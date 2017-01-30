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Danimarka dünyanın ilk "dijital elçi"sini atıyor

Danimarka birçok teknoloji devinin yer aldığı Silikon Vadisi’ne "Dijital Elçi" göndererek dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Peki elçinin görevi ne olacak ve hangi temaslarda bulunacak?
2 yıl
1,9b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji devlerinin yatırım merkezleri arasında bulunan Danimarka hükümeti Google, Microsoft, Apple ve IBM gibi dev şirketlerin yer aldığı Silikon Vadisi’ne elçi göndereceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen bu ilginç kararın arkasındaki gerekçeleri Politiken gazetesine açıkladı.
Çok uluslu teknoloji şirketlerinin ekonomik büyüklüğünün Danimarka’nın büyükelçiliğe sahip olduğu birçok ülkenin ekonomisinden dahi büyük olduğunu dile getiren Samuelsen, bu tür üreticilerin adeta yeni bir ülke konumunda olduklarını ve bu yüzden yakın diyalog içerisinde olmak istediklerini ifade etti. Google ve Apple'ın ekonomik hacimlerinin neredeyse G20 zirvesine üye olabilecek büyüklükte olduğunun altını çizen bakan, böylelikle hem teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceklerini hem de Danimarka’yı yatırım konusunda ilgi çekici hale getireceklerini açıkladı.
İlk etapta başkent Kopenhag’daki Dışişleri Bakanlığı binasına yerleşecek olan elçinin kim olacağı ve Silikon Vadisi’nde ne zaman ofis açılacağı ise henüz bilinmiyor. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Amerika dışındaki üçüncü veri merkezini Danimarka’ya kuracağını duyuran Facebook’un yanı sıra Apple'ın da Viborg kentinde yapımı devam eden, toplamda yaklaşık 1 milyar doları yatırımı bulunuyor.

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SCWS 2 yıl en beğenilen
Dijital elçi deyince robot gönderdiler sandım.
Can güvenliği olmayan ülkelere aslında böyle robot elçiler atansa iyi olur, öldürülselerde sıkıntı olmaz. Birde bizim dış işlerimizi asimo yönetse, daha iyi olur gibime geliyor.
Dijital elçi deyince robot gönderdiler sandım.Can güvenliği olmayan ülkelere aslında böyle robot elçiler atansa iyi olur, öldürülselerde sıkıntı olma...
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4 Yanıt Yanıtla +24
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dark dragon 2 yıl
Kimi fosil yakıtlardan vazgeçer kimi dijital elçi atar, dünya nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz
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shegenli chingen 2 yıl
ülkelerinin fotosu bile huzurlu
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WITCHER 2 yıl
Atmasınlar ya bize versinler. :(
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Barış Manço 2 yıl
Adamların uğraştıkları şeylere bak bize bak. :D
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esenler otogarı alt katı 2 yıl
O fotoğraf Danimarka değil, Stockholm. Kopenhag'dan saygılar
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mX-L4S3R 2 yıl
Haber içeriği Danimarka ama görsel İsveç - Stockholm'den
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Kerim5100 2 yıl
Eyyy Danimarka
Sen kimsin ya :D
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dark dragon 2 yıl
Kimi fosil yakıtlardan vazgeçer kimi dijital elçi atar, dünya nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz
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Mark Valley 2 yıl
Shengen vizesi verilirken hackler ruslar
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Tugrul_512bit 2 yıl
Ülkeye ayak basan en zengin 3-5 aileye de en az 10 elçi gönderirler o vakit.
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SCWS 2 yıl en beğenilen
Dijital elçi deyince robot gönderdiler sandım.
Can güvenliği olmayan ülkelere aslında böyle robot elçiler atansa iyi olur, öldürülselerde sıkıntı olmaz. Birde bizim dış işlerimizi asimo yönetse, daha iyi olur gibime geliyor.
4 Yanıt Yanıtla +24
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illüminati 2 yıl SCWS
SCWS
Dijital elçi deyince robot gönderdi sandım.


Cyborg göndermişler.
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Guest-24B35DD43 2 yıl SCWS
SCWS
Dijital elçi deyince robot gönderdiler sandım.
Can güvenliği olmayan ülkelere aslında böyle robot elçiler atansa iyi olur, öldürülselerde sıkıntı olmaz. Birde bizim dış işlerimizi asimo yönetse, daha iyi olur gibime geliyor.

ülkeyide basimo yönetse daha iyi olur sanki
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darklord1905 2 yıl SCWS
Asimo mu onda liderlik vasfi yok bi kere
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