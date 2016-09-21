Tesla Model S’te önemli güvenlik açığı tespit edildi

Keen Güvenlik Laboratuvarı uzmanları tarafından Tesla Model S araçlarda keşfedilen kritik açık sayesinde otomobilin birçok fonksiyonu uzaktan kontrol edilebiliyor. Araçtaki dahili tarayıcının kullanımı sırasında kendini gösteren güvenlik zafiyeti ile Sunroof ve sinyaller açılabiliyor, koltuk hareket ettirilebiliyor ve ön paneldeki dokunmatik ekran tamamen kullanılamaz hale getirilebiliyor.

Daha da önemlisi aracın kapı ve bagaj kilitleri laptop üzerinden saniyeler içerisinde devre dışı bırakılabiliyor ve otomobil hareket halindeyken fren komutu ile araç durdurulabiliyor. Üstelik Model S'in sürücünün bilgisi dışında en yakın şarj istasyonuna gitmesi de sağlanabiliyor.

Ölümcül kazalara dahi yol açabilecek güvenlik açığını Tesla’ya bildirdiklerini dile getiren araştırmacılar şirketin yayınlanan son güvenlik paketiyle birlikte sorunu çok kısa bir süre içerisinde giderdiğini, şu an için korkulacak bir durum olmadığını ifade ediyorlar.