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7 yaşındaki kız Google’a iş başvurusu yaptı: Mektuba bizzat CEO cevap verdi

İngiltere’de yaşayan 7 yaşındaki kız, teknoloji devi Google’a yazdığı mektupla iş başvurusunda bulundu. Küçük kızın bu talebine bizzat Google CEO’su Sundar Pichai cevap verdi.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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7 yaşındaki kız Google’a iş başvurusu yaptı: Mektuba bizzat CEO cevap verdi
 
Hereford şehrinde yaşanan 7 yaşındaki Chloe Bridgewater, teknoloji dünyasının en önemli ve güçlü isimlerinden Google’a gönderdiği samimi mektup ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. El yazısıyla kaleme aldığı mektupta iş başvurusunda bulunan kızın bu isteğine cevap şirketin en yetkili isminden geldi.
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"Adım Chloe ve büyüdüğümde Google’da çalışmak istiyorum. Ayrıca bir çikolata fabrikasında çalışmak ve olimpiyatlarda yüzmek istiyorum. Cumartesi ve salı günleri yüzmeye gidiyorum." cümleleriyle mektubuna başlayan küçük kız, tableti olduğunu ve oyunlar oynadığını belirtti. Babasının kendisine robotları ve bilgisayarları öğrenmesine katkı sağlayacağını düşündüğü bir oyun verdiğini sözlerine ekleyen Chloe Bridgewater, okuma, yazma ve hesaplamada iyi olduğunu ifade etti.

Sundar Pichai: Hayallerinin peşinden koşmaya devam et 

"Babam bu şekilde öğrenmeye devam edersem Google’da çalışabileceğimi söyledi." cümleleriyle üstü kapalı bir şekilde iş başvurusunda bulunan Bridgewater, robot ve bilgisayarlarla ilgilendiğini dile getirdi. 7 yaşındaki kızın mektubuna cevap veren ise bizzat Google’ın tepesindeki isim Sundar Pichai oldu.
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Mektup için teşekkür eden CEO, "Bilgisayarları ve robotları sevmene çok sevindim. Umuyorum gelecekte de teknolojiyle ilgili öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı şekilde çalışırsan ve hayallerini takip edersen aklındaki her şeyi yapabilirsin. Buna Google’da çalışmak ve olimpiyatlarda yüzmek de dahil. Okulun bittiğinde iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum." cümleleriyle karşılık verdi.
Küçük kızın başvurusunu nazik bir şekilde geri çeviren Pichai’nin bu mektubu, şirketten herhangi bir geri dönüş olmayacağını düşünen aileyi yine de oldukça sevindirdi. Twitter üzerinden cevap için CEO'ya teşekkür eden aile, kızları Chloe'nin öz güveninin arttığını söyledi. 

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Tek Sevdamız Türkiye 2 yıl en beğenilen
Bizde de ttneti arariz hat degerleriniz normal derler dns degistirip hiz artirmaya calisirlar
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Deleted_User-04 2 yıl
Bizimkiler halka terörist demeye devam etsin.
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dragonborn95 2 yıl
Kıza bari google play çeki filan gönserselermiş.
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Amd64x2 2 yıl
Bir senstörü araya soksalardi bu iş olurdu (ironi diyeyimde ne olur ne olmaz)
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Ryan Oreily 2 yıl
he anasını satayım hergün kullandığın tarayıcıyı bile yapan firmanın böyle saçma reklama ihtiyacı var.
Size böyle şeyler uzak gelebilir ama avrupa ve amerika böyle arkadaşım.
Burdaki gibi yineğinini alacak değil işe.
Gayet güzel bir dille hayaller kuran bir çocuğu yüreklendirmiş.
Burda da o yaşta amcaya çük gösterilir.
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sdc55 2 yıl
hayeller hayatlar
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Captain_Ivy 2 yıl
Ben olsam ben de bizzat kendim cevaplardım.
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zwartevis 2 yıl
Evet derseniz bizim ülkemizdeki ilkokullu çocuklar da Turkcell'e başvuru yapmaya başlayacakmış.
Dipnot : İronidir. Aslında söylenmek istenen şey, söylenenin tam tersidir.
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GoaPsy 2 yıl
robotları öğrenmek güzel hayal. bizim bur da memır ol yasla sırtını devlete kafa bu kafa.
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alex59 2 yıl
Burda ceo reklam yapmıyor, gelecek için insan kazanıyor.
Bizde insan kazanmak yerine, kişinin etinden sütünden faydalanan daha çok olduğundan böyle haberleri, insanımız, alışık olmadığı için reklam sanıyor.
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asosyal mühendis 2 yıl
Bizde herhangi bir ceoya 7 yaşındaki bir kız mektup yazsa olacakları söyleyeyim.
-Efendim iş başvuru mektubu geldi.
+Hee ver bakim bana
* Cırtttt
* çılinggg (çöp kutusuna atma sesi)
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mcrew 2 yıl
Biz de yedi yaşındaki çocuk ben google da çalışmak istiyorum dese bir taraflarıyla gulerler.
Bir de dalga geçip çocuğun tum hevesini kurarlar.
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Paetzold 2 yıl
Ayri dünyalarda yaşiyoruz sanirim.
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