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Türk mühendislerden yerli üretim Transformers: Karşınızda Letrons

Özellikle Transformers filmiyle hafızalara kazınan robota dönüşebilen otomobiller Türk mühendislerin imzasını taşıyan, tasarım ve mekanik yapısıyla dikkat çeken Letrons ile gerçek oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tamamen Türk mühendislerin ürünü olan Letrons, 8 ay içerisinde 12 kişilik mühendislik ve 4 kişilik destek personeli olmak üzere toplamda 16 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. 1/1 ölçekte BMW aracın düzenlenmesiyle karşımıza çıkan robot, üstün tasarımıyla benzerlerinden sıyrılmayı başarıyor.
200 Ncm DC Servo motor sayesinde kafasını 120 derece döndürebilen Letrons, 1.000 N aktüatör ile kaportayla bağlantı kuruyor. 100 N aktüatör sayesinde ise dinamik boyun hareketlerinin yanı sıra bilek, kol ve parmak hareketlerini de kolaylıkla yapabiliyor. 2.4 GHz 54 Mbps veri transfer hızına sahip Wi-Fi teknolojisiyle uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot yaklaşık bir dakika içerisinde dönüşümünü tamamlıyor.
Şu an için standart otomobil amacıyla kullanılamayan ancak birçoğumuzun çocukluk hayalini gerçekleştiren Letrons’un ayrıca Bizmut, Argon, Wolfram ve Tantal olmak üzere 4 farklı modeli bulunuyor. Her ne kadar işlevsellik anlamında çok büyük yeteneklere sahip olmasa da özellikle araştırma ve geliştirme cephesinde önemli mühendislik becerileri barındıran araç Türk imzası taşımasıyla da dikkat çekiyor.

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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Sanırım eleştiren arkadaşlar otobotları direk orduya falan katmamızı bekliyordu. Bilmiyorum farkında mısınız ama bu bir hobi projesi. Yani makinenin yürümesini savaşmasını beklemek gerçekten garip.
PC başına oturup her şeyi eleştirmeye çalışacağınıza sizde bir şeyler yapın da görelim. Çok güzel bir üretkenlik örneğidir bu.
Sanırım eleştiren arkadaşlar otobotları direk orduya falan katmamızı bekliyordu. Bilmiyorum farkında mısınız ama bu bir hobi projesi. Yani makinenin yürümesini ...
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2 Yanıt Yanıtla +117
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Racer_ali 3 yıl
İki adım yürüyemedikten sonra iki hidrolik ile maslak oto sanayide yaparlar bunu.8 ay da 12 mühendis bunu yapmışsa ya o mühendisler okulu açıktan falan bitirmişlerdir büyük ihtimal.
İki adım yürüyemedikten sonra iki hidrolik ile maslak oto sanayide yaparlar bunu.8 ay da 12 mühendis bunu yapmışsa ya o mühendisler okulu açıktan falan bitirmiş...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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CaSsErDoDo 3 yıl
Gurur duyulacak bir şey göremiyorum burada.
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hunkar159 3 yıl
iyi bir calisma ancak hayal edilen robotlarin yapilmasi icin insanligin ilk önce nano-robot yapmayi becermesi gerek!
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olağan_şüpheli 3 yıl
ign haber yapmış
ülkemizin bu tarz şeylerler anılması güzel.
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ANIL007 3 yıl
Kendi kaliteli otomobilimizi üretmeliyiz. Bu konuda baskı oluşturmalıyız.
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MonacoDoom 3 yıl
Autobot'sa eyvallahta decepticon'sa sıkıntı büyük
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zero fear 3 yıl
+ Alabilmek için ne var bunda yazanlar var.
Bence ülkemiz adına çok önemli bir adım en azından emek var.
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Krone 3 yıl
Bir emek var buna saygısızlık edemeyiz. Ama son derece gereksiz boş bir şey olmuş.
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akrepsianka 3 yıl
bu video yu bu aleti yapanlarin turk oldugunu bilmeden izleseydim videonun ortasinda sigara cikarip yakan arkadastan suphe duyar ulan bunlar kesin turktur falan diye yorum yapardim kendimce
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MxFxOx 3 yıl
aha bunların ufakken transformers oyuncağı olmamış mı?
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hyasing40 3 yıl
Transformers için "robota dönüşebilen otomobiller" değilde otomobile dönüşen robotlar daha doğru sanırım.
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Tall Man 3 yıl
Mühendisler bile eldeki imkanlarını beyinlerini böyle boş şeyler için harcıyorlar. Ülkenin kısa bir özeti gibi.

Ayrıca 32 milyar dolarlık anlaşmanın türkiyede ki bir otelde yapılmasından gurur duyanların bundan da gurur duyması çok doğal.
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Sarısin 3 yıl
Mühendis değilim ama birisi açıklayabilir mi bir işlevselliği yoksa heykelden ne farkı var onu da mermerden yapabilirsin arge süreci bilmem ne vatandaşın parasını nelere harcıyorlar ...
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Gravaze 3 yıl
Bilmiyorum farkında mısınız ancak bu aracın çalışır, yürür olması imkansız. Ellerinde bir uzaktan kumandayla ileri geri yaptırıp birkaç hidrolik ile aracı kaldırıp şekil vermişler. Fazla da bir şey yok yani. Bunla gurur duyanlar youtube'da diy projelere bir baksınlar. Adam tek başına garajında neler neler yapıyor. Ha, yaparsın içine binip kontağını açıp çalıştırabildiğin aynı zamanda da transformers gibi açılabilen ve hareket edebilen bir araç o zaman eyvallah derim.
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csmx 3 yıl
1) Ağzında sigarayla kadraja giren
2) Kameranın arkasından dolaşmaya üşendiği için gözükmeyeceğini farzederek eğilerek kameranın önünde koşan

Türkiye'de halka açık yerlerde bu iki insan olaya dahil olmadan video çekmenin imkansız olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 3 yıl
yapanlarin gelistirenlerin eline saglik.pek bir ise yarayip yaramamasi onemlide degil bence cunku bu tur arge calismalari sayesinde olmayan teknojiler veya sistemlerin gelistirilmesine oncu olabilir tabi bunu bizim anlamamiz pek mumkun degil gelistiren muhendis ekibi bilir bunu.zaten ulkemizde arge eksigi var olumsuz elestride bulunanlara soyluyorum saniyormusunuzki gelistirilen her urun arge sonucunda amaclandigi sekilde tamamlanmis . tamamlananlar tamam fakat tamamlanamayanlar ya hic ise yaramamis yada ki en onemlisi de bu baska teknojiler icin on ayak olusturmus.bence ise yaramasindan cok arge ye olan katkisi degerlendirilmeli.yapanlarin eline saglik bi ise yaramasa dahi cok guzel bir proje yeni versiyonu cikarsa belki cok daha iyi hale gelir yurur gider silah montaji yapilir al sana savunma sanayi icin katki bence direk pragmatist bir bicimde yaklasmaya gerek.ornegin vestelin telefonlari cok ise yarar gibi durmuyor sahsen kullanmiyorumda fakat ilerleyen zamanlar icin iyi olabilir baltalamak camur atmak bunlar hos seyler degil camur atanlara sesleniyorum cok iyi biliyosaniz ise yarayanini yapinda gorelim .
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