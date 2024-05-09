Türkiye'de endüstride kullanılan robot sayısı açıklandı

- Türkiye, yapay zekada 39'uncu sırada
- Türkiye'de endüstride 22 bin robot kullanılıyor
- Otomasyon riskine maruz kalan şirketler
- Türkiye’de yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlerin en yaygın olduğu sektörler
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Türkiye, yapay zekada 39'uncu sırada
OECD ve Dünya Bankası verilerine göre yapay zekaya yapılan girişim sermayesi yatırımlarında ise Türkiye, 2022 yılında 266 milyon dolar yatırımla 21’inci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasındaki ABD ise 55 milyar 697 milyon dolar yatırım yaptı.
Türkiye'de endüstride 22 bin robot kullanılıyor
Otomasyon riskine maruz kalan şirketler
Otomasyon riskine maruz kalan şirketler sırasıyla “İnşaat ve Maden Çıkarımı”, “Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık” ve “Üretim” olarak açıklandı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.