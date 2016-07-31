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Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır

Türk girişimcilerin şirketi Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser test denemeleri için NASA'nın uçuş merkezine doğru yola çıktı. Hayal Avcısı için hem NASA hem de Avrupa büyük umutlar besliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
33,2b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimz Ocak ayında milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği açıkladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı) artık uçuş testleri için hazır durumda. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

NASA'nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ne (Armstrong Fligh Research Center) doğru yola çıkan Hayal Avcısı'nın önümüzdeki aylarda ilk testleri gerçekleşecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilen bir kargoyu 3 ila 6 saat arasında doğrudan karaya indirebilen tekrar kullanılabilir uzay aracı bu özellikleriyle hem NASA'nın hem de Avrupa Uzay Ajansı'nın dikkatini çekmişti.

Dream Chaser'ın ilk kez 2019'da ISS'e kargo taşıması bekleniyor. Şu an itibariyle prototip aşamasında olan uzay aracı henüz yörünge seyahatlerine çıkmak için tam olarak hazır durumda değil. NASA, Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nde test edilmeyi bekleyen bu Dream Chaser versiyonuyla şu an için yalnızca atmosferik ve yazılımsal deneyler yapacak.

Ayrıca Bkz. "İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor

Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.

ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı(IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
 

https://www.inverse.com/article/19009-sierra-nevada-to-begin-phase-2-of-dream-chaser-testing Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Melkor 3 yıl en beğenilen
Eren Özmen erkek mi kadın mı diye sorgulatan sadece ben miyim ?
2 Yanıt Yanıtla +46
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Guhong01 3 yıl
Keşke o test uçuşlarını nasa'da değilse kendi ülkemizde yapsak... Bu ülkede çok güzel fikirler üretiliyor, çok güzel insanlar yetişiyor fakat maalesef kim devletin başına gelirse gelsin bu ülkede bilim gelişmeyecek, inanmıyorum. Biri vizyonsuz, birinin vizyonu ümmet, birinin vizyonu hilal. Kimse çıkıp da ben bu ülkede bilim merkezleri kuracağım demiyor
Keşke o test uçuşlarını nasa'da değilse kendi ülkemizde yapsak... Bu ülkede çok güzel fikirler üretiliyor, çok güzel insanlar yetişiyor fakat maalesef kim devle...
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Yanıtla +13
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masteropxxx 3 yıl
Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

Love wins
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DH Misafiri 3 yıl
Bazı cinyuslar hemen İslâm'a bağlamış. Hadi ümmetçiler, hilalciler yapmıyor. oğlum siz gerizekalımısınız ümmetçilerin elde ettiği maddi gücü sizde elde edin gidin bilim yapın tutan mı var?
Bu ülkede bilim gelişmiyormuş.
Adamlar 150 yıl sonrasına yatırım yapıyor biz bu günü kurtaramıyoruz siz bilim niye yok diyosunuz (Şimdi biri çıkar bunu da yine hilale bağlar. ) Yapın oğlum yapın. tutan yok sizi bırakın forumlarda yorum yazıp koca gün sosyal medyada takılıp oyun oynamayı
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GP Thanatos 3 yıl
teknik özellikler ile ilgili şöyle bir video var ilginizi çekerse.
Dream Chaser
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GP Thanatos 3 yıl
Teknik özelliklerini anlatan şöyle kısa bir video var ilginizi çekerse.
adf.ly/...
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DH Misafiri 3 yıl
[Zapata]Tıpkı orkaya benziyor. Çok hoş, muhtemelen büyük sükse yapacak.
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DH Misafiri 3 yıl
kesin cemaatçidir bunlar.türkün türke düşmanlığı gavurun düşmanlığından daha haşindir..onlar Amerikalılardan çok Amerikalı olmuştur şimdiye... adamlar can dosları kaddafiyi nasıl öldürdü.. valla korkarım bizim liderimize de böyle bişey yaparlarda bunlar boş durmaz çünkü
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hollowman_ 3 yıl
Eren Özmen kadın.
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Jacques Reverdi 3 yıl
Bu spaceX ve sierra nevada nerden para kazanıyor?
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mcebi001 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Adamlar ranger yapmış lann....bkz:interstellar
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pranis 3 yıl
Ne uzayı ne gemisi ? gemi yabacğınıza camii yapın bre zındıklar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Quard 3 yıl
Uzaya gidecek uzay üssümüz yok ama uzaya gidecek uzay aracı yapan beyinlerimiz var.
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BekirHan 3 yıl
Vay be! Zamanında parasızlıktan Rusların yapamadığını şimdi yapıyor adamlar...
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