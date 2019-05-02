Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı

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Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye ve ABD arasında patlak veren F-35 krizine yönelik Rus yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin bu konuda her zaman alternatifi olduğunu belirten yetkililer, Türkiye ve Rusya’nın birlikte beşinci nesil savaş uçağı geliştirebileceğini açıkladı.

Rus-Türk ortak 5. nesil savaş uçağı için görüşmeler başladı

Söz konusu açıklamalardan ilki, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin’e ait. IDEF 2019’a katılan Ladygin, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının büyük ses getirdiğini belirtti. Rus yetkili ayrıca, Türkiye ile uçak ve helikopter alanında yüksek teknoloji işbirliği gerçekleştirmeye de hazır olduklarını dile getirdi. Rusya ve Türkiye arasında bu tür görüşmelerin başladığını ifade eden Ladygin, şu anda beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya’nın birlikte beşinci nesil savaş uçağı geliştirebileceğine yönelik bir başka açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko’dan geldi. Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemlerini eleştiren Korotçenko, “Türkiye alternatif arayışına girerse, böyle bir alternatif her zaman var. Su-57, özellikleri açısından büyük ölçüde F-35’ten daha iyi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul ederse, Rus-Türk ortak 5. Nesil savaş uçağı bile geliştirilebilir” şeklinde konuştu.

Rus yetkili, olası anlaşma kapsamında Türkiye’nin anahtar teknolojiler elde edeceğini belirtti.