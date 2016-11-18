Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerin en önemli sorunlarının başında gelen trafik çilesine karşı yenilikçi bir çözüm geliştirildi. Buna göre trafikte meydana gelen tıkanmalar, sonu gözükmeyen araç kuyrukları ve kazalar anında tespit edilerek artık çok daha kısa bir sürede müdahale edilebilecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) mühendisleri, "Trafik Kazalarının Büyük Veri ile Önceden Tespit Edilmesi" adlı projeleriyle trafikte düzeni sağlamakta kullanılan sensör ve cihazlardan toplanan çok sayıda veriyi yapay zeka yardımıyla derinlemesine analiz ettiler.

STM’nin yerli analiz platformu OVERA'nın da katkı sağladığı yeni sistemde trafikteki olağan dışı yoğunluk hızlı ve otomatik şekilde tespit edilerek ilgili birimlere anında haber verilecek. Böylelikle kaza gibi trafiği kilitleyecek olaylara çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek ve hızlı aksiyon alınmasıyla muhtemel can kayıpları da büyük oranda önlenecek. Türkiye’de benzer bir çalışmanın yer almadığını belirten STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, teknolojinin farklı alanlarda da kullanılabileceğini dile getirdi.