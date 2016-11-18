Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam

Haber Editörü
Kısa süre önce amazon.de web sitesine Türkçe dil desteği ekleyen ve bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldırarak ülkemiz kullanıcılarını sevindiren Amazon, son olarak paketi açmadan içindekilerin görülmesini sağlayan Package X-Ray özelliğini hayata geçirdi.
Yaptığı yeniliklerin yanı sıra pazarlama cephesindeki hamleleriyle de dikkatleri üzerine çeken alışveriş sitesi, dinler arası dostluğun oldukça samimi bir dille konu alındığı yeni reklam filmiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor.
Farklı dinler arası hoşgörü ve anlayışa vurgu yapılıyor
Bizleri dizlerindeki eklem ağrılarından muzdarip Müslüman ve Hristiyan iki arkadaşın sohbetine götüren video, farklı dinler arasındaki hoşgörü ve anlayışa vurgu yapıyor. Dini inançların dostluğa engel olamayacağına ışık tutan Amazon’un reklam yönetmeni Simon Morris, aktarılmak istenilenin doğru bir hikaye olduğunu düşündüklerini ve bazı insanların bu gibi durumlara karşı duyarlı olduklarını belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın"
Her ne kadar iyi niyetlerle hazırlanmış olsa da görüntülerdeki bardak tokuşturma sahnesi bazı kullanıcılar tarafından eleştiriyle karşılandı. Reklamda yer alan rahibe Londra’nın batısındaki Paddington Green Kilisesi’nde görev yaparken, Müslüman rolündeki kişi ise Leicester'daki bir Müslüman Okulu’nda müdür ve her ikisi de İngiltere’de yaşıyor. Amerika, Almanya ve İngiltere’deki televizyon kanallarında boy göstermeye başlayan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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5:82 - İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar
Bakın ayette yakın akraban bile olsa dost olmaz diyor. Bunun hristiyanlıkla veya yahudilikle özel bir ilgisi yok.
Bir insan inanmıyorsa zaten peygambere ya yalancı demiş olur ya da hasta. Peygamberi aşağılayan biriyle elbette dostluk olmamasından doğal birşey yok. Annene hasta veya yalancı diyen biriyle dost olurmusun? Fakat bu hoşgörü tanımamak anlamına gelmiyor. Veya dünyevi muhabbet içerisindede olmayacağın anlamına gelmiyor. Sınır şart hukuk belirtilmiş. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz
Edit: Sevgi besleyemezsin bu kadar basit işte. Sevgi beslersen kendi değerlerini ayaklar altına almak demek bu. Fakat tekrar ediyorum faşistlikle de alakası yok bunun çünkü buna yoran gerzeklerde var. Gençler Atatürke saygısı olmayan birini düşünün. Durumda aynı bu. Fakat dediğim gibi faşistlik bir durum yok. Kafirun-6 :Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
Bir hristiyan yada ayhudi bir kadınla bir müslüman erkek evlenebilir. bu haram değildir. bu böyleyken nasıl olurdu karısyla dost olmaz? o ayetin manası farklı. bir şeyin bir kısmını alıp anlamaya kalkarsanız eksik ve hatalı anlamış olursunuz.
Sen onlarla dost olmazsan Müslümanlığın güzelliklerini nasıl anlatacaksın ona.
Nasıl güvenini kazanacaksın.
Dinimizi çarpıtanları artık dinlemeyi bıraktım. Allah bize akıl vermiş doğruyla yanlışı ayırt edebilelim diye. Başkalarının aklına uymayı değil kendi aklını kullan.
İyi niyetle yaklaş.
Şu anda sokakta bile birbirine selam vermeyen komşusunu tanımayan bir millet olduysak sebebi budur.
En son avrupaya gidişimde sokakta geçirdiğim 1:30 saate 2 teşekkür, 5 selam aldım. Bir de bunlar Müslüman değil. O an anladım ki biz çok şeyi unutmuşuz.
Geldim geleli Çok kişiye teşekkür edip selam vermeyi arttırdım. Ne oldu dersiniz. Alanı da almayanı da tebessümünü esirgemedi. Gün geçtikçe bunlara karşılık da almaya başladım.
Tavsiyem odur ki onun bunun yorumunu geç Allah bize bu aklı vermiş. Doğruyla yanlışı hepimiz bilebiliyoruz. Güzeli yaşatın.
Tiyatro çevirmiyoruz burada, veya film izlemiyoruz. Müslümanla anca müslüman dost olur.
Hergün orta doğuda yüzlerce masum insanı öldürüyolar bunlar.
Arka planda Vatikan da ve Yahudi dünyasında sürekli arkamızı kazıyorlar.
Bu kadar saf olmayın.