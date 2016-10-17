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Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi

Türk kimyager Dr. Hayriye Merve Yurdacan, dünyanın en prestijli bilim topluluklarından birisi olan Sigma Xi’ye kabul edildi ve kuruluşa katılan en genç kadın üye oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi
Bilimsel çalışmalarını Amerika’da sürdüren ve Intel’de Proses Geliştirme Uzman Mühendisi olarak görev alan Dr. Hayriye Merve Yurdacan, üyeleri arasında Albert Einstein, James Watson, Francis Crick ve Enrico Fermi gibi Nobel ödülü kazanan bilim insanlarının da yer aldığı dünyanın en saygın bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi.
Güney California Üniversitesi'nde (USC) Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptığı dönemde Profesyonel Öğrenciler Birliği Senatosu’na seçildiğini belirten Yurdacan, öğrencilere verilen bilim fonlarının arttırılması için Beyaz Saray’da görüşmeler yaptığı sırada Sigma Xi’nin yönetim kurulu üyelerinden birisiyle tanışıyor. Çok geçmeden imza attığı çalışmaları, referans gösterilen makaleleri ve patentleri ile dikkat çeken Türk araştırmacı, tanıştığı kurul üyesi tarafından aday gösterilerek Sigma Xi’ye kabul ediliyor.

Türkiye'ye yönelik uzun vadeli projelerim var

Türkiye için planlarının olduğunu belirten Dr. Hayriye Merve Yurdacan, Erene Nehri’nin yıllardır devam eden kirlilik sorununa kendi çalışmalarıyla katkı sağlamak istediğini ve yurt dışında yüksek öğrenim yapmayı düşünen Türk öğrencilere yol göstermeyi planladığını dile getirdi.
Üstelik uzun vadeli hedefleri arasında mezunu olduğu Yeditepe Üniversitesi’ne tam donanımlı Polimer Geliştirme ve Karakterizasyonu Laboratuvarı kurmayı hedefleyen başarılı bilim insanı, çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda ismini sıkça duyuracak gibi görünüyor. Yaklaşık 10 senedir Amerika’da bilimsel araştırmalarını yürüten Yurdacan, şu sıralar daha az enerji ve maliyetle kirli suyu ya da deniz suyunu temiz suya çevirmeyi sağlayan önemli bir proje üzerinde çalışıyor. 

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kcankaynak 3 yıl en beğenilen
Birazdan "Ne salak insanlar var, keşke buna harcayacağı zamanı daha iyi işlere harcasaydı" diyen, TRT 1 fanları gelir.
1 Yanıt Yanıtla +22
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redoracle 3 yıl
Parayı böyle çalışmalara akıtsalar israf edeceklerine şimdiye çok farklı konumlarda olabilirdik.

Umarım açmayı düşündüğü yere yardımcı olur,tüm isteklerini karşılarlar.

Malesef İzmir'de körfez hala kokuyor,belki bu çalışmayla artık buna son verilir,kurbağalı dere vs yerlerede ilaç gibi gelecektir.
Parayı böyle çalışmalara akıtsalar israf edeceklerine şimdiye çok farklı konumlarda olabilirdik.Umarım açmayı düşündüğü yere yardımcı olur,tüm istek...
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matraxzalim 3 yıl
Amerikan vatandaşı vs denince bir konuda fikrimi belirtmek istedim , ben şu an özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum, üniversiteden birkaç arkadaşım lisanstan sonra amerikada yüksek lisans ve doktora yapmaya gittiler , amerikaya gittiklerinde karşılaştıkları en büyük zorlukları herseyi ögrenciden beklemeleriydi, yani hocalari haftaya şu konu hakkknda arastirma yapin deniyor, tum ogrenciler o konuya ciddi sekilde kendileri hazirlanip calisiyor , ders oyle isleniyor , bizde ise konuyu da ben anlatiyorum, iki test verip ogrencilerden sadece bunu yapmalarini istiyorum, bir ikisi hariç çogu elini bile sürmüyor, bizim insanimizda bu tembellik olduktan sonra hangi egitim sistemine gecersen gec , degisen birsey olmaz.
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gxhero 3 yıl
Kız sana helal olsun... Projeleri patentleri nelerdir derken alt satırda okudum gururlandım, umarım birileri bu bilim insanını korumayı kollamayı unutmaz, bir çok fikir insanı kimvurduya gitti keza!
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alex59 3 yıl
Siyasiler zamanında kesesini doldurmak yerine bu beyinleri elde tutsaydı şimdi başkalarının yetişdirdiği değil, kendi yetiştirdiklerimizle övünürdük.
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nokta_28 3 yıl
Tebrikler İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz..
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mementopolis 3 yıl
Biri uzaya gidiyor, biri Prestijli bilim adami oluyor. Biz neden klavye basinda oturuyoruz.( cünkü tatildeyim ne bagariyorsun) . Uzaya giden sibidi den daha cok taktir ettim Hülya hanimi can gönülden tebrikler :D
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kcankaynak 3 yıl en beğenilen
Birazdan "Ne salak insanlar var, keşke buna harcayacağı zamanı daha iyi işlere harcasaydı" diyen, TRT 1 fanları gelir.
1 Yanıt Yanıtla +22
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gcb1903 3 yıl kcankaynak
kcankaynak

Birazdan "Ne salak insanlar var, keşke buna harcayacağı zamanı daha iyi işlere harcasaydı" diyen, TRT 1 fanları gelir.

Öyle salaklar olduğunu üzülerek kabul etmekle beraber konunun TRT 1 ile alakasını anlayamadım. Hani Leyla ile Mecnun dışında TRT 1 ile bir ilişiğim de yoktur sadece merak ettim.
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Vipracing 3 yıl
Bravo! Helal olsun , kendsinin çalışmalarında başarılarının devamını dilerim! Ülkemiz için gurur verici.
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redoracle 3 yıl
Parayı böyle çalışmalara akıtsalar israf edeceklerine şimdiye çok farklı konumlarda olabilirdik.

Umarım açmayı düşündüğü yere yardımcı olur,tüm isteklerini karşılarlar.

Malesef İzmir'de körfez hala kokuyor,belki bu çalışmayla artık buna son verilir,kurbağalı dere vs yerlerede ilaç gibi gelecektir.
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sniper23 3 yıl Vipracing
Vipracing

Bravo! Helal olsun , kendsinin çalışmalarında başarılarının devamını dilerim! Ülkemiz için gurur verici.

Kadın ABD vatandaşı ?
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