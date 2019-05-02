Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı

Rus-Türk ortak 5. nesil savaş uçağı için görüşmeler başladı
Söz konusu açıklamalardan ilki, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin’e ait. IDEF 2019’a katılan Ladygin, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının büyük ses getirdiğini belirtti. Rus yetkili ayrıca, Türkiye ile uçak ve helikopter alanında yüksek teknoloji işbirliği gerçekleştirmeye de hazır olduklarını dile getirdi. Rusya ve Türkiye arasında bu tür görüşmelerin başladığını ifade eden Ladygin, şu anda beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.
Türkiye ve Rusya’nın birlikte beşinci nesil savaş uçağı geliştirebileceğine yönelik bir başka açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko’dan geldi. Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemlerini eleştiren Korotçenko, “Türkiye alternatif arayışına girerse, böyle bir alternatif her zaman var. Su-57, özellikleri açısından büyük ölçüde F-35’ten daha iyi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul ederse, Rus-Türk ortak 5. Nesil savaş uçağı bile geliştirilebilir” şeklinde konuştu.
Rus yetkili, olası anlaşma kapsamında Türkiye’nin anahtar teknolojiler elde edeceğini belirtti.
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Bu ise Sukhoi 57 ...
arasinda fark var.
Benim korkum, Erdogan ulkeyi bir ucuruma goturuyor. Cunku IMF gitmemek istiyor ve ibb secimlerini yeniletecek. Ic savas bile cikarmayi coktan goze aldi gibi geliyor. Surekli karsi tarafi kiskirtan hamleler geliyor akpden. halk ac lakin bunlari da yer.
Ben Bulgaristan da egitim almis biri olarak soyle anlatayim. Almanya dan gelen ozel firinlar vardi belli derecelerde isitma basinc saglama gibi ozellikleri olan. bu urunler senede 1 bozuluyor ya yaptiriliyor ya yenisi aliniyordu.
En sonunda bunlari 1950 yapimi zaten universitenin elinde olan ayni firinlarla degistirdiler. Ruslar yapiyorsa saglam yapar. zaten bu yuzden sovyetler batti. tuketime degilde saglam uretime dayali ekonomi uretmeye calistiklari icin.
Ben Ayrica Aligator Kamov 52 den yanayim. Harika alet. Ecevit 1999 da Rusya ile ortak uretecekti bu ucagi Erdogan adi altinda. O zamanki refah partililer tabu bunun icinde tayyip ve gul de vardi , agliyorlardi bizi gomunist yapacak ecevit diye ...
Allah rahmet eylesin kibris fatihine. degerini anlayamadi comarlar.
akil vermeye calisan birkac super deha var ... Atak 2 ile apache sinifina rakipmisiz de bilmem ne ...
neyse...