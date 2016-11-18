Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam

Türkçe dil desteği ekleyen ve bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldırarak ülkemiz kullanıcılarını sevindiren Amazon, son olarak paketi açmadan içindekilerin görülmesini sağlayan Kısa süre önce amazon.de web sitesineekleyen ve bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldırarak ülkemiz kullanıcılarını sevindiren Amazon, son olarak paketi açmadan içindekilerin görülmesini sağlayan Package X-Ray özelliğini hayata geçirdi.

Yaptığı yeniliklerin yanı sıra pazarlama cephesindeki hamleleriyle de dikkatleri üzerine çeken alışveriş sitesi, dinler arası dostluğun oldukça samimi bir dille konu alındığı yeni reklam filmiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor.

Farklı dinler arası hoşgörü ve anlayışa vurgu yapılıyor

Bizleri dizlerindeki eklem ağrılarından muzdarip Müslüman ve Hristiyan iki arkadaşın sohbetine götüren video, farklı dinler arasındaki hoşgörü ve anlayışa vurgu yapıyor. Dini inançların dostluğa engel olamayacağına ışık tutan Amazon’un reklam yönetmeni Simon Morris, aktarılmak istenilenin doğru bir hikaye olduğunu düşündüklerini ve bazı insanların bu gibi durumlara karşı duyarlı olduklarını belirtiyor.

Her ne kadar iyi niyetlerle hazırlanmış olsa da görüntülerdeki bardak tokuşturma sahnesi bazı kullanıcılar tarafından eleştiriyle karşılandı. Reklamda yer alan rahibe Londra’nın batısındaki Paddington Green Kilisesi’nde görev yaparken, Müslüman rolündeki kişi ise Leicester'daki bir Müslüman Okulu’nda müdür ve her ikisi de İngiltere’de yaşıyor. Amerika, Almanya ve İngiltere’deki televizyon kanallarında boy göstermeye başlayan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.