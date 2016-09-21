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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S’te önemli güvenlik açığı tespit edildi

Çinli güvenlik şirketi tarafından keşfedilen bir açık sayesinde Tesla’nın Model S araçlarına uzaktan erişim sağlayarak birçok özelliği kullanılabiliyor. Öyle ki otomobilin kapıları dahi açılabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Keen Güvenlik Laboratuvarı uzmanları tarafından Tesla Model S araçlarda keşfedilen kritik açık sayesinde otomobilin birçok fonksiyonu uzaktan kontrol edilebiliyor. Araçtaki dahili tarayıcının kullanımı sırasında kendini gösteren güvenlik zafiyeti ile Sunroof ve sinyaller açılabiliyor, koltuk hareket ettirilebiliyor ve ön paneldeki dokunmatik ekran tamamen kullanılamaz hale getirilebiliyor.
Daha da önemlisi aracın kapı ve bagaj kilitleri laptop üzerinden saniyeler içerisinde devre dışı bırakılabiliyor ve otomobil hareket halindeyken fren komutu ile araç durdurulabiliyor. Üstelik Model S'in sürücünün bilgisi dışında en yakın şarj istasyonuna gitmesi de sağlanabiliyor.
Ölümcül kazalara dahi yol açabilecek güvenlik açığını Tesla’ya bildirdiklerini dile getiren araştırmacılar şirketin yayınlanan son güvenlik paketiyle birlikte sorunu çok kısa bir süre içerisinde giderdiğini, şu an için korkulacak bir durum olmadığını ifade ediyorlar.

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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
Önceki konulardan birinde buna değinmiştik zaten. Belliydi olacağı. Ben kafama mekanik çipten başka çip taktırmam.

Suçluyu da bulamazlar böyle.

Bazen otomasyondan daha önemli şeyler de vardır. İş kazandırma ve güvenlik gibi.

Hayatımızın %99 u otomasyon olduğunda bize tek düşen iş s.çmak olacak. O zaman öğrenmeye kendimizi açmassak robotlara pil olmaz mıyız?
Önceki konulardan birinde buna değinmiştik zaten. Belliydi olacağı. Ben kafama mekanik çipten başka çip taktırmam.Suçluyu da bulamazlar böyle....
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mavizaman 3 yıl
teslaya duyulan güven hissini zedeler.
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maximus8282 3 yıl
Tam bir rezillik.

Hele sondaki uzaktan fren olayı facia, çünkü araç duruken stop lambaları bile yanmıyor, zincirleme kazaya sebebiyet verir. Araç durduktan sonra adam basınca yanıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Üstelik Model S'in sürücünün bilgisi dışında en yakın şarj istasyonuna gitmesi de sağlanabiliyor."
Her şeyi kötü düşünmemek lazım. Mesela iyi niyetli bir hacker, arabamı kaçırıp bir şarj istasyonuna götürüp orada şarj edip, sonra aldığı yere full şarj olmuş olarak bırakabilir de yani.


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KaleyDeskop 3 yıl
geleçeğin suikastları böyle araçlar ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
Önceki konulardan birinde buna değinmiştik zaten. Belliydi olacağı. Ben kafama mekanik çipten başka çip taktırmam.

Suçluyu da bulamazlar böyle.

Bazen otomasyondan daha önemli şeyler de vardır. İş kazandırma ve güvenlik gibi.

Hayatımızın %99 u otomasyon olduğunda bize tek düşen iş s.çmak olacak. O zaman öğrenmeye kendimizi açmassak robotlara pil olmaz mıyız?
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