Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama

Haber Editörü
Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerin en önemli sorunlarının başında gelen trafik çilesine karşı yenilikçi bir çözüm geliştirildi. Buna göre trafikte meydana gelen tıkanmalar, sonu gözükmeyen araç kuyrukları ve kazalar anında tespit edilerek artık çok daha kısa bir sürede müdahale edilebilecek.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) mühendisleri, "Trafik Kazalarının Büyük Veri ile Önceden Tespit Edilmesi" adlı projeleriyle trafikte düzeni sağlamakta kullanılan sensör ve cihazlardan toplanan çok sayıda veriyi yapay zeka yardımıyla derinlemesine analiz ettiler.
STM’nin yerli analiz platformu OVERA'nın da katkı sağladığı yeni sistemde trafikteki olağan dışı yoğunluk hızlı ve otomatik şekilde tespit edilerek ilgili birimlere anında haber verilecek. Böylelikle kaza gibi trafiği kilitleyecek olaylara çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek ve hızlı aksiyon alınmasıyla muhtemel can kayıpları da büyük oranda önlenecek. Türkiye’de benzer bir çalışmanın yer almadığını belirten STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, teknolojinin farklı alanlarda da kullanılabileceğini dile getirdi.
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Bir örnek üzerinden gidersek, Mahmutbey gişelerine bu sistemin ne gibi bir katkısı olabilir örneğin?..
Mahmutbey gişelerinde trafik neden tıkanıyor? Anlatayım:
Bahçeşehir yönünde Mahmutbey gişelerinin önüne gelene kadar;
1. TEM'den 3 şerit,
2.Bayrampaşa bağlantı yolundan 3 şerit,
3. Basın Ekspress yolundan duruma göre 2 veya 3 şerit,
4. Başakşehir yönünden 1 şerit,
5. Mall of Istanbul'dan 1 şerit
olmak üzere 11 şerit gişelerin önündeki yola katılıyor. Bu katılımı yaklaşık 12 gişe karşılıyor. Gişlerden çıktıktan sonra yol çok da yumuşak sayılamayacak bir geçişle 3 şerdide düşüyor!
Sen 11 şeritten gelen trafiği 3 şeride sokuyorsun. Bu yetmezmiş gibi 3. köprü trafiğini 2 şeritle daha buraya taşıyorsun!
Sonra da insanlarla alay edercesine sanki sorunun esas kaynağı gişelermiş gibi serbest geçiş müjdesi veriyorsun.
Yoğun saatlerde;
Giriş 11+3 şerit
Çıkış 3 şerit.
Hadi gelsin de bu sistem buradaki yoğunluğu bitirsin!..
İstanbul trafiğindeki sorunun esas kaynağı yol yetersizliği ve ona eşlik eden plansızlık, başıboşluktur.
Mahmutbey kavşağı benim her gün yaşadığım bir işkence olduğu için verilmiş bir örnektir. İstanbul'da bunun gibi giriş-çıkış şeritleri eşitlenmemiş bir çok sıcak nokta vardır.
Tıkanıklığın olmaması için ana arterlere giren ve çıkan ilave şeritler eşit olmalıdır. Ben sade bir vatandaş olarak bunu görebiliyorsam, trafikten sorumlu olanların haydi haydi görebiliyor olması gerekir. Gördüklerine de eminim.
Sonuç?
İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yollar yapmak yerine parayı Kanal İstanbul gibi neye hizmet ettiği belirsiz fantezi projelere harcıyorlar.
Araç yoğunluğunu tespit etsen, analizini yapsan ilgili birimlere anında haber versen ne olur vermesen ne olur. O ilgili birimler ne yapacaklar ayrı bir merak konusu. Hele ki İstanbul trafiğinde.
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