7 yaşındaki kız Google’a iş başvurusu yaptı: Mektuba bizzat CEO cevap verdi

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Hereford şehrinde yaşanan 7 yaşındaki Chloe Bridgewater, teknoloji dünyasının en önemli ve güçlü isimlerinden Google’a gönderdiği samimi mektup ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. El yazısıyla kaleme aldığı mektupta iş başvurusunda bulunan kızın bu isteğine cevap şirketin en yetkili isminden geldi.Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Media Markt’tan ücretsiz kodlama eğitimi"
"Adım Chloe ve büyüdüğümde Google’da çalışmak istiyorum. Ayrıca bir çikolata fabrikasında çalışmak ve olimpiyatlarda yüzmek istiyorum. Cumartesi ve salı günleri yüzmeye gidiyorum." cümleleriyle mektubuna başlayan küçük kız, tableti olduğunu ve oyunlar oynadığını belirtti. Babasının kendisine robotları ve bilgisayarları öğrenmesine katkı sağlayacağını düşündüğü bir oyun verdiğini sözlerine ekleyen Chloe Bridgewater, okuma, yazma ve hesaplamada iyi olduğunu ifade etti.
Sundar Pichai: Hayallerinin peşinden koşmaya devam et
"Babam bu şekilde öğrenmeye devam edersem Google’da çalışabileceğimi söyledi." cümleleriyle üstü kapalı bir şekilde iş başvurusunda bulunan Bridgewater, robot ve bilgisayarlarla ilgilendiğini dile getirdi. 7 yaşındaki kızın mektubuna cevap veren ise bizzat Google’ın tepesindeki isim Sundar Pichai oldu.Ayrıca Bkz. "Kara yollarında önemli düzenleme: Borcu olan ülkeden çıkamayacak"
Mektup için teşekkür eden CEO, "Bilgisayarları ve robotları sevmene çok sevindim. Umuyorum gelecekte de teknolojiyle ilgili öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı şekilde çalışırsan ve hayallerini takip edersen aklındaki her şeyi yapabilirsin. Buna Google’da çalışmak ve olimpiyatlarda yüzmek de dahil. Okulun bittiğinde iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum." cümleleriyle karşılık verdi.
Küçük kızın başvurusunu nazik bir şekilde geri çeviren Pichai’nin bu mektubu, şirketten herhangi bir geri dönüş olmayacağını düşünen aileyi yine de oldukça sevindirdi. Twitter üzerinden cevap için CEO'ya teşekkür eden aile, kızları Chloe'nin öz güveninin arttığını söyledi.
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Size böyle şeyler uzak gelebilir ama avrupa ve amerika böyle arkadaşım.
Burdaki gibi yineğinini alacak değil işe.
Gayet güzel bir dille hayaller kuran bir çocuğu yüreklendirmiş.
Burda da o yaşta amcaya çük gösterilir.
Dipnot : İronidir. Aslında söylenmek istenen şey, söylenenin tam tersidir.
Bizde insan kazanmak yerine, kişinin etinden sütünden faydalanan daha çok olduğundan böyle haberleri, insanımız, alışık olmadığı için reklam sanıyor.
-Efendim iş başvuru mektubu geldi.
+Hee ver bakim bana
* Cırtttt
* çılinggg (çöp kutusuna atma sesi)
Bir de dalga geçip çocuğun tum hevesini kurarlar.
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google, sundar pichai ve