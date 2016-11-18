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Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam

Ünlü alışveriş sitesi Amazon, Müslüman ve Hristiyan olan iki arkadaşın hikayesinin anlatıldığı, dinler arası dostluğa vurgu yapan yeni reklam filmiyle kalpleri ısıtmayı başarıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce amazon.de web sitesine Türkçe dil desteği ekleyen ve bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldırarak ülkemiz kullanıcılarını sevindiren Amazon, son olarak paketi açmadan içindekilerin görülmesini sağlayan Package X-Ray özelliğini hayata geçirdi.
Yaptığı yeniliklerin yanı sıra pazarlama cephesindeki hamleleriyle de dikkatleri üzerine çeken alışveriş sitesi, dinler arası dostluğun oldukça samimi bir dille konu alındığı yeni reklam filmiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor.

Farklı dinler arası hoşgörü ve anlayışa vurgu yapılıyor

Bizleri dizlerindeki eklem ağrılarından muzdarip Müslüman ve Hristiyan iki arkadaşın sohbetine götüren video, farklı dinler arasındaki hoşgörü ve anlayışa vurgu yapıyor. Dini inançların dostluğa engel olamayacağına ışık tutan Amazon’un reklam yönetmeni Simon Morris, aktarılmak istenilenin doğru bir hikaye olduğunu düşündüklerini ve bazı insanların bu gibi durumlara karşı duyarlı olduklarını belirtiyor.
Her ne kadar iyi niyetlerle hazırlanmış olsa da görüntülerdeki bardak tokuşturma sahnesi bazı kullanıcılar tarafından eleştiriyle karşılandı. Reklamda yer alan rahibe Londra’nın batısındaki Paddington Green Kilisesi’nde görev yaparken, Müslüman rolündeki kişi ise Leicester'daki bir Müslüman Okulu’nda müdür ve her ikisi de İngiltere’de yaşıyor. Amerika, Almanya ve İngiltere’deki televizyon kanallarında boy göstermeye başlayan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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burakx35 2 yıl

5:82 - İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar
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Aseramy 2 yıl
Mucadele-58 : "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere dost olduğunu göremezsin. "
Bakın ayette yakın akraban bile olsa dost olmaz diyor. Bunun hristiyanlıkla veya yahudilikle özel bir ilgisi yok.
Bir insan inanmıyorsa zaten peygambere ya yalancı demiş olur ya da hasta. Peygamberi aşağılayan biriyle elbette dostluk olmamasından doğal birşey yok. Annene hasta veya yalancı diyen biriyle dost olurmusun? Fakat bu hoşgörü tanımamak anlamına gelmiyor. Veya dünyevi muhabbet içerisindede olmayacağın anlamına gelmiyor. Sınır şart hukuk belirtilmiş. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz
Edit: Sevgi besleyemezsin bu kadar basit işte. Sevgi beslersen kendi değerlerini ayaklar altına almak demek bu. Fakat tekrar ediyorum faşistlikle de alakası yok bunun çünkü buna yoran gerzeklerde var. Gençler Atatürke saygısı olmayan birini düşünün. Durumda aynı bu. Fakat dediğim gibi faşistlik bir durum yok. Kafirun-6 :Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
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Nu.D.38 2 yıl
cahil cühela takımı doluşmuş yine
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DH Misafiri 2 yıl
Her yerde olduğu gibi böyle güzel hazırlanmış, dostluğu tavsiye eden bir video üzerinden bile gözümüz oyuyoruz ya.. bazen batsın bu dünya diyesim geliyor. evet batı alemi içten pazarlıkçı, evet çok güvenmiyelim, bende insani duruşlarından nefret ediyorum tamamde... şu video dostluk üzerine bir video ya..evet güzel bir şey, en azından keşke böyle olsa desek. bu kadarmı zor ya. Birisi çıkıyor siyaseti ortaya koyuyor, bir müslüman arkadaşımada bu video ters etki yapıyor hristiyan müslüman dost olamaz diyor.. kurana göre böyle diyor üstelik. maalesef o olay öyle anladığı gibi değil..https://sorularlaislamiyet.com/blog/yahudileri-ve-hiristiyanlari-dost-edinmeyin
Bir hristiyan yada ayhudi bir kadınla bir müslüman erkek evlenebilir. bu haram değildir. bu böyleyken nasıl olurdu karısyla dost olmaz? o ayetin manası farklı. bir şeyin bir kısmını alıp anlamaya kalkarsanız eksik ve hatalı anlamış olursunuz.
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Winston75 2 yıl
Yok şu şöyle demiş yok bu böyle demiş. Hitlere de bakınca sanki herkes bilerek onaylamış. Sonra yalanlanmış. Demek ki kimse bişey bilmiyor. Müslümanlıkta "Dost Olmayın" diye birşey olabilir mi. Yaradandan ötürü sevmek gerek zaten.
Sen onlarla dost olmazsan Müslümanlığın güzelliklerini nasıl anlatacaksın ona.
Nasıl güvenini kazanacaksın.
Dinimizi çarpıtanları artık dinlemeyi bıraktım. Allah bize akıl vermiş doğruyla yanlışı ayırt edebilelim diye. Başkalarının aklına uymayı değil kendi aklını kullan.
İyi niyetle yaklaş.
Şu anda sokakta bile birbirine selam vermeyen komşusunu tanımayan bir millet olduysak sebebi budur.
En son avrupaya gidişimde sokakta geçirdiğim 1:30 saate 2 teşekkür, 5 selam aldım. Bir de bunlar Müslüman değil. O an anladım ki biz çok şeyi unutmuşuz.
Geldim geleli Çok kişiye teşekkür edip selam vermeyi arttırdım. Ne oldu dersiniz. Alanı da almayanı da tebessümünü esirgemedi. Gün geçtikçe bunlara karşılık da almaya başladım.
Tavsiyem odur ki onun bunun yorumunu geç Allah bize bu aklı vermiş. Doğruyla yanlışı hepimiz bilebiliyoruz. Güzeli yaşatın.
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MROM 2 yıl
ya artık şu siteye beğen tuşunun yanına beğenmeme tuşu da getirin. adam araştırmadan ayet tesfiri kopyalamış, millet de beğenmiş. nasıl bir akıl tutulmasıdır bu? İslam hoşgörü dinidir arkadaşlar.
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sendomi 2 yıl
şöyle birkaç yoruma baktımda kimlerle yaşıyoruz arkadaş,münlümanmış hay sizin gibi müslümanın ben,yav kardeşim bir adam yahudi ilede dost olur hristiyanlada,budist ilede olamaz diye birşey mi var,senden olmayanı düşman bellemek nedir sizin islamdan anladığınız bu mudur be mendeburlar,islam sevgi diniyse nerede sizin sevginiz,kafanıza göre yorumlayın ayetden örnek verin ama o örneğide kafanıza göre yorumlayın yine,en iyisi siz herkese savaş açın dünyayı kendiniz gibi olmaya zorlayın
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kadirsu 2 yıl
dinler arası diyalog,dostluk vs.böyle şeyler yoktur çünkü dinler diye birşey yok tek din var oda islam.hükmü kalmamış dinlerden bahsetmeye gerekte yok.bunlar hep fetullah gülen tarafından yutturulmaya çalışılan işler.bide her islamla ilgili haberde gelip ama müslümalar terorist diyip benim kalbim temiz ben şöyle iyiyim böyle iyiyim diye müslümalığı kötülemeye çalışanlar var.şimidide yok küçük yaşta evlendirmeye ne diyor sunuz müslümanlar,yok tecavüzcüsüyle evlendirilmeye ne diyorsunuz müslümanlar diye dalga geçmeye çalışanları görüyorz.kartdeşim gerçek müslüman ne terorist olur ne de böyle tecavüzcüye sapığa hoşgörü ile bakar .müslüman kisvesi altında adam öldürenler şerefsizdir müslüman değildir.aynı şekilde sapıklık yapan,tecavüzcülerde müslüman değildir.çünkü müslüman adam allah tan korkar.ikide birde bunu müslüman yaptı şunu müslüman yaptı diye ahkam kesmeyin,mensubu olduğunuz dini ve peygamberini iyi tanıyın.
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h.aras.k 2 yıl
Fetaullah Gülen Cemaati senelerce müslümanla ehli kitabı dost gibi göstermeye çalıştı. Ama başaramadılar.
Tiyatro çevirmiyoruz burada, veya film izlemiyoruz. Müslümanla anca müslüman dost olur.
Hergün orta doğuda yüzlerce masum insanı öldürüyolar bunlar.
Arka planda Vatikan da ve Yahudi dünyasında sürekli arkamızı kazıyorlar.
Bu kadar saf olmayın.
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BekirHan 2 yıl
Söylecek çok şeyim var ama olay gereksiz adamlarla mânasız bir tartışmaya dönmesin diye susacağım. Şurada ölüyorum desem sokakta, kaç din kardeşim döner bakar diye düşünüyorum... Cevabım veremiyorum maalesef.
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