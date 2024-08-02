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    Anlık Bildirim

    Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi

    İnsansı robot alanındaki gelişmelere ve trende Türkiye’de katıldı. Bursa Teknik Üniversitesinde yapay zeka destekli "Moria" isimli insansı robot üretildiği bildirildi.
    Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından “Moria” isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot geliştirildi. Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyan robot gelinen aşamada, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz ve kişi tanıma gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.

    Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapay zeka destekli insansı sosyal robot projesine imza atıldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun, tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden bir ekip oluşturuldu.

    Geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başlanan robot, Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapay zeka destekli Moria, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da tanıtıldı. İnsanlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olan robotun tasarımı, imalatı ve yazılımının tamamı BTÜ bünyesinde gerçekleştirildi.

    Faz 1 çalışmaları tamamlandı

    Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Faz 1 çalışmaları tamamlanan Moria, halihazırda insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek, hem teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme hem de robotik ve yapay zeka alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

    Kullanım alanı genişleyecek

    Yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot hakkında bilgi veren Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı. Bu sayede insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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