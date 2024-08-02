Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından “Moria” isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot geliştirildi. Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyan robot gelinen aşamada, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz ve kişi tanıma gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapay zeka destekli insansı sosyal robot projesine imza atıldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun, tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden bir ekip oluşturuldu.

Geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başlanan robot, Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapay zeka destekli Moria, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da tanıtıldı. İnsanlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olan robotun tasarımı, imalatı ve yazılımının tamamı BTÜ bünyesinde gerçekleştirildi.

Faz 1 çalışmaları tamamlandı

Tam Boyutta Gör Faz 1 çalışmaları tamamlanan Moria, halihazırda insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek, hem teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme hem de robotik ve yapay zeka alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

Kullanım alanı genişleyecek

Yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot hakkında bilgi veren Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı. Bu sayede insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.

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Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi