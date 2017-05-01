Türk şirketinden su altında sesin yönünü tespit eden sistem

Kocaeli merkezli; sonar sistemleri, sualtı sensör sistemleri, sualtı haberleşme sistemleri ve diğer sualtı akustiği cihaz ve sistemlerine ilişkin ürünler geliştiren SUASİS şirketi, suyun altında sesin geldiği yönü tespit edebilen bir sistem geliştirdi. Su altındaki şartlara göre 100 kilometrelik bir mesafeye kadar sesin geldiği yönü tespit edebilen sistemin SUASİS tarafından bazı ülkelere de ihraç edilmesi bekleniyor.





Özellikle denizaltı ve balinaların çıkardığı seslerin yönünü tespit edebilmesiyle savunma sanayii ve su altı araştırmalarında kullanılacağı düşünülen sistemle ilgili SUASİS Genel Müdürü Tuncay Akal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada sensörleri ve buna bağlı olarak geliştirilen sistemleri savunma alanında kullanmak üzere Güney Kore ve Pakistan'a satıldığını dile getirdi. Akal, Norveç'teki bir üniversiteye de balina araştırmalarında kullanmak için bir sistem teklifi verdiklerini açıkladı.

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Güney Kore gibi teknoloji alanında gelişmiş bir ülkeden kendi sistemlerine talep olduğu için memnuniyet duyan Akal, bu durumun kendilerine güven verdiğini açıkladı. SUASİS'in şimdiki hedefi ise üretilen sistemlerle dünya piyasasına açılmak.