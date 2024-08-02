Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapay zeka destekli insansı sosyal robot projesine imza atıldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun, tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden bir ekip oluşturuldu.
Geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başlanan robot, Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapay zeka destekli Moria, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da tanıtıldı. İnsanlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olan robotun tasarımı, imalatı ve yazılımının tamamı BTÜ bünyesinde gerçekleştirildi.
Faz 1 çalışmaları tamamlandı
Kullanım alanı genişleyecek
Yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot hakkında bilgi veren Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı. Bu sayede insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.