Türk mühendislerin tasarladığı "Seyit", IDEF 2019'da görücüye çıktı

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Ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Isuzu’nun savunma sanayisindeki kolu Anadolu Savunma, IDEF 2019’da “Seyit” adını verdiği askeri araç ailesini sergiledi. Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modelleri IDEF 2019’da görücüye çıktı.

Altyapı Tatra'dan, tasarım Türk mühendislerden

Anadolu Savunma’nın Seyit Askeri Kamyon ailesi, tahmin edebileceğiniz üzere adını Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alıyor. Altyapısında Çekyalı otomotiv şirketi Tatra’dan destek alınan araçların, başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımlarının Türk mühendislerin imzasını taşıdığı belirtiliyor.

Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya uygun bir şekilde tasarlandığı söylenen Seyit ailesi, 4x4’ten 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarla ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor. Araçlarda Cummins X15 99EPA 500 su soğutmalı motor kullanılıyor. Silindir hacmi 14.9 litre olan bu motor, 600 beygir güç ve 2,779 Nm tork üretiyor. Şanzıman tarafında ise 7 ileri tam otomatik Allison 4800 görev yapıyor.

1000 km'ye kadar menzil sunuyor

Maksimum hızları 80 km/s ile 110 km/s arasında değişen Seyit askeri araç ailesi, kullanıldığı alana göre 550 km ile 1000 km arasında menzil sunuyor. Tatra Grubu ortaklığında geliştirilen Seyit askeri araç ailesinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok işine yarayacak araçlardan oluştuğunu belirten Anadolu Savunma, gelecekte bu araçlardaki yerlilik oranını %70’in üzerine çıkaracaklarını belirtiyor.