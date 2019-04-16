Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi

Fransız drone üreticisi Parrot, Anafi serisinin yeni modelini tanıttı. Dahili termal kamerayla gelen bu araç, yoğun olarak şirketleri saha çalışanlarını hedefliyor.

Güvenlik, arama kurtarma, inşaat ve tarım ağırlıklı alanlarda kullanılabilecek termal kameralı Anafi Thermal, 1.900 dolardan satılıyor. Standart Anafi modeli ise 700 dolarlık fiyata sahipti. Fiyattaki 1.200 dolarlık artış, pakette gelenleri değiştirmiyor: iki yedek pil, çoklu pil şarj aleti, kumanda ve taşıma çantası. Yeni Anafi Thermal Mayıs ayında satışa sunulacak.

Flir Lepton infrared sensör kullanan Anafi Thermal, geçen yılın modelindeki standart kamerayı da üzerinde bulunduruyor. Cihaz standart 4K video, HDR+ fotoğraf ve video çekebilme özelliğine ve 3x zoom kapasitesine sahip.

Ağırlığı 315 gram olan ve katlanabilen Anafi Thermal, geçen yılın modeline kıyasla daha ince bacaklara sahip. Bu tasarım, 10 gramlık hafiflemeyi ve fazladan 1 dakika daha uçuş süresini getiriyor. Parrot’un resmi açıklamasına göre uçuş süresi şuan 26 dakika.

Termal kamera 160 x 120 çözünürlüğe sahip ve -10 ile 400 santigrat arası sıcaklıkları tespit edebiliyor. Parrot uygulaması termal kamera üzerinde çok sayıda ayar yapılmasına izin veriyor.