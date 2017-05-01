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Türk şirketinden su altında sesin yönünü tespit eden sistem

Kocaeli merkezli SuAltı Sistemleri Teknoloji Geliştirme(SUASİS) şirketi, suyun altında 100 kilometreye kadar seslerin yönünü tespit edebilen bir sistem geliştirdi.
2 yıl
2,7b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Türk şirketinden su altında sesin yönünü tespit eden sistem
 

Kocaeli merkezli; sonar sistemleri, sualtı sensör sistemleri, sualtı haberleşme sistemleri ve diğer sualtı akustiği cihaz ve sistemlerine ilişkin ürünler geliştiren SUASİS şirketi, suyun altında sesin geldiği yönü tespit edebilen bir sistem geliştirdi. Su altındaki şartlara göre 100 kilometrelik bir mesafeye kadar sesin geldiği yönü tespit edebilen sistemin SUASİS tarafından bazı ülkelere de ihraç edilmesi bekleniyor.


Özellikle denizaltı ve balinaların çıkardığı seslerin yönünü tespit edebilmesiyle savunma sanayii ve su altı araştırmalarında kullanılacağı düşünülen sistemle ilgili SUASİS Genel Müdürü Tuncay Akal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada sensörleri ve buna bağlı olarak geliştirilen sistemleri savunma alanında kullanmak üzere Güney Kore ve Pakistan'a satıldığını dile getirdi. Akal, Norveç'teki bir üniversiteye de balina araştırmalarında kullanmak için bir sistem teklifi verdiklerini açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli otomobillerin hızını artıracak batarya"
Güney Kore gibi teknoloji alanında gelişmiş bir ülkeden kendi sistemlerine talep olduğu için memnuniyet duyan Akal, bu durumun kendilerine güven verdiğini açıkladı. SUASİS'in şimdiki hedefi ise üretilen sistemlerle dünya piyasasına açılmak. 

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NeroWin 2 yıl en beğenilen
Şu son dönemde artık Türk şirketlerin ve bireysel girişimcilerin inovatif ve hiç yapılmamış cihazların haberleri daha sık göreceğiz. Özellikle son bir kaç yıldır yapılan destek ve yatırımlar yavaş yavaş meyvesini verecek.
Şu son dönemde artık Türk şirketlerin ve bireysel girişimcilerin inovatif ve hiç yapılmamış cihazların haberleri daha sık göreceğiz. Özellikle son bir kaç yıldı...
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Yanıtla +18
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hardforget 2 yıl
Arkadaşlar Tuncay bey yan komşum yıllarca amerika da profluk yapıp türkiyeye geri döndü amacıda ülkeye hizmet etmekti. 2006da yan tarafımızda bulunan villayı 300bin dolara alıp tamamen bu işe adadı. Gebze teknoloji kentte bir ofisi var ama bütün işleri maşukiyede olan villada yapıyor. Çok kaliteli mühendislerle çalışıyor. Kocaeli Üniversitesi haberleşme bölüm birincileri falan onunla. Stajımı yanında yapmıştım. Enteresan bir fırçası var bir işi yapamayınca millet 50sene önce diyotlarla aya çıktı siz bu kadar imkanla birşey yapamıyorsunuz deyişi var beni bende alır.
Arkadaşlar Tuncay bey yan komşum yıllarca amerika da profluk yapıp türkiyeye geri döndü amacıda ülkeye hizmet etmekti. 2006da yan tarafımızda bulunan villayı 30...
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Yanıtla +15
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mehmedaltair 2 yıl
100 km müthiş bir değer. Bence mesela bu kadar menzile sahip sistem üretilmemişse bunu dışarı satmayalım bir süre sadece biz kullanalım.
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Kerim5100 2 yıl
İlerleyen senelerde av yasakları haberlerini sıklıkla duymaya başlarız...
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hanox 2 yıl
güzellll , biraz daha geliştirilirse farklı alanlarda da kullanılabilinir.
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DH Misafiri 2 yıl
en.wikipedia.org/...
19.yy'den beri yapılıyormuş zaten sonarlar. su altında yön bulma yeni bişey gibi yazılmış haberde?..
nedir bu? ne özelliği ne farkı var? o top mu yön bulan? akal'ın elindeki ne? 100 km'ye kadar hangi sesi duyuyor? frekansı ne gücü ne amacı ne? balık mı?
biri ne işe yaradığını anlatsın da alan alsın kullansın
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kadirirdem 2 yıl
Vay be hiç fena bir sistem değil,bazı koşullarda işe yarayacaktır.
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murat204 2 yıl
Ne merkezli?
Hatlar karıştı...
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esmercrazy 2 yıl
sevindirici haber ..
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hardforget 2 yıl
Arkadaşlar Tuncay bey yan komşum yıllarca amerika da profluk yapıp türkiyeye geri döndü amacıda ülkeye hizmet etmekti. 2006da yan tarafımızda bulunan villayı 300bin dolara alıp tamamen bu işe adadı. Gebze teknoloji kentte bir ofisi var ama bütün işleri maşukiyede olan villada yapıyor. Çok kaliteli mühendislerle çalışıyor. Kocaeli Üniversitesi haberleşme bölüm birincileri falan onunla. Stajımı yanında yapmıştım. Enteresan bir fırçası var bir işi yapamayınca millet 50sene önce diyotlarla aya çıktı siz bu kadar imkanla birşey yapamıyorsunuz deyişi var beni bende alır.
Yanıtla +15
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lterlemez 2 yıl
Güzel bir çalışma ama, eğer denizaltılar için de kullanılacak ise yanına destekleyici alternatif çözümler de eklenmelidir. Çünkü yeni nesil denizaltılarda, aynen helikopterlerde olduğu gibi sessizlik işlevi mevcut. Dolayısı ile, sadece ses ile yetinilmemelidir.
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dere.beyi 2 yıl
bilim ve ülkemiz adına güzel bir olay ama,
olan nadir bulunan balina vb.. gibi hayvanlara olcak bunlarla çok kolay bulunup avlayabilirler...
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