Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi

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BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefonların alımı için kullanılan cep telefonu satışlarında kullanılan kredilerinde taksit sınırını 12 aya çıkaran karar geri çekildi. Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefonlar için kullanılan kredilerde taksit sınırı 6 ay olacak.

Kasım ayında Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre fiyatı 3 bin 500 TL’nin altındaki telefonlar için kalıcı olarak, 3 bin 500 TL’nin üstündeki telefonlar için geçici olarak kredi vade sınırı 6 aydan 12 aya yükseltildi. 3 bin 500 TL üstündeki telefonlar için bu kararın geçerlilik süresi 31 Ocak 2019’da sona erdi. BDDK bu sürenin 30 Mart'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Ancak yine BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bu karardan vazgeçildi.

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Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonların vade sınırı 6 ay olarak uygulanacak. 3 bin 500 TL’nin altındaki telefonların vade sınırı ise 12 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

BDDK'nın açıklaması:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin “fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30/4/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Ancak, söz konusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1/2/2019 tarihi itibarıyla fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

