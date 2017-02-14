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Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı!

Rekabet Kurumu sabit hat internet bağlantılarında kullanıcılara ve rakiplerine zorluk çıkardığı, tüketiciye sunulan tarifelerde kötü niyetli hareket ettiği gerekçesiyle Türk Telekom'a soruşturma açtı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce Türk Telekom’un sabit genişbant internet ve TİVİBU hizmetlerini içeren tarifeler (paketler) üzerinden piyasadaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu, gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Ayrıca Bkz. "2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak"
4054 sayılı Kanun’un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal ettiği iddia edilen TTNET’in rakiplerinin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştırdığı düşünülüyor. Diğer taraftan eşit durumdaki müşterilere aynı haklar ve yükümlülükler için farklı şartlar öne sürerek ayrımcılık yaptığı, tüketicinin zararına olacak şekilde üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlandığı belirtiliyor.

Kullanıcılar sunulan tarife ve hizmetlerden memnun değil 

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz aralık ayında önemi açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, Türk Telekom'un rakiplerine"Boş port yok." mazereti göstererek önemli bir mağduriyet oluşturduğunu, kendilerinden olmayan yeni abonelerin bağlantılarının "Port yok, müşteri vazgeçti, adreste bulunamadı." gibi gerekçelerle çok geç yapıldığınıve bu yüzden 2016 yılında 87 bin müşteriye internet hizmetinin sağlanamadığını açıklamıştı.
Aynı şekilde tüketiciler de sunulan hizmet kalitesinden ve tarifelerin fiyat/performans değerlerinden memnun değil. Rekabet Kurumu’ndan yapılan son açıklamaya bakılırsa gerek kullanıcıların gerek diğer internet sağlayıcıların şikayetlerinde önemli bir doğruluk payı olabilir. Bakalım soruşturma neticesinde nasıl bir karar çıkacak...

Rekabet Kurumu'nun TTNET hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-03/25-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır Soruşturma, adı geçen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı." 

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/TTNET-hakkinda-sorusturma-acildi Yorum Yaz
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Audi383848 2 yıl en beğenilen
Batarsınız inşallah.İnteret hızı konusunda 15-20 yıl gerideyiz.Hala 8 mbps tarife satan,ülkemizi kenya kadar ülkenin bile gerisine düşüren bir şirket bu.Adını duyunca nefret ediyorum.80 milyonluk gelişen ülkeyi yıllarca rezil ettiniz,sıralamalarda haketmeyeceği yerlere soktunuz.
Batarsınız inşallah.İnteret hızı konusunda 15-20 yıl gerideyiz.Hala 8 mbps tarife satan,ülkemizi kenya kadar ülkenin bile gerisine düşüren bir şirket bu.Adı...
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alex59 2 yıl
Tabi para ödemeyince TTNET bir anda kötü kurum oldu. Yıllardır millet soyulurken kaplumbağa hızlarıyla internet kullanırken nerdeydin adalet kurumu.
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Xeblion 2 yıl
İnşallah batarlar bidaha çıkamazlar
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Valla bu tamamen özelleştirilmeli aslında yani tekelden çıkmalı rekabete dökülmeli yıllardır milleti ker*z gibi silkelediler hala kota cart curt derdi var yok azami sınır yok adil yok bilmem ne hem pahalı hemde avrupanın hatta dünyayı baz alırsak en berbat internet kalitesine sahip ülkesiyiz altyapı yıllardır aynı ve yetersiz tekel bir şirketin vaziyeti bu gerçi birde sattılar üstüne hortumlandı oda ayrı mevzu tamamen kapatılsa yeridir bomboş şirket.Hüllen zarar.
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MiLLETiNVEKiLi 5 ay
Araplardayken bir soruşturma yapılmışmıydı merak ediyorum...
Tabii vatandaş olarak zararın neresinden donulurse kardır
Ek: sonuç açıklanmış vatandaş avucunu yalamış. Turktelekom sınırsız limitsiz internet vaat etmeye başlamış bu aralarda bakalım ne zamana kadar 59 liraya verecek?
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Some guy 5 ay emrah06

Kurulca, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.


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Technical.assistance 5 ay
Bu konuya ne oldu ya
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Gökhan_1735 5 ay
Sonunda Tekele son acımasız fiyatlara son.
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Olumlu bir gelişme
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programmer_onur 1 yıl
Süper artniyet, pazar payını kötüye kullanma, mevzuata uymama...ne ararsanız var. Sözde Arap sermayeli çakma İslamcı'ların firması bu kadar olur. Evlat olsa reddedilir. Öyle böyle değil.
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Yigido59 1 yıl
İkide bir soruşturma efendim zarar ceza yeter artık kapanacaksa kapansın
Hayır yani ben de kapanması taraftarıyım ama böyle bekleterek de olmaz ki?
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engink 1 yıl
5 milyar TL ceza kesilsin,batsınlar. hatta yetmez bombalamak gerekir bunları.
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DH Misafiri 1 yıl
Tez günde kapatılır inşallah, Allah ttnet ve turktelekoma gün yüzü göstermesin amin
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