Türk mühendislerden yerli üretim Transformers: Karşınızda Letrons

Tamamen Türk mühendislerin ürünü olan Letrons, 8 ay içerisinde 12 kişilik mühendislik ve 4 kişilik destek personeli olmak üzere toplamda 16 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. 1/1 ölçekte BMW aracın düzenlenmesiyle karşımıza çıkan robot, üstün tasarımıyla benzerlerinden sıyrılmayı başarıyor.

200 Ncm DC Servo motor sayesinde kafasını 120 derece döndürebilen Letrons, 1.000 N aktüatör ile kaportayla bağlantı kuruyor. 100 N aktüatör sayesinde ise dinamik boyun hareketlerinin yanı sıra bilek, kol ve parmak hareketlerini de kolaylıkla yapabiliyor. 2.4 GHz 54 Mbps veri transfer hızına sahip Wi-Fi teknolojisiyle uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot yaklaşık bir dakika içerisinde dönüşümünü tamamlıyor.

Şu an için standart otomobil amacıyla kullanılamayan ancak birçoğumuzun çocukluk hayalini gerçekleştiren Letrons’un ayrıca Bizmut, Argon, Wolfram ve Tantal olmak üzere 4 farklı modeli bulunuyor. Her ne kadar işlevsellik anlamında çok büyük yeteneklere sahip olmasa da özellikle araştırma ve geliştirme cephesinde önemli mühendislik becerileri barındıran araç Türk imzası taşımasıyla da dikkat çekiyor.