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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı

IDEF 2019'a katılan Rus yetkililer, savaş uçağı konusunda Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yetkililer, Türk-Rus ortak 5. nesil savaş uçağı için görüşmelerin başladığını açıkladı.
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı
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Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye ve ABD arasında patlak veren F-35 krizine yönelik Rus yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin bu konuda her zaman alternatifi olduğunu belirten yetkililer, Türkiye ve Rusya’nın birlikte beşinci nesil savaş uçağı geliştirebileceğini açıkladı.

Rus-Türk ortak 5. nesil savaş uçağı için görüşmeler başladı 

Söz konusu açıklamalardan ilki, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin’e ait. IDEF 2019’a katılan Ladygin, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının büyük ses getirdiğini belirtti. Rus yetkili ayrıca, Türkiye ile uçak ve helikopter alanında yüksek teknoloji işbirliği gerçekleştirmeye de hazır olduklarını dile getirdi. Rusya ve Türkiye arasında bu tür görüşmelerin başladığını ifade eden Ladygin, şu anda beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya’nın birlikte beşinci nesil savaş uçağı geliştirebileceğine yönelik bir başka açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko’dan geldi. Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemlerini eleştiren Korotçenko, “Türkiye alternatif arayışına girerse, böyle bir alternatif her zaman var. Su-57, özellikleri açısından büyük ölçüde F-35’ten daha iyi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul ederse, Rus-Türk ortak 5. Nesil savaş uçağı bile geliştirilebilir” şeklinde konuştu.

Rus yetkili, olası anlaşma kapsamında Türkiye’nin anahtar teknolojiler elde edeceğini belirtti.


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helsloot 2 hf. en beğenilen
Yaw bırakın uçağı muçağıda ekonomiğe odaklanın be !! sanki alacağınız o uçaklar füzeler sizi amerikadan ya da diğer güçlü devletlerden koruyacak ! cebinde 5 krş paran yok hala savunmaya yatırım yapıyorlar böyle bir mallık yok !

Yaw bırakın uçağı muçağıda ekonomiğe odaklanın be !! sanki alacağınız o uçaklar füzeler sizi amerikadan ya da diğer güçlü devletlerden koruyacak ! cebinde 5 kr...
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2 Yanıt Yanıtla +54
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bluedevil866 2 hf. 6.cadde
Hindista nin almadigi pak fa 50 idi!
Bu ise Sukhoi 57 ...
arasinda fark var.
Benim korkum, Erdogan ulkeyi bir ucuruma goturuyor. Cunku IMF gitmemek istiyor ve ibb secimlerini yeniletecek. Ic savas bile cikarmayi coktan goze aldi gibi geliyor. Surekli karsi tarafi kiskirtan hamleler geliyor akpden. halk ac lakin bunlari da yer.

Ben Bulgaristan da egitim almis biri olarak soyle anlatayim. Almanya dan gelen ozel firinlar vardi belli derecelerde isitma basinc saglama gibi ozellikleri olan. bu urunler senede 1 bozuluyor ya yaptiriliyor ya yenisi aliniyordu.
En sonunda bunlari 1950 yapimi zaten universitenin elinde olan ayni firinlarla degistirdiler. Ruslar yapiyorsa saglam yapar. zaten bu yuzden sovyetler batti. tuketime degilde saglam uretime dayali ekonomi uretmeye calistiklari icin.

Ben Ayrica Aligator Kamov 52 den yanayim. Harika alet. Ecevit 1999 da Rusya ile ortak uretecekti bu ucagi Erdogan adi altinda. O zamanki refah partililer tabu bunun icinde tayyip ve gul de vardi , agliyorlardi bizi gomunist yapacak ecevit diye ...
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Allah rahmet eylesin kibris fatihine. degerini anlayamadi comarlar.
akil vermeye calisan birkac super deha var ... Atak 2 ile apache sinifina rakipmisiz de bilmem ne ...
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neyse...
Hindista nin almadigi pak fa 50 idi!Bu ise Sukhoi 57 ...arasinda fark var.Benim korkum, Erdogan ulkeyi bir ucuruma goturuyor. Cunku IMF gitmemek...
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8 Yanıt Yanıtla +30
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
peki bu durum patates soğan fiyatlarını nasıl etkiler, soğan stoklayalımmı?
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1 Avatar
Louie-Andy Anderson 6 gün
TF-X uçağı için Ruslardan danışmanlık hizmeti alınabilir aslında.Eğer beraber bir uçak geliştirilirse proje tamamlandığında olası satışlarda Ruslardan da onay alınmak zorunda kalınabilinir.Tıpkı Gripen gibi
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shifisitert 1 hf.
noku yedık desenıze bı 15 senede yerlı savas ucagımızı yaptık yapacaz yapacaktık yapıyorduk dıye oyalarlar
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Vanished Man 2 hf.
Rusyanın bu konuda türkiyeden öğreneceği ne var ki? Yıllardır uçak üreten bir ülke ve bizden alacağı sadece para olmalı. Para dışında ne sağlayabilir ki türkiye?
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tnrskr 2 hf.
Hepsi boş okyanus ötesindeki manual dolar diye bir silah bulmuş tüm dünyayı sçırtıyor.Nedenyahu ile yaptığı şovu görmedinizmi biz de halen bu adamlarla iş tutuyoruz.Rusya kendi halkı üzerinde nükleer silah denemesi yapacak acımasızlıkta bir ülke.Bizim yapacağımız timsah dolu havuzamı yılan dolu havuzamı dalacağız.
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green_polar_bears 2 hf. yeni yorumcu
hep seçim masalı ç.ıkıyor ya... yazık size...
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Emre Kocakaya 2 hf.
Yıllardır Rusyada yaşayan biri olarak derimki.Rusyadan sakız bile alınmaz..
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qoqoCAN 2 hf.
50 sene sonra mı ? olabilir
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Dark_Knife 2 hf.
Umarım böyle bir şey olmaz. Çok büyük zarara uğrarız.
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Tensi 2 hf.
Ruslar batililardan cok daha durust insanlardir. Bir konuda anlasamiyorsan gelip yuzune soyler. Batililar gibi yavsakca hareket edip arkandan is cevirmez. Sert doga kosullari mizaclarina yansimis biraz. Su an siyasal islamcilarin satip paralarini carcur ettigi pek cok sanayi tesisini Ruslar kurdu bu ulkede. Amerikalilar ciklet, kola ve hamburger satmak disinda ne yapti? Bir de darbeler, onlar da yapanlar da amerikan mali. Bir ulkeye bakin, sagcilar, dinciler, yobazlar semiriyorsa bilin ki arkalarinda amerikalilar ya da ingilizler vardir.
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stalker(1979) 2 hf.
Silah gücü ve Ekonomi. Ekonomi ve silah gücü bunlar birbirini destekleyen şeylerdir. Bilmiyorsanız G-7 ülkelerine bakın. Hem silah endüstrisi olarak güçlüler hem de ekonomi olarak. Dünyada ekonomi olarak çok güçlü olup da silah sanayisi hiç gelişmemiş bir ülke söyleyin bana?
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f-35 savaş uçağı, türkiye f-35 ve
8 etiket daha su-57 savaş uçağı türk-rus ortak savaş uçağı beşinci nesil savaş uçağı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
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