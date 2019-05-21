TurkNet'te internet kesintisi

TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. üzerinden internete bağlananlar, 21 Mayıs'ın ilk dakikalarında kötü bir sürprizle karşılaştı. Aldıkları hizmet kesilmişti ve firmanın internet sitesine de ulaşılamıyordu. Konuyla ilgili TurkNet Destek hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamalar yapıldı.

Kullanıcılar, tepki ve endişelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Aşağıda bazı herkese açık Twitter yorumlarını bulabilirsiniz.

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* Bazı kullanıcılar internete tekrar erişebildiklerini fakat düzgün/stabil çalışmadığını belirtiyorlar. TurkNet'e göre kısa bir süre içinde sorunlar çözülmüş olacak.

** Sabah saatleri itibariyle sorun büyük oranda çözülmüş gibi duruyor. Ayrıca TurkNet'in web sayfasına da sorunsuz olarak erişilebiliyor.

