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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk mühendislerin tasarladığı "Seyit", IDEF 2019'da görücüye çıktı

Anadolu Savunma'nın fuarda sergilediği Seyit'in altyapısı Tatra'ya, tasarımı ise Türk mühendislere ait. Farklı konfigürasyonlara sahip olan Seyit, tank taşıyıcı ve kurtarıcı olarak kullanılabiliyor.
2 hf.
5,1b
2
17
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk mühendislerin tasarladığı
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Ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Isuzu’nun savunma sanayisindeki kolu Anadolu Savunma, IDEF 2019’da “Seyit” adını verdiği askeri araç ailesini sergiledi. Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modelleri IDEF 2019’da görücüye çıktı.

Altyapı Tatra'dan, tasarım Türk mühendislerden 

Anadolu Savunma’nın Seyit Askeri Kamyon ailesi, tahmin edebileceğiniz üzere adını Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alıyor. Altyapısında Çekyalı otomotiv şirketi Tatra’dan destek alınan araçların, başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımlarının Türk mühendislerin imzasını taşıdığı belirtiliyor.

Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya uygun bir şekilde tasarlandığı söylenen Seyit ailesi, 4x4’ten 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarla ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor. Araçlarda Cummins X15 99EPA 500 su soğutmalı motor kullanılıyor. Silindir hacmi 14.9 litre olan bu motor, 600 beygir güç ve 2,779 Nm tork üretiyor. Şanzıman tarafında ise 7 ileri tam otomatik Allison 4800 görev yapıyor.

1000 km'ye kadar menzil sunuyor 

Maksimum hızları 80 km/s ile 110 km/s arasında değişen Seyit askeri araç ailesi, kullanıldığı alana göre 550 km ile 1000 km arasında menzil sunuyor. Tatra Grubu ortaklığında geliştirilen Seyit askeri araç ailesinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok işine yarayacak araçlardan oluştuğunu belirten Anadolu Savunma, gelecekte bu araçlardaki yerlilik oranını %70’in üzerine çıkaracaklarını belirtiyor.


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sniper23 2 hf.
Savunma sanayi gerçekten iyi çıkarıyor. Sanırım Türkiye'de bir adım ileri gidip, geri adım atmayan nadir sektörlerden.
Bir de ekonomiyi düzeltecek bir silah geliştirseler tadından yenmez.
Savunma sanayi gerçekten iyi çıkarıyor. Sanırım Türkiye'de bir adım ileri gidip, geri adım atmayan nadir sektörlerden.Bir de ekonomiyi düzeltecek bir sila...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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10ff 2 hf. en beğenilen
Böyle böyle gelişecek arkadaşlar. Maşallah demek düşer bize de.
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V4LKyR 2 hf.
Türk mühendisleri herhalde sadece kabini tasarlamışlar... :)
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CeyKalDa 2 hf.
ne günlere kaldık
kamuflaj renk kaymon haberleri
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Secxdx 2 hf.
Türk mühendisleri sadece Seyit ismini tasarlayıp basmış .adggkk
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf. nazım55
youtu.be/... önce bunu izle bu benimde kullandığım ve eğitimini gelen kursiyerlere verdiğim 105'lik obüs sen cahil arıyorsan ayna da kendin bakmalısın
kendi pisliğinizde boğulun ne haliniz varsa görün
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enessezgin 2 hf.
Şu konunun altında bile bir küçük görme çabaları. Bu bizim insanımızdan birşey olmaz be. Hiçbir zaman da ülke ekonomik olarak gelişmez bu kafayla. Almanya Amerika gibi rüyamızda olamayız
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf. nazım55
O zaman o görenlere sor nasıl sokuyoruz pkk/pyd'nin bir taraflarına o silahları anlatsınlar sana askerlik demişsin ya doğru askerde hepsini kullandım tüm parçalarını söküp takmasını bakım onarımını avucumun içinden daha iyi bilirim cahillik demişsin ya kendi cehaletinizi örtmek için insanları cehaletle suçlamanızda baya bir ironik olmuş
Ne yaparsanız yapın ihalarla sihalarla atalarınızın yanına yollayacağız hepinizi bir kere de gurur duyun be ülkemle yapılanlarla, bizde diyelim ki bunlar da vatan evladı ama sizler körü körüne bir inat uğruna her şeye karşısınız yeter ki TAYYİP gitsin dedelerinizde SULTAN ABDÜLHAMİT için aynı şeyi diyordu ne oldu gidince musul kerkük adalar aklına neresi geliyorsa hepsi gitti yazıklar olsun size de zihniyyetinizede usta bir şair ne diyor ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır bizlerde diyoruz ki o karar sizlere rağmen büyüyüp gelişmemizdir.
Sizler bizleri cahillikle suçlamaya hor ve hakir görmeye devam edin tarih gerçekleri gösterecek bir dönem OSMANLIyı da hain zevk düşkünü vs. ilan eden atalarınız değil miydi ama tarih öyle bir şeydir ki balçıkla sıvanamaz güneş gibi elbet bir gün o balçığı kururtur ve gerçekleri açığa çıkarır.
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nazım55 2 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Türküm, dogruyum, caliskanim...Ne mutlu Türküm diyene.... Daha ismini bilmediğin, araç ve silahlari, nasıl söküp, taktın??? Cahilligin ile rezil olma, askerliğini yapan forumdaslarin çoğu, yazdıklarına guluyordur. Bu arada unutmadan, Blok....
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bluedevil866 2 hf.
Boyle haberler yapin, kendi insaninizi aptal yerine koymayin (sozum medyaya). Motoru, sasesi, sanzimani vs ne ise gercekleri soyleyin.
Guzel tasarim.
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Emre Kocakaya 2 hf.
Tatra dünyanın en iyi ağır yük kamyonlarını yapan firmadır,başlangıç için Tatranın seçilmesi çok iyi olmuş..
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V4LKyR 2 hf.
Türk mühendisleri herhalde sadece kabini tasarlamışlar... :)
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10ff 2 hf. en beğenilen
Böyle böyle gelişecek arkadaşlar. Maşallah demek düşer bize de.
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the_dedektif 2 hf.
seçim is quiting :D
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