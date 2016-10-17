Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi

Bilimsel çalışmalarını Amerika’da sürdüren ve Intel’de Proses Geliştirme Uzman Mühendisi olarak görev alan Dr. Hayriye Merve Yurdacan, üyeleri arasında Albert Einstein, James Watson, Francis Crick ve Enrico Fermi gibi Nobel ödülü kazanan bilim insanlarının da yer aldığı dünyanın en saygın bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi.

Güney California Üniversitesi'nde (USC) Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptığı dönemde Profesyonel Öğrenciler Birliği Senatosu’na seçildiğini belirten Yurdacan, öğrencilere verilen bilim fonlarının arttırılması için Beyaz Saray’da görüşmeler yaptığı sırada Sigma Xi’nin yönetim kurulu üyelerinden birisiyle tanışıyor. Çok geçmeden imza attığı çalışmaları, referans gösterilen makaleleri ve patentleri ile dikkat çeken Türk araştırmacı, tanıştığı kurul üyesi tarafından aday gösterilerek Sigma Xi’ye kabul ediliyor.

Türkiye'ye yönelik uzun vadeli projelerim var

Türkiye için planlarının olduğunu belirten Dr. Hayriye Merve Yurdacan, Erene Nehri’nin yıllardır devam eden kirlilik sorununa kendi çalışmalarıyla katkı sağlamak istediğini ve yurt dışında yüksek öğrenim yapmayı düşünen Türk öğrencilere yol göstermeyi planladığını dile getirdi.

Üstelik uzun vadeli hedefleri arasında mezunu olduğu Yeditepe Üniversitesi’ne tam donanımlı Polimer Geliştirme ve Karakterizasyonu Laboratuvarı kurmayı hedefleyen başarılı bilim insanı, çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda ismini sıkça duyuracak gibi görünüyor. Yaklaşık 10 senedir Amerika’da bilimsel araştırmalarını yürüten Yurdacan, şu sıralar daha az enerji ve maliyetle kirli suyu ya da deniz suyunu temiz suya çevirmeyi sağlayan önemli bir proje üzerinde çalışıyor.