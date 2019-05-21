Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TurkNet'te internet kesintisi

İnternet servis sağlayıcısı olarak TurkNet kullananlar, bu gece internetin kesilmesi ve TurkNet'in web sayfasının çökmesi sürpriziyle karşılaştılar. Haberimiz, bilgiler geldikçe güncellenecek.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
30,7b
1
125
Diğer
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. üzerinden internete bağlananlar, 21 Mayıs'ın ilk dakikalarında kötü bir sürprizle karşılaştı. Aldıkları hizmet kesilmişti ve firmanın internet sitesine de ulaşılamıyordu. Konuyla ilgili TurkNet Destek hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamalar yapıldı.
 
 
Kullanıcılar, tepki ve endişelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Aşağıda bazı herkese açık Twitter yorumlarını bulabilirsiniz.
-GÜNCELLEME-
* Bazı kullanıcılar internete tekrar erişebildiklerini fakat düzgün/stabil çalışmadığını belirtiyorlar. TurkNet'e göre kısa bir süre içinde sorunlar çözülmüş olacak.
** Sabah saatleri itibariyle sorun büyük oranda çözülmüş gibi duruyor. Ayrıca TurkNet'in web sayfasına da sorunsuz olarak erişilebiliyor.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
csh 2 hf. en beğenilen
Donanimhaber.com'dan ayni zamanda Turksat Kablonet ve Turk Telekom TTNet'te de kesinti oldugu zaman kullanicilarin paylastigi tweetleri paylasmasini bekliyoruz. Turkiye'nin en cok takip edilen sitesi Donanimhaber.com'un ne kadar tarafsiz oldugunu gormek bizleri cok mutlu eder.
Donanimhaber.com'dan ayni zamanda Turksat Kablonet ve Turk Telekom TTNet'te de kesinti oldugu zaman kullanicilarin paylastigi tweetleri paylasmasini bekliyoruz....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +93
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 hf.
Gece 12'de internet gitti, 1-1.5 saat sonra geldi. Ülke genelinde sorun olmuş sanırım.
Çok da kafaya takmayın, olay gece yarısı oldu, gündüz olsa çok fazla kullanıcı sıkıntı yaşardı.
Gece 12'de internet gitti, 1-1.5 saat sonra geldi. Ülke genelinde sorun olmuş sanırım.Çok da kafaya takmayın, olay gece yarısı oldu, gündüz olsa çok fazla k...
Devamını Gör
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkNetDestek 2 hf.
Merhabalar, evet genel bir sorun yaşadık. Şu an internet hizmetimizi kademeli olarak vermeye başladık. Web sitemize, Online İşlem Merkezimize, Mobil Online İşlem Merkezimize ve IVR sesli yanıt sistemimize giriş yapmak istediğinizde erişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde bu durumu da çözmüş olacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Merhabalar, evet genel bir sorun yaşadık. Şu an internet hizmetimizi kademeli olarak vermeye başladık. Web sitemize, Online İşlem Merkezimize, Mobil Online İşl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
okanbbv 2 gün
Yaklaşık 5 saatlik bir kesinti yaşandı. Yetkililer bu sefer ne diyecek acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanbbv 2 gün
An itibariyle Türkiye çapında yine çöktü.
yine yalan söyleyecekler. Yok hizmet kalitesini yükseltmek için çalışmada .... oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan341 1 hf.
Turknet 2 gundur internet yok yer Istanbul Bakırköy musteri hizmetlerinide de ulasilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
türk telekom iyiydi aslında ama fiyatı pahalıydı türknet de iyi ara sıra takılmalar olsada fiyatına göre çok iyi bi internet tavsiye ederim referans Koray Bedir deyin beleş internet kullanak beraber :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
bende ipat eltneyi düşünüyorum 16 mbps hızım 0,90 mbps düstü çökme sonrası tahamül edilemez durum duydum ki bir çok kişide aynı dertten muzdaripmiş üstelik 75 tl olacak yaklasık 5-6 sendir. kulanıdığım iss den istemesem de ayrılmak zorunda kalacağım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 hf.
Hala anlık olarak gidip geliyor, kesiliyor 5 10 saniyede geliyor 30 sn duruyor bir daha gidiyor. Düzeldi diyorsun 1 saat sonra yine aynısı modeme reset at başka modemle dene değişen bir şey yok, keyfine göre gidiyor geliyor. Güzel bir işkence yöntemi beğendim ve takdir ettim ne oyun oynatır ne internetten video izlettirir ne de bir şey yaptırır. Bol bol küfür ettirir lanet okutur. Müşteri temsilcisi koymadığınız da iyi olmuş o durduk yere küfürler yiyecekti ben durduk yere küfürbaz olacaktım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 hf.
Kullanıcıların niye tepki verdiğini anlamak mümkün değil. Sanki Turknet bilerek ve isteyerek İnternet'i vermeyecek ve düzeltmek için hiçbir şey yapmayacak da...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
26.02.2019 Tarihinden beri Turknet ten hizmet alıyorum. Ara sıra internet kopmaları oluyor fakat çok nadir haftada 2 defa onun harici türk telekomda aldığım aynı hızı alıyorum ve daha az ücret ödüyorum. 65 TL 'ye gayet yeterli kaliteli hizmet. Aynı hizmeti tt de 119 tl ye alıyordum telefon faturası dahil. Alt yapınızda veya ev tesisatında herhangi bir sıkıntınız yoksa sorunsuz hizmet sağlıyorlar.
Örnek bir olay verirsem: 1 Ay önce laptopta birden bire yavaşlama oldu internette 1 mbs civarı alıyordum fakat mobilde tv de herhangi bir sıkıntı yoktu. Laptopa kabloyu taktım ve sorun düzeldi sorun bilgisayardaydı. Herhangi bir sorun varsa karalamak yerine çözüm arayın hemen suçu yıkıp karalamaya geçmeyin.
2 saat internet kesildi diye de idam etmeye gerek yok.
Ülkemiz ne kadar gelişmişse firmalarda o kadar gelişir. Firmalar ne kadar gelişim gösterirse ülkede o kadar gelişir. Doğru orantılıdır.
Devletten tüm ihaleleri alan türk telekoma gidip ahkam kesin. turknet2.speedtestcustom.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockandemir84 2 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
yeni türknet zamından haberin yok galiba.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Olmayan birşeyi nasıl haber yapacaklar? Uydunet'in sitesi hiç çökmedi. Bakım olduğu zaman bölgesel kesintiler oldu, onda da sorun kısa sürede çözüldü.
Müşteri hizmetleri 7/24 ulasılabilir. Bir sorun olduğunda millet tweet atmaya bile ihtiyaç duymuyor.
Bence boş bir yorum olmuş. Eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak önemli. Donanım haberin yaptığı haber gayet yerinde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profiteer 2 hf.
Evet yine aynı saatlerde internet gitti.. 2-3 ayda bir sıkıntı yaşamaktan bıktım artık ya.. yapamıyorsanız bırakın bu işi

Edit: şu an hangi iss den hız sorgulaması yaparsam yapayım sürekli hız 0 görünüyor. Tüm altyapı çöktü herhalde
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkNetDestek 2 hf. profiteer
Merhabalar, sanırım siz anlık bir sorun yaşadınız. Şuan herhangi bir sorununuz var mı? Eğer bir sorununuz varsa bana PM üzerinden ulaşır mısınız? Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +41 .TT. +18 onkuba +14 GAMBIT +12 V4LKyR +11 BumberShoot +10 Mr. Jingles +10 The Hollow +9 arslanbenzer +9 FEARTR +8
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30721 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, turknet ve
7 etiket daha MPopüler son dakika turknet çöktü turknette internet kesintisi Diğer Internet Mertcan Erice
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. ABD’den Çin malı drone uyarısı 2 hf. Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 2 hf. OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi 2 hf. General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor 2 hf. Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar 2 hf. Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat 2 hf. Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı 2 hf. Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu 2 hf. Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti 2 hf. Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi 2 hf. Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek 2 hf. Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı 2 hf. Yonga pazarında lider yeniden Intel 2 hf. Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir 2 hf. Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu 2 hf. BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası! 2 hf. Huawei: Honor 20 serisi güvenlik güncellemelerini alacak 2 hf. ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi 2 hf. John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN TurkNet'te internet kesintisi Sonraki ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu 2 hf. PlayStation oyunları film ve dizi oluyor 2 hf. NASA, Ultima Thule hakkında yeni bilgiler paylaştı 2 hf. Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama 2 hf. ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu 2 hf. Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 2 hf. Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek 2 hf. AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi 2 hf. Kampçılara özel elektrikli pickup: Rivian R1T Camper 2 hf. Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor 2 hf. Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi 3 hf. TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti 3 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor 3 hf. 2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı 3 hf. Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında 3 hf. Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak 3 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı 3 hf. Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi 3 hf. Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor 3 hf. Linksys yönlendiricilerde kritik açık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim