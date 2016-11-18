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Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama

Türk mühendisler trafik düzeninde kullanılan sensör ve benzeri cihazlardan elde ettikleri verilerle, araç kuyruklarını azaltacak ve kazalara anında müdahaleyi sağlayacak bir uygulama geliştirdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama
 
Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerin en önemli sorunlarının başında gelen trafik çilesine karşı yenilikçi bir çözüm geliştirildi. Buna göre trafikte meydana gelen tıkanmalar, sonu gözükmeyen araç kuyrukları ve kazalar anında tespit edilerek artık çok daha kısa bir sürede müdahale edilebilecek.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) mühendisleri, "Trafik Kazalarının Büyük Veri ile Önceden Tespit Edilmesi" adlı projeleriyle trafikte düzeni sağlamakta kullanılan sensör ve cihazlardan toplanan çok sayıda veriyi yapay zeka yardımıyla derinlemesine analiz ettiler.
STM’nin yerli analiz platformu OVERA'nın da katkı sağladığı yeni sistemde trafikteki olağan dışı yoğunluk hızlı ve otomatik şekilde tespit edilerek ilgili birimlere anında haber verilecek. Böylelikle kaza gibi trafiği kilitleyecek olaylara çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek ve hızlı aksiyon alınmasıyla muhtemel can kayıpları da büyük oranda önlenecek. Türkiye’de benzer bir çalışmanın yer almadığını belirten STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, teknolojinin farklı alanlarda da kullanılabileceğini dile getirdi.

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Torlak Kemal 3 yıl en beğenilen
Çok iddialı ve gerçek dışı bir başlık olmuş. Her şeyden önce trafik yoğunluğunun bitmesi mümkün değildir, ancak hafifletilebilir; o da bir yere kadar...
Bir örnek üzerinden gidersek, Mahmutbey gişelerine bu sistemin ne gibi bir katkısı olabilir örneğin?..
Mahmutbey gişelerinde trafik neden tıkanıyor? Anlatayım:
Bahçeşehir yönünde Mahmutbey gişelerinin önüne gelene kadar;
1. TEM'den 3 şerit,
2.Bayrampaşa bağlantı yolundan 3 şerit,
3. Basın Ekspress yolundan duruma göre 2 veya 3 şerit,
4. Başakşehir yönünden 1 şerit,
5. Mall of Istanbul'dan 1 şerit
olmak üzere 11 şerit gişelerin önündeki yola katılıyor. Bu katılımı yaklaşık 12 gişe karşılıyor. Gişlerden çıktıktan sonra yol çok da yumuşak sayılamayacak bir geçişle 3 şerdide düşüyor!
Sen 11 şeritten gelen trafiği 3 şeride sokuyorsun. Bu yetmezmiş gibi 3. köprü trafiğini 2 şeritle daha buraya taşıyorsun!
Sonra da insanlarla alay edercesine sanki sorunun esas kaynağı gişelermiş gibi serbest geçiş müjdesi veriyorsun.
Yoğun saatlerde;
Giriş 11+3 şerit
Çıkış 3 şerit.
Hadi gelsin de bu sistem buradaki yoğunluğu bitirsin!..
İstanbul trafiğindeki sorunun esas kaynağı yol yetersizliği ve ona eşlik eden plansızlık, başıboşluktur.
Mahmutbey kavşağı benim her gün yaşadığım bir işkence olduğu için verilmiş bir örnektir. İstanbul'da bunun gibi giriş-çıkış şeritleri eşitlenmemiş bir çok sıcak nokta vardır.
Tıkanıklığın olmaması için ana arterlere giren ve çıkan ilave şeritler eşit olmalıdır. Ben sade bir vatandaş olarak bunu görebiliyorsam, trafikten sorumlu olanların haydi haydi görebiliyor olması gerekir. Gördüklerine de eminim.
Sonuç?
İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yollar yapmak yerine parayı Kanal İstanbul gibi neye hizmet ettiği belirsiz fantezi projelere harcıyorlar.
Çok iddialı ve gerçek dışı bir başlık olmuş. Her şeyden önce trafik yoğunluğunun bitmesi mümkün değildir, ancak hafifletilebilir; o da bir yere kadar...Bir...
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ÖzdalDoğru 3 yıl
İstanbul dışında işe yarar belki. Sen ülkenin üçte birinin bir şehirde yaşamasını engelleyecek tedbirler almadıkça İstanbul düzelmez hiçbir konuda.
Araç yoğunluğunu tespit etsen, analizini yapsan ilgili birimlere anında haber versen ne olur vermesen ne olur. O ilgili birimler ne yapacaklar ayrı bir merak konusu. Hele ki İstanbul trafiğinde.
İstanbul dışında işe yarar belki. Sen ülkenin üçte birinin bir şehirde yaşamasını engelleyecek tedbirler almadıkça İstanbul düzelmez hiçbir konuda.Araç yoğ...
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mcrew 3 yıl
trafik yoğunluğunu bitirecek süper bir uygulamayı size söylemek istiyorum
metro
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Umutcan 2 yıl
İstanbul'un trafiğinin çözümü İstanbul'da değil, diğer şehirlerde. Tek sorun kazalar değil. Göçün durdurulması lazım, İstanbul tarihi bir şehir ve sokakları caddeleri
eski çağın gereksinimlerine göre yapılmış. Şehir 20 milyon nüfusu kaldırmak üzere tasarlanmamış kısacası. Dolayısıyla buna uygun şehirlerin özel planlamalar ile sıfırdan
yapılması ve sanayi ve iş imkanları ile nüfus için buraların cazibe merkezi haline getirilmesi lazım. İstanbul'a ne yapabilirsiniz ki daha?
Şehrin herşeyi oturmuş, Fatih caddelerinin şerit sayısını genişletebilirmisiniz? Çoğu semti tarihi olduğu için metro da inşa edilmiyor. Başka ne seçenek kaldı ki?
Bence heryeri kapsayan ayrılmış bisiklet şeritleri mantıklı olurdu ve havaray sistemi olabilir. Özellikle bisikleti hem yolda minimum yer kaplaması, emisyonu olmaması, petrole bağımlı olmaması ve hareketsiz yaşantı içinde spor imkanı sağlamasıyla şehir içi kullanımda çok faydalı bir araç olarak görüyorum. Ama nüfus göçü durdurulmadıkça ne yapılırsa yapılsın yapılacak olanlar da yetersiz kalacaktır. Bu konuda artık ciddi adımlar atılması gerekiyor.
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Torlak Kemal 2 yıl
Özellikle son 2 gündür Mahmutbey trafiği tek kelimeyle REZALET.
Başakşehir yönüne, Başakşehir yönünden, Basın Ekspres yönüne ve diğer yönlerden gelen-giden trafik berbat durumda. Eskiden Mall of Istanbul önü tıkanmazdı. 3. Köprünün açılmasıyla birlikte o da tıkanmaya başladı.
3. Köprünün bütün trafiğini zaten sıkışık olan Mahmutbey gişelerine bağladılar. Sözde FSM'deki yoğunluğu azaltmak için başka yerde yoğunluk yarattılar. Böylece dostlar bizi alışverişte gördü.
Serbest geçiş yalan oldu. Zaten yalandı da, yalan olduğu ortaya çıktı. Sorunun geçici çözümü belli: Gişelerden itibaren TEM'i Silivriye kadar en az 6 şeride çıkarmak. 3. Köprü bağlantısını Mahmutbeyden değil, Silivri veya ötesinden yapmak.
Bütçede bunun için para var mı? Herhalde yok ki yapmıyorlar. Var da yapmıyorlarsa durum daha da vahim.
Buna para yok ama VIP için 77 milyon dolar verip yeni bir A340 almaya var. Hem de filoda zaten bir A330 ve bir A319, 2 Gulfstream ve 2 Cessna ile 3 helikopter olduğu halde. Bu uçağa ne gerek vardı? bir A340 CB'ye, 1 A319 başbakana yetmiyor muydu? Hem başkanlık sistemine geçmiyor muyuz, 3 tane uçak ne işe yarayacak başkanlık sistemine geçince?
Ülke eskiden de iyi yönetilmiyordu ama Bu kadar israfı ve lüks düşkünlüğünü, bu kadar görgüsüzlüğü ben yolun yarısını çoktan geçmiş biri olarak bugüne kadar görmedim.
Yazıklar olsun. ben her gün o yolda çile çekiyorum. Adamlar bana yol yapacağına, benim paramla, senin paranla keyif çatıyor, har vurup harman savuruyor. 2 tane uçak varken 77 milyon dolar verip bir uçak daha alıyor. Filoda 2 tane orta-uzun menzilli, 3 tane kısa-orta menzilli uçak ve 3 helikopter varken bunu niye alıyorsun?
Başkanlık sistemine geçince başbakan diye bir şey olmayacak. zaten elde 2 büyük uçak varken bu üçüncüsü ne için alınıyor?
THY'nin 43 uçağı kriz nedeniyle Konya, Antalya ve İsparta havalimanlarında yerde yatıyor. THY Başbakanlık adına 77 milyon dolar verip uçak alıyor!
Bu uçağa verilen parayla, Mahmutbeyden Silivriye ilave 3 şerit daha eklenirdi. Biz de bu çileyi çekmezdik. Sözde ülkede kriz var. vatandaşa dövizi bozdur çağrısı yapan Hükümet, gereksiz ve zamansız yere 77 milyon USD döviz harcıyor! Perhiz ve Lahana turşusu...
Birde bunlar için "ama yol yapıyorlar" esprisi yapılıyor. Ulan yol yapıyorlarsa biz bu çileyi niye çekiyoruz? Onu bile doğru düzgün yapmıyorlar. İhtiyacı olmayan yere bölünmüş yol yapıp, ihtiyacı olan yerde gişeleri bile 20 km öteye almaktan imtina ediyorlar.
Yazıklar olsun diyorum, başka söze gerek yok.
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sdc55 2 yıl
çok iddialı bir proje
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huseyinadukeeee 3 yıl
Çekicilere uçma özelliği gelsin
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frostburn 3 yıl
TEm maslak çıkışı der susarım.Türkiye'nin en önemli iş plaza merkezi ve yol kıç kadar tek şeritli bir tünelcikten aktarılıyor , sırf bu yüzden levent yoluna giremiyor insanlar.
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irish 3 yıl
Amerika yı yeniden keşfetmeye gerek yok.
100-200 mt de bir metro durağı olacak şekilde planlama yapacaksın. Her yerden her yere farklı yollarla gidebilecek şekilde olacak. Aynı zamanda belli duraklarda büyük alışveriş noktaları olacak. Ücretsiz tuvaletler olacak. Eşyalarını koyabileceğin farklı boyutlara ücretli dolaplar olacak. Bütün ulaşım ağı entegre hale gelip tek elden yönetilecek. Türkiye nin her noktasına giden raylı sistem olacak. İstanbulun herhangi bir noktasından bindiğin zaman,bu sisteme çok rahat bir şekilde geçiş yapabileceksin.
O zaman belki çözülür trafik. Belki diyorum çünkü kalkınma yurt genelinde olmalı. Bu haliyle İstanbul sürdürülebilir bir şehir değil.
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Mephalay 3 yıl
Fiat Dobloyu yasaklasalar baya bir problem cozulur aslinda.
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kadirirdem 3 yıl
göreceğiz bakalım...
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emre1393 3 yıl
istanbul trafiğinin çözümü mümkün değil, metro çok az, otobüsler yetersiz, metrobüsler bildiğin insanlık suçu işliyor. halk memnun üstelik, sürekli aynı adama oy verdiklerine bakılırsa.
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lterlemez 3 yıl emre1393
emre1393

istanbul trafiğinin çözümü mümkün değil, metro çok az, otobüsler yetersiz, metrobüsler bildiğin insanlık suçu işliyor. halk memnun üstelik, sürekli aynı adama oy verdiklerine bakılırsa.

Bahsettiklerinizin hiçbiri çözüm değil. Tek çözüm, İstanbul'a yeni insanların gelmesine engel olmaktan geçiyor. Diğer arkadaşların bahsettikleri şeyler de, bu sıkıntıları yaratan şeyler değil (Kayseri'de her yer 4 şerit ama her hangi bir değişiklik yok. New York da 4 şeritli, hem de şehrin göbeği ama hiçbir değişiklik yok). Tek ama tek bir çözüm var; o da, dediğim gibi İstanbul'a yeni insanların gelmesine engel olmaktır. 10 gidiş, 10 geliş şerit olsun. Küçücük şehre (artık küçük şehir sınırları bakımından) 30-40 katlı apartmanları dikmeye devam edildiği süre bir halta yaramaz. Boşu boşuna mali kaynak harcanıyor İstanbul'a (bu sıkıntıları çeken diğer büyük şehirlere)....
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soneday 3 yıl
Bugün Ümraniye çarşı'dan Çakmak'a kadar 1buçuk saatte gittik (1km bile değil). Bunu tespit etsen ne olacak,
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