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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone

Türk üretici Zyrone Dynamics, değişken hacimli drone modelleri geliştirdi. Z4 ve Z4H adı verilen droneların bireysel kullanımın yanında askeri ve sivil kargo taşımacılığı için kullanılması planlanıyor
4 hf.
4,1b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk üretici Zyrone Dynamics, değişken hacimli drone modelleri üretti. Değişken hacimli drone, sabit ve döner kanatlı drone'ların avantajlarını tek bir droneda topluyor. Geliştirme süreci bir yılı aşkın süredir devam edendevam eden drone, bu ayın sonunda IDEF'19'da sergilenecek. 

Döner kanatlı dronelar gibi havada asılı kalabiliyor, sabit kanatlı İHA'lar gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Dar alandaki görevlerde kısa kanada geçebilecek, uzun mesafeli uçuşlarda ise sabit kanadını açarak daha verimli bir uçuş gerçekleştirebiliyor Dar alanda başlayıp kırsal alanda devam eden görevleri de başka bir platforma ihtiyaç duymadan yerine getirebiliyor.

Zyrone Dynamics, farklı kullanım alanları için 2 farklı değişken kanatlı model üretti. Z4 olarak adlandırılan model basit görevler, gözlem ve istihbarat amacıyla kullanılacak. Z4H ise ağır ürünleri taşıyabilmesi özelliği sayesinde askeri ve sivil amaçlı kargo taşımacılığında öne çıkan bir model olacak.

Zyrone Dynamics Z4 özellikleri

8 kilogram kalkış ağırlığı, 1,5 kilogram azami faydalı yük kapasitesi olan Z4, 1 metre uzunluğa, çok rotorlu modda 1 metre genişliğe, sabit kanatlı modda 1,8 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Uçuş süresi 60 dakika olan Z4, bin metre uçuş tavanı, saatte 150 kilometre azami hız, 40 kilometre veri link menzili özellikleriyle görev yapabilecek. Üzerindeki kızılötesi sensörler sayesinde 20 kilometre yarıçapta-gece gündüz obje takibi ve HD görüntü aktarımı yapabiliyor.

Zyrone Dynamics Z4H özellikleri

Z4H ise 6 kilogram yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. 14,5 kilogram kalkış ağırlığına sahip model, askeri ve sivil amaçlı kargo taşımacılığında kullanılacak. Kalkış ağırlığına oranla en fazla faydalı yükü taşıyan, kategorisindeki en verimli hava araçlarından biri olarak gösteriliyor

Zyrone Dynamics’in ürettiği Z4 ve Z4H modellerinin yer testleriyle başarıyla tamamlandı. Uçuş testleri ise devam ediyor. Z4 ve Z4H, 30 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’ 19 fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sekil-degistiren-ihalar-goreve-hazir/1458715 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CeyKalDa 4 hf. en beğenilen
uçak üretemeyince oyuncakla idare edecez artık
2 Yanıt Yanıtla +21
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El_domingo 4 hf. CeyKalDa
al bak bu da oyuncak...
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general4242 3 hf.
Fiyatı ne olur acaba ?
Ve normal kullanici satin alabilir mi ki ?
Normal dronelerin menzili buna göre baya az bu mini iha gibi
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Leaderjack1 3 hf. general4242
Dolar kuruna göre belli olmaz her dakika yükseliyor.
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DH Misafiri 3 hf.
uçan arabalar içinde geçerli doğru model us v22 uçaklarıdır. aynsını yapmışlar helal olsun uçsun bi görelim güzele benziyor
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DH Misafiri 3 hf.
Binalarınızdaki modern yüksek güvenlikli kaliteli montajı ve konforun hissedildiği asansör montaj bakım tamir için mükemmel bir dron olmuş
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smart1978 4 hf.
Tarimda ise yarayabilir.
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olağan_şüpheli 4 hf.
Keşke DJI a rakip çıkarsak .
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DEMİRCİEFE 4 hf.
ben inanmam..
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fuckulteli 4 hf.
Okudukça hoşuma gitti, uçtukça da hoşumuza gidecek bir sonraki haberi bekliyorum.
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CeyKalDa 4 hf. en beğenilen
uçak üretemeyince oyuncakla idare edecez artık
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Last Troll Bender 4 hf. CeyKalDa
Ülkemizin gelişmesini trilyon dolar cari fazla vermesini kıskanmayın hayinler ararın 155i. Binali seçilseydi İstanbulu marsın başkenti yapardı.
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El_domingo 4 hf. CeyKalDa
al bak bu da oyuncak...
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Asus gl702 4 hf.
Bunlara dualcopter mi deniyordu hani şu avatardaki olan ? Gerçi bunun 4 pervanesi var ama arkadakiler extradan denge için sanırım.
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qoqoCAN 4 hf.
VAY VAY
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