Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır

NASA'nın geçtiğimz Ocak ayında milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği açıkladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı) artık uçuş testleri için hazır durumda. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.
NASA'nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ne (Armstrong Fligh Research Center) doğru yola çıkan Hayal Avcısı'nın önümüzdeki aylarda ilk testleri gerçekleşecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilen bir kargoyu 3 ila 6 saat arasında doğrudan karaya indirebilen tekrar kullanılabilir uzay aracı bu özellikleriyle hem NASA'nın hem de Avrupa Uzay Ajansı'nın dikkatini çekmişti.
Dream Chaser'ın ilk kez 2019'da ISS'e kargo taşıması bekleniyor. Şu an itibariyle prototip aşamasında olan uzay aracı henüz yörünge seyahatlerine çıkmak için tam olarak hazır durumda değil. NASA, Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nde test edilmeyi bekleyen bu Dream Chaser versiyonuyla şu an için yalnızca atmosferik ve yazılımsal deneyler yapacak.
Ayrıca Bkz. "İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"
ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı(IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
NASA'nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ne (Armstrong Fligh Research Center) doğru yola çıkan Hayal Avcısı'nın önümüzdeki aylarda ilk testleri gerçekleşecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilen bir kargoyu 3 ila 6 saat arasında doğrudan karaya indirebilen tekrar kullanılabilir uzay aracı bu özellikleriyle hem NASA'nın hem de Avrupa Uzay Ajansı'nın dikkatini çekmişti.
Dream Chaser'ın ilk kez 2019'da ISS'e kargo taşıması bekleniyor. Şu an itibariyle prototip aşamasında olan uzay aracı henüz yörünge seyahatlerine çıkmak için tam olarak hazır durumda değil. NASA, Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nde test edilmeyi bekleyen bu Dream Chaser versiyonuyla şu an için yalnızca atmosferik ve yazılımsal deneyler yapacak.
Ayrıca Bkz. "İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"
Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyorYeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.
ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı(IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
https://www.inverse.com/article/19009-sierra-nevada-to-begin-phase-2-of-dream-chaser-testing Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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