Tam Boyutta Gör İstanbul Ticaret Odası’na bağlı İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından hazırlanan "Akıllı Otomasyon Çağında Ulusların Rekabeti: Yapay Zeka, Robotlar ve Gelişen Ülkeler" başlıklı raporu yayınlandı. Türkiye’deki yapay zeka ürünleri ve robot sayısı açıklandı.

Türkiye, yapay zekada 39'uncu sırada

Tam Boyutta Gör İTOSAM araştırmacıları tarafından derlenen raporda ülkemizdeki yapay zeka ve endüstride robot kullanımı hakkında çeşitli verilere yer verildi. Turtoise verilerine göre hazırlanan Küresel Yapay Zeka Endeksi’nde ABD birinci sırada yer alırken sırasıyla Çin, Singapur, Birleşik Krallık ve Kanada takip etti. Türkiye, 62 ülke arasından 39’uncu sırada yer aldı.

Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor 3 sa. önce eklendi

OECD ve Dünya Bankası verilerine göre yapay zekaya yapılan girişim sermayesi yatırımlarında ise Türkiye, 2022 yılında 266 milyon dolar yatırımla 21’inci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasındaki ABD ise 55 milyar 697 milyon dolar yatırım yaptı.

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de endüstride 22 bin robot kullanılıyor

Tam Boyutta Gör IFR’nin 2022 yılı verilerine göre dünya genelinde endüstri sektöründe 3 milyon 903 bin adet robot kullanılıyor. Türkiye’de 2022 sonu verilerine göre kurulumu yapılan robot sayısı 22 bin 735 adet olarak açıklandı. Dünya genelinde en yüksek robot stokuna sahip 18’inci ülke konumunda yer aldı.

Otomasyon riskine maruz kalan şirketler

Tam Boyutta Gör

Otomasyon riskine maruz kalan şirketler sırasıyla “İnşaat ve Maden Çıkarımı”, “Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık” ve “Üretim” olarak açıklandı.

Türkiye’de yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlerin en yaygın olduğu sektörler

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı