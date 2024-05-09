Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı

    İstanbul Ticaret Odası, Türkiye genelinde endüstride kullanılan robot sayısı ve yapay zeka teknolojileri hakkında araştırma yaptı. Türkiye'de endüstride 22 bin robot kullanılıyor.
    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Ticaret Odası’na bağlı İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından hazırlanan "Akıllı Otomasyon Çağında Ulusların Rekabeti: Yapay Zeka, Robotlar ve Gelişen Ülkeler" başlıklı raporu yayınlandı. Türkiye’deki yapay zeka ürünleri ve robot sayısı açıklandı.

    Türkiye, yapay zekada 39'uncu sırada

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    İTOSAM araştırmacıları tarafından derlenen raporda ülkemizdeki yapay zeka ve endüstride robot kullanımı hakkında çeşitli verilere yer verildi. Turtoise verilerine göre hazırlanan Küresel Yapay Zeka Endeksi’nde ABD birinci sırada yer alırken sırasıyla Çin, Singapur, Birleşik Krallık ve Kanada takip etti. Türkiye, 62 ülke arasından 39’uncu sırada yer aldı.

    OECD ve Dünya Bankası verilerine göre yapay zekaya yapılan girişim sermayesi yatırımlarında ise Türkiye, 2022 yılında 266 milyon dolar yatırımla 21’inci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasındaki ABD ise 55 milyar 697 milyon dolar yatırım yaptı.

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de endüstride 22 bin robot kullanılıyor

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    IFR’nin 2022 yılı verilerine göre dünya genelinde endüstri sektöründe 3 milyon 903 bin adet robot kullanılıyor. Türkiye’de 2022 sonu verilerine göre kurulumu yapılan robot sayısı 22 bin 735 adet olarak açıklandı. Dünya genelinde en yüksek robot stokuna sahip 18’inci ülke konumunda yer aldı.

    Otomasyon riskine maruz kalan şirketler

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Otomasyon riskine maruz kalan şirketler sırasıyla “İnşaat ve Maden Çıkarımı”, “Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık” ve “Üretim” olarak açıklandı.

    Türkiye’de yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlerin en yaygın olduğu sektörler

    Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biberiye yağı sakal çıkarır mı sıfır araç aldıktan sonra yapılması gerekenler whatsapp toplu mesaj gitmiyor indüksiyon ocak - ekşi batuma arabayla gitmek tehlikeli mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 I5-1235U
    Lenovo V15 G3 I5-1235U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız