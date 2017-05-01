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Elektrikli otomobillerin hızını artıracak batarya

Kuzey Karolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha hızlı enerji depolayan ve dağıtan bir batarya türü için önemli bir adım attı. Yeni batarya teknolojisi elektrikli otomobillere hız katabilir.
2 yıl
3,3b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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 Batarya konusunda yapılan yeniliklerin büyük bir çoğunluğu bataryanın ömrü ve kapasitesine üzerinde olsa da bunlar kadar önemli diğer noktalar ise bataryaların enerji depolama hızı ve depoladığı bu enerjiyi cihaza olabildiğince hızlı bir şekilde aktarması.  Kuzey Karolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise bu iki noktaya odaklanarak enerjinin verimli ve hızlı bir şekilde depolanabileceği yeni bir sistem geliştirdi. Sistemin; yaygınlaşmasının güçlü bataryalara bağlı olduğu elektrikli otomobillerde kullanılması öngörülüyor.


 
Atomik olarak ince su tabakalarını içeren bir malzemenin, su katmanlarını içermeyen aynı malzemeden çok daha hızlı bir şekilde enerji depolayabileceği ve dağıtabileceği düşüncesinden yola çıkan ekip bu fikri test etti. Kristal halinde tungsten oksit ile üzerinde atomik olarak ince su katmanları barındıran tungsten oksit hidrat maddelerine 12 saniye boyunca enerji verdikleri zaman tungsten oksit hidratın enerjiyi ısıya çevirmeden daha verimli olarak depoladıklarını gördü.


Çok Daha Hızlı Elektrikli Otomobiller 

Araştırmacılar enerjiyi kısa sürede depolayan ve hızlı bir şekilde dağıtan bu teknolojinin otomobil bataryalarında kullanılması halinde elektrikli otomobillerin daha hızlı ivmelenebileceklerini düşünüyor. Böylece bu teknolojiye sahip elektrikli sıradan bir sedanın elektrikli olmayan bir yarış arabasını, en azından kısa mesafede, geçebileceği düşünülüyor. Tabi ekibin yaptığı tek şey teorinin pratikte test edilmesi yani bu teknolojinin bataryalara girmesi için ilk adım atıldı ancak önünde uzun bir yol olabilir.


Teknolojinin üzerinde çalışılması gereken bazı eksik noktaları da bulunuyor.  Bunlardan en önemlisi, su katmanları barındıran tungsten oksit hidrat 12 saniyede normal tungsten oksite kıyasla çok daha hızlı enerji depolasa da ekip 10 dakika boyunca iki maddeye de enerji verdiklerinde normal tungsten oksitin daha fazla enerji depoladığını gördü. Bu nedenle ekibin şimdilik en önemli sorunu bu verimli enerji depolama sistemini uzun sürelere yayabilme.


Elektrikli Otomobillerin Yaygınlaşmasını Sağlayabilir 

Yine de, bu sorun aşıldığı taktirde, teknolojinin heyecan verici yanı kendisini koruyor. Tüketicilerin elektrikli otomobilleri tercih etmemesindeki önemli unsurlardan olan otomobilin performansı ve bataryanın şarj olma süresi bu teknoloji ile birlikte çok daha cazip hale gelebilir. 

https://www.engadget.com/2017/04/30/atom-thin-water-layers-promise-faster-electric-cars/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Telefondaki batarya muhabbetleri buna da gelecek anlaşılan :)
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DH Misafiri 2 yıl
Ben haberin görseline takıldım yahu bu nasıl elektrik motoru 0_o
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aycibin 2 yıl
2 gün önce renault'ya gittik.Zoe'yi sorduk.13000euro olan eski modelin yenisi 33000euro olarak mayıs'ta gelecekmiş.fiyat farkı sebebi pile eski modelde 83euro/ay kira maliyeti olmayacak olmasıymış.ben de ayak üstü satış temsilcisine bir hesap yaptım.yıllık yaklaşık 1000euro karlı olacak yani dedim.bu şekilde aracın 20yılda amorti edecek şekilde fiyat koymuşssunuz öyle mi dedim.satışçı bayan mavi ekran verdi :) bu fiyatlarla iyi satışlar dedik çıktık.
clio kadar bir araç.clio fiyatı 60000TL civarıyken aynı sınıftaki elektrikli farkı da 85000TL falan olsun max.daha fazla fark istersen kimse almaz tabiki.bence hiç boşuna geliştirmesinler.yazık boşa çünkü.
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_AsDeRf_ 2 yıl aycibin
aycibin
2 gün önce renault'ya gittik.Zoe'yi sorduk.13000euro olan eski modelin yenisi 33000euro olarak mayıs'ta gelecekmiş.fiyat farkı sebebi pile eski modelde 83euro/ay kira maliyeti olmayacak olmasıymış.ben de ayak üstü satış temsilcisine bir hesap yaptım.yıllık yaklaşık 1000euro karlı olacak yani dedim.bu şekilde aracın 20yılda amorti edecek şekilde fiyat koymuşssunuz öyle mi dedim.satışçı bayan mavi ekran verdi :) bu fiyatlarla iyi satışlar dedik çıktık.
clio kadar bir araç.clio fiyatı 60000TL civarıyken aynı sınıftaki elektrikli farkı da 85000TL falan olsun max.daha fazla fark istersen kimse almaz tabiki.bence hiç boşuna geliştirmesinler.yazık boşa çünkü.

Sark kurnazligi sadece hocam. Turkiyenin en buyuk sikintisi tuketiciyi koruyamayan hakimlerdir. Avrupa ve amerikadaki gibi 2-3 tane sert cezalar verilse burunlari surte surte indirirler fiyatlari.
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aybasan 2 yıl
şarj süresi-menzil-maliyet-pil ömrü..Bu dörtlü tam olarak sağlanmadan bu iş tam verimli olmaz.
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Makineciyimçekilin 2 yıl
elektrikli araçlar şuanlık Türkiye için hayal.Almanya bile kendisini 20 yıl sonraya hazırlıyor bize 50 yıl sonraya olur.Devir hibrit devri millet ayfon şarjı arıyor bu arabalardaki elektrik verimi hızlanması iyi diyor peki son sürat hıza çıktığında tüketimi ne hale geliyor olay hızlanmaksa bi değiştiririz arabayı 1.2 saniyede 100 km yi buluruz olay bunun devam ettirilmesibu yüzden hibrit araç kullanılıyor.Siz bunlara bakın artık lüks hibrit araçlar yerine toyota önceliğinde geliyor ülkemize normal araçlar ilk sıra onda.
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kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım göreceğiz,gerçi TR'ye gelmiyorlar göremeyeceğiz. :)
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Umutcan 2 yıl
Araç firmalarının bu konuda kapışması iyi oldu, buluşlar elektronik sektörüne de fayda sağlayacaktır.
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Atılgan oo 2 yıl
Önemli olan ivme veya son hız değil ki babo zaten sıradan Elektirikli motorlar Ferrari kadar ivmeli bizim derdimiz menzil. Sen yap şöyle bı 1000km menzilli araba 0-100u 8 saniye olsa da olur.
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TheCaliph_ 2 yıl Atılgan oo
Orijinalden alıntı: Atılgan oo
Önemli olan ivme veya son hız değil ki babo zaten sıradan Elektirikli motorlar Ferrari kadar ivmeli bizim derdimiz menzil. Sen yap şöyle bı 1000km menzilli araba 0-100u 8 saniye olsa da olur.

Tam ben de bunu yazacaktım. Elektrikli araçların şu an en son düşündüğü şey seri İvmelenmektir . Zaten Torku 0 RPM den Base Speedine kadar Maksimum olarak veriyor arkasına da güzel bir single speed veya ne istersen öyle bir şanzıman koyarsın.
Elektrikli araçların şu an en büyük sıkıntısı Bataryanın ağırlığı ve buna bağlı olarak da menzilidir.
Ayrıca şu an Tesla üzerinden büyük reklamlar dönüyor neden ? Çünkü Petrolden dünyayı kazanan şirketlerin hepsi yatırımını Elektrik veya Hidrojen Yakıt hücresine kaydırmaya başladı . Zemini hazırlıyorlar yavaş yavaş.
ZAmanında elektrikli araçları bitiren neydi sizce ??? 1.Dünya Savaşı tabiki.Şimdi de 3.Dünya savaşı ile herhalde Petrolü bitirecekler.
Kazananlar hep aynı ne yaparsak yapalım 1 masa etrafında birileri Age of Empires oynar gibi çağ değiştirip duruyorlar .
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silver0021 2 yıl
Tesla 2.4 saniye gibi bir ivmelenme rekoruna sahipken neyin artistiği bu
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OverClocK1ng 2 yıl silver0021
silver0021
Tesla 2.4 saniye gibi bir ivmelenme rekoruna sahipken neyin artistiği bu

Daha da hızlı ivmelenebilecek Tesla'ların habercisi olduğunun...
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DubSteq 2 yıl
Zaten elektrikli otomobiller(model x, bmw i8 vs) muadil fiyattaki benzinli araçlara göre 2 kat daha iyi hızlanıyorlar. Neyi değiştirecek bu ?
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Telefondaki batarya muhabbetleri buna da gelecek anlaşılan :)
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