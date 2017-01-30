Danimarka dünyanın ilk "dijital elçi"sini atıyor

Teknoloji devlerinin yatırım merkezleri arasında bulunan Danimarka hükümeti Google, Microsoft, Apple ve IBM gibi dev şirketlerin yer aldığı Silikon Vadisi’ne elçi göndereceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen bu ilginç kararın arkasındaki gerekçeleri Politiken gazetesine açıkladı.

Çok uluslu teknoloji şirketlerinin ekonomik büyüklüğünün Danimarka’nın büyükelçiliğe sahip olduğu birçok ülkenin ekonomisinden dahi büyük olduğunu dile getiren Samuelsen, bu tür üreticilerin adeta yeni bir ülke konumunda olduklarını ve bu yüzden yakın diyalog içerisinde olmak istediklerini ifade etti. Google ve Apple'ın ekonomik hacimlerinin neredeyse G20 zirvesine üye olabilecek büyüklükte olduğunun altını çizen bakan, böylelikle hem teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceklerini hem de Danimarka’yı yatırım konusunda ilgi çekici hale getireceklerini açıkladı.

İlk etapta başkent Kopenhag’daki Dışişleri Bakanlığı binasına yerleşecek olan elçinin kim olacağı ve Silikon Vadisi’nde ne zaman ofis açılacağı ise henüz bilinmiyor. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Amerika dışındaki üçüncü veri merkezini Danimarka’ya kuracağını duyuran Facebook’un yanı sıra Apple'ın da Viborg kentinde yapımı devam eden, toplamda yaklaşık 1 milyar doları yatırımı bulunuyor.