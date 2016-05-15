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Türk hackerlar altı bankadan daha veri sızdırdı iddiası

Yeni bir rapora göre kendilerini Bozkurtlar olarak tanımlayan bir hacker grubu altı uluslararası bankadan daha müşteri bilgilerinin yer aldığı dosyaları sızdırmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Bozkurtlar olarak bilinen hacker grubu, iddiaya göre geçtiğimiz hafta altı uluslararası bankadan daha veri sızdırdı. Hackerlar geride bıraktığımız Salı günü Dutch Bangla Bank (Bangladeş), The City Bank (Bangladeş), Trust Bank (Bangladeş), Evrensel Kalkınma Bankası (Nepal), Sanima Bank (Nepal) ve daha sonra Perşembe günü Seylan Ticaret Bankası (Sri Lanka) ile ilgili kayıtları sızdırdı.
Grup daha önce de Katar Ulusal Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin InvestBank kuruluşlarıyla ilgili ayrıntılar yayınlamıştı. Katar Ulusal Bankası veri ihlali olayı kabul ederken, Investbank verilerin geçen yılki bir ihlalden kaynaklandığını ve yeniden gündeme getirildiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı"
İlk veri ihlali nispeten küçük
İlk beş bankadan sızdırılan verilerin nispeten daha küçük ölçekli olduğu bildirilirken, dosyaların toplam boyutunun 300 MB olduğunu görüyoruz. Verilerin içeriği ise şu şekilde:
Dutch Bangla Bank - 312 KB - Sızdırılan verilerde müşteri işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi yer alıyor. Ayrıca yönetici katından bazı kişilerin kimlik bilgileri de var.
The City Bank - 11.2 MB - Ele geçirilen veri 1 milyondan fazla banka müşterisinin detaylarının yer aldığı tek Excel tablosunu içeriyor. Bu dosyada isim, soyisim, doğum yerleri, e-postalar ve telefon numaraları dahil olmak üzere hassas bilgiler yer alıyor.
Trust Bank - 96 KB - Bu bankadan kullanıcı ID'leri, e-postalar, kullanıcı adları ve şifreli parolalar gibi çok az müşteri detayları ile birlikte sadece iki elektronik tablo sızdırılmış durumda.
Evrensel Kalkınma Bankası - 251 MB - Sızan veriler kullanıcı adları, telefon numaraları ve şifreli parolalar gibi müşteriler hakkında ayrıntılar içeriyor ancak dosyaların arasında bankaların kendi iç yazışmalarının yer aldığı e-posta iletişim kayıtları da var.
Sanima Bankası - 47 MB - Veri yığını arasında mevcut para çekme ve yatırma detayları ile birlikte müşterilerin gerçek isimleri, hesap bakiyeleri gibi bilgilerin yer aldığı elektronik tablolar bulunuyor.
İkinci sızıntı çok daha büyük
Bildirilen ikinci veri ihlali ilkine oranlar çok daha büyük olduğu belirtiliyor. Seylan Ticaret Bankası'ndan toplamda 6.97 GB veri ve 158.000'in üzerinden dosya ele geçirilmiş durumda. Sızdırılan veriler arasında yıllık banka raporları ve mali tablolar yer alıyor.
Sunucu günlüklerinin detayları incelendiğinde, saldırganların bankanın savunma sistemini aşabilmek için Hajiv kullanmış olabilecekleri tespit edilmiş durumda. Hajiv, birçok hacker tarafından SQL Injection noktalarını keşfetmek için kullanılan bir penetrasyon testi aracı olarak biliniyor.

http://news.softpedia.com/news/six-more-banks-supposedly-hacked-by-turkish-hackers-504069.shtml Yorum Yaz
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trooe199 3 yıl en beğenilen
fatsa52
O ne la 96kb. Adam utanir bunu calmaya

O Çaldığın 96kb milyarder bir adamın hesap bilgileri olursa ne olacak. Ayrıca bu dönemde havijden BANKA hacklenilmeside ayrı bir muamma.
fatsa52O ne la 96kb. Adam utanir bunu calmayaO Çaldığın 96kb milyarder bir adamın hesap bilgileri olursa ne olacak. Ayrıca bu dönemde ...
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wolf silver 3 yıl
Yine boş beleş Şeylerle uğraşmislar.. Fakirlerin 2-3 kuruşunu çalmaya çalışmışlar.. Listede amerikan firması yok galiba. Çünkü böyle büyük devletlerden korkuyorlar. Yarın öbür gün peşimize takılırlar diye.. Birleşik devletlerin gücünü biliyorlar.. ??????
Yine boş beleş Şeylerle uğraşmislar.. Fakirlerin 2-3 kuruşunu çalmaya çalışmışlar.. Listede amerikan firması yok galiba. Çünkü böyle büyük devletlerden korkuyo...
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gecem1903 1 yıl
Hackerlar konusunda ne denebilir ki? Digital veri sızdırma işi, kaçak giriş işi gibi aleni suç olması gereken şeyleri yapan kişiler.
Saygı duyulacak bir yanı yok. Aleni suç.
Ulusal savunma, ulusal karşı cevap, vatandaş güvenliği harici hiçbir şekilde onaylanmaması gereken şeyler.
Devletlerin bilişim konusundaki insanlarının sanal ortam konusunda hangi seviyelere geldiğini gösterme alanı. Uluslar arası hack hareketleri.
Kullandığın, ram, işlemci, chipset, ana kart her ne haltsa tek tuşla işlevsiz hale getirilebilecek haldeyken çokta muhim değil bu işler.
Yabancı ortaksız krndi işlemcimizi, ramimizi falan üretirsek o zaman ayrı tabiki.
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DH Misafiri 3 yıl
Yine pc de oyun oynamanın önüne geçemeyen lamerlar çok bilmişlik yapmaya devam ediyor çok gülünçsünüz haha yorumlara bak :D
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Mianfei 3 yıl
Bunlar hacker değil hacker bozması lamerler.Hazır scriptlerle site çökerten yeni yetmelerden farkları yok. Gel Garantiye sız bilmem neye sız ? Madem hacktivistsiniz başımızdaki hile hurdacıların paralarinin olduğu yerlere sız topluma yay belgeleri ? Bozkurt diye isim koymak kolay.
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MegaWolt38 3 yıl
Bangladeş fakir la niye saldırmışlar. Gidin ABD'ye, Almanya'ya çökün.
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darkexecuter 3 yıl
Hırsızlık prestij haline dönüşmüş dünyada. Kimse kusura bakmasın ama ben bunlara kesinlikle saygı duymuyorum.
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illüminati 3 yıl
güzel haber
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hırsız bulduğunu çalar !
96kb veya 96gb fark etmez !
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wolf silver 3 yıl
Yine boş beleş Şeylerle uğraşmislar.. Fakirlerin 2-3 kuruşunu çalmaya çalışmışlar.. Listede amerikan firması yok galiba. Çünkü böyle büyük devletlerden korkuyorlar. Yarın öbür gün peşimize takılırlar diye.. Birleşik devletlerin gücünü biliyorlar.. ??????
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Virinom 3 yıl
trooe199
fatsa52O ne la 96kb. Adam utanir bunu calmaya
O Çaldığın 96kb milyarder bir adamın hesap bilgileri olursa ne olacak. Ayrıca bu dönemde havijden BANKA hacklenilmeside ayrı bir muamma.

Gerçekten havij ile bulunabilen açıkları kullandılarsa o bankanın siber güvenlik bölümündekiler hiç mi kendileri bakmadılar nerede açıklarımız var diye
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Turkforce 3 yıl
Gitmişler nerde fakir fukara ülke var onların bankalarına dadanmışlar. Bangladeş dediğin ülke Çin'in 10 seneki halinden beter durumda. İnsanlar 3-5 cent paraya koca gün çalışıyor.
Gidin kapasiteniz varsa Garanti - Yapı Kredi gibi bankalarda deneyin şansınızı hacker bozmaları :)
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hack, veri ve
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