Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır

Türk girişimcilerin şirketi Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser test denemeleri için NASA'nın uçuş merkezine doğru yola çıktı. Hayal Avcısı için hem NASA hem de Avrupa büyük umutlar besliyor.