılabilir bu durumda.
uhyresearchgroup.com/...
Tebrikler, forumdaki arkadaşlar tüm emeği 1 saniyede çürüttüler çünkü o işi yapanlar bunları düşünemedi. Nasıl olur da telefon kamerasının ışıktan etkilenip dü...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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tropik17 2 yıl
Çok değil, on yıl sonra vesikalı fotoğrafını çekip özgeçmiş yazacak program yapılacak. Altına da yorum şöyle olacak: Sony markanın telefonları, ton farkından kaynaklı, özgeçmişini daha cafcaflı yazıyor.
Çok değil, on yıl sonra vesikalı fotoğrafını çekip özgeçmiş yazacak program yapılacak. Altına da yorum şöyle olacak: Sony markanın telefonları, ton farkından ka...
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Gencbeyiin 2 yıl
ilginç
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proxima35 2 yıl
Dünyanın en zengin diagnostik firmaları da milyonlarca dolar yatırımı ve bundan kazandıkları milyar dolarları bir kenara koyup böyle bir uygulamaya müsade edecekler he?? 100bin dolar verip patentini satın alırlar proje de tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Hiç heveslenmeyin.
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grandcross 2 yıl
herşey kağıtta bitiyor. kağıt farklı bileşenlere farklı tepkiler verip rengini değiştiriyo bunun için uygulamaya gerek yok kağıdın kutusuna hangi renk ne anlama geliyor yazsalar yeterdi.
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hakan1581 2 yıl
HIV, HCV virüsünden şüphelendiriyor daha doğru sanırım, zira bu virüslerin kesin tanısı için PCR gerekiyor.
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esmercrazy 2 yıl
güzel bi ilerleme tebrikler..
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bytradm 2 yıl
başarılı olsa mükemmel olur.sadece saha-ambulans vs.
gibi yerlerde bazı testlerin yapılabilmesi çığır açar.
hatırlayınız yakın zamanda 1020 nin sensörünü kullanan
isveçliler dna analizi yapan minik cihaz ürettiler.
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kadirirdem 2 yıl
Verimi ne olur tartışılır...
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bundan aylar önce de telefonun kamera özelliği ile sıvının içindeki bileşenleri ayıran ve bildiren bir uygulamayı İsrail üniversitesinden bir grubun yaptığı haber olarak verilmişti. Üstelik aynı bu uygulamayı geliştiren arladaşlar gibi başlangıç aşamasında olduklarını, henüz tam olarak çalışmadığı gibi şeyler yazdığını hatırlar gibiyim.
Ama gel gelelim yabancıları övmek için sıraya girmiş birbirinizle yarışmıştı bazı kullanıcılar. Hemen tabi ülkemizi karalama, aşağılama uğraşına girmişlerdi.
Kimseyi aşağılamayın ayrı tabi onu hiçbir zaman yapmayın da, en azından be kardeşim uğraşanlara destek olun, vatandaşınıza sahip çıkın. Ayıptır, yazıktır yau.
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astralll 2 yıl
Yeterli kamera ilgili personelde bulunursa sorun çıkmaz...
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Beyler konuya aciklik getireyim. Telefonun kamerasi taniyip hangi rengin neye ifade ettigini anlamasi icin renklerin bariz olmasi lazim.
Yani ortaya cikan sonucu basit bir sekilde dusunebiliriz. Tamamen salliyorum
Mavi-mavi-yesi geldi diyelim hiv (+) olarak degerlendirilsin
Mavi-yesil-yesil ise (-) olarak degerlendirilsin.
Yani kombinasyonlari taniyip ona gore teshis koyuyor. Eger sizde bu kombinasyonlari ezberleyebilirseniz yada test kitlerinin arkasina falan sonuclari yazarsaniz kameraya gerek kalmadan sonuclari alabilirsiniz
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