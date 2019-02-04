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Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi

Fiyatı 3500 TL üzerindeki cep telefonu kredilerinde taksit sayısını 6 aydan 12 aya çıkaran karar geri çekildi. Fiyatı 3500 TL'nin altında olan telefonlarda 12 ay taksit yapılabilecek.
3 ay
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1
53
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi
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BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefonların alımı için kullanılan cep telefonu satışlarında kullanılan kredilerinde taksit sınırını 12 aya çıkaran karar geri çekildi. Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefonlar için kullanılan kredilerde taksit sınırı 6 ay olacak.

Kasım ayında Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre fiyatı 3 bin 500 TL’nin altındaki telefonlar için kalıcı olarak, 3 bin 500 TL’nin üstündeki telefonlar için geçici olarak kredi vade sınırı 6 aydan 12 aya yükseltildi. 3 bin 500 TL üstündeki telefonlar için bu kararın geçerlilik süresi 31 Ocak 2019’da sona erdi. BDDK bu sürenin 30 Mart'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Ancak yine BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bu karardan vazgeçildi.

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Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonların vade sınırı 6 ay olarak uygulanacak. 3 bin 500 TL’nin altındaki telefonların vade sınırı ise 12 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

BDDK'nın açıklaması: 

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin “fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30/4/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Ancak, söz konusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1/2/2019 tarihi itibarıyla fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."
 

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spacenet 3 ay en beğenilen
Kredi kartı ile alırken neden taksit yok da faizli banka kredisi ile alınırsa taksit var?
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MaSSive 3 ay
Piyasa şişmiş durumda,satışlar her kalem de durmuş vaziyet de,satış olmayınca vergi de toplayamıyor.Para dönmüyor.Hükümet ne yardan geçer ne de vergi den.Vergi de indirimi yapacağına,satıcının ,kârından düşmesini bekler ,indirim yapmayana da vatana ihanet ile suçlar ,inceleme yapmak la korkutur anca.
Yoksa senin benim telefon vb özel tüketim ürünü uyguna almışsın almamışsın umrun da değil.
Onca kredi kartı borçlusunun ,sözüm ona borçlarını yapılandır,sonra yine banka kredisi ile bol taksitle milleti borca teşvik et.
Piyasa şişmiş durumda,satışlar her kalem de durmuş vaziyet de,satış olmayınca vergi de toplayamıyor.Para dönmüyor.Hükümet ne yardan geçer ne de vergi den.Verg...
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BlackGhost12 3 ay
Bunun yerine vergiyi kaldırsalar fiyatları yarıya düşer. Takside gerek kalmaz.
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SiEnEs 3 ay
6 ay az olmuş...
en az 1 ay taksit yapılmalı, hatta taksit yapılmamalı.
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Dark Territory 3 ay
Millet tam zevk alacakken geri çekiyolar yaw

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TsG 3 ay
reisten habersiz taksit sayısı mı değişirmiş, böyle yalatırlar işte. Hamd olsun, reisimiz var, bizim yerimize düşüniyi. Büdün dünya bizi kıskaniyi.
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DH Misafiri 3 ay
zaten adam 3500 üzerinde telefon alıyorsa zengindir . sen fakiri düşün önce 2000 altı 12 taksit yap da anlıyalım halkını düşündüğünü
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DH Misafiri 3 ay
3.7lere varan kredi faizleri..
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leocorte 3 ay
Bunlar zaten sönük zihinlerin enflasyon ile mücadele sistemi. Yıl sonu gelir ve ÖTV, KDV düşer, taksitler artar, aflar çıkar, kampanyalar sunulur. Klâsik her sene aynı sistem. Amacı maaşlara az zam vermektir.
Emekliye %6.7 enflasyon farkı verildi.
Bazıları %26 aldı. Böyle kokuşmuş bir sistem içindeyiz işte.
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kreat 3 ay
Halkın hayatına fazlasıyla burnunu sokan hükümetin ne yapacağını şaşırması vol bilmem kaç
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yibo90 3 ay
Memleket işi gönül işi
Anlayana...
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
Kısacası çay yok b.k için deniyor...
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dancingman 3 ay
Bazı arkadaşlar yanlış anlamış, 3500 üstü taksit çoğalmadı azaldı. 3500/12=291,66tl, 3501/6=583,50tl taksit ödeyecek.
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