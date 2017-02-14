Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı!

Kısa süre önce Türk Telekom’un sabit genişbant internet ve TİVİBU hizmetlerini içeren tarifeler (paketler) üzerinden piyasadaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu, gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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4054 sayılı Kanun’un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal ettiği iddia edilen TTNET’in rakiplerinin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştırdığı düşünülüyor. Diğer taraftan eşit durumdaki müşterilere aynı haklar ve yükümlülükler için farklı şartlar öne sürerek ayrımcılık yaptığı, tüketicinin zararına olacak şekilde üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlandığı belirtiliyor.

Kullanıcılar sunulan tarife ve hizmetlerden memnun değil

"Port yok, müşteri vazgeçti, adreste bulunamadı." gibi gerekçelerle çok geç yapıldığınıve bu yüzden 2016 yılında 87 bin müşteriye internet hizmetinin sağlanamadığını açıklamıştı. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz aralık ayında önemi açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, Türk Telekom'un rakiplerine "Boş port yok." mazereti göstererek önemli bir mağduriyet oluşturduğunu, kendilerinden olmayan yeni abonelerin bağlantılarınıngibi gerekçelerle çok geç yapıldığınıve bu yüzden 2016 yılındainternet hizmetinin sağlanamadığını açıklamıştı.

Aynı şekilde tüketiciler de sunulan hizmet kalitesinden ve tarifelerin fiyat/performans değerlerinden memnun değil. Rekabet Kurumu’ndan yapılan son açıklamaya bakılırsa gerek kullanıcıların gerek diğer internet sağlayıcıların şikayetlerinde önemli bir doğruluk payı olabilir. Bakalım soruşturma neticesinde nasıl bir karar çıkacak...

Rekabet Kurumu'nun TTNET hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-03/25-M sayı ile karar verdi.



Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır Soruşturma, adı geçen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı."

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/TTNET-hakkinda-sorusturma-acildi