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İBB'nin fiberi tekelleştirme çalışmalarına Rekabet Kurumu "dur" dedi

Rekabet Kurumu, Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi özel şirketlerin İstanbul'daki fiber altyapı çalışmalarını İBB'nin engellediği gerekçe göstererek para cezası uygulanmasına karar verdi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
16,3b
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Yusuf Akbaş
Yazar
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İBB'nin fiberi tekelleştirme çalışmalarına Rekabet Kurumu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki kamu kurumlarının elektronik haberleşme altyapı hizmetleri için İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (İSTTELKOM) şirketini kurmuş ve BTK’dan lisans almıştı.

İSTTELLKOM, ilk olarak kamu kurumlarının iletişim altyapısını oluşturmak için kurulsa da ilerleyen yıllarda mahallelere fiber kablo döşeyip bu altyapıyı Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi işletmeci operatörlere satar konuma geldi. İSTTELKOM, sunduğu sözleşme şartıyla işletmeci operatörleri zorlamaya ve fiber altyapı konusunda tekel oluşturmaya yönelik uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Türk Telekom, Turkcell Superonline gibi özel şirketlerin altyapı kurması engelleniyordu

Sektörde faaliyet gösteren altyapı işletmecileri, kendi fiber altyapılarını kurmak için gerekli olan kazı iznini almak üzere İBB’ye başvurduklarında, bu şirketlere kazı izni verilmeyerek İSTTELKOM’a yönlendiriliyor. Bu durum ise İSTTELKOM’un bir telekomünikasyon işletmecisi gibi davranarak, esas işi elektronik haberleşme hizmeti sunmak olan işletmeciler ile rekabete girmesine neden oluyor. İşletmecilerin İSTTELKOM’a gittiklerinde karşılaştıkları zorlu sözleşme şartları da sektörde tam rekabet ortamının sağlanmasını engelliyor. İmzalanan sözleşmede yer alan; işletmecinin kurulum maliyetine katlandığı altyapının mülkiyetinin İSTTELKOM’a ait olduğuna ve işletmecinin bu altyapıyı başka şahıs ve kuruluşlara kullandıramayacağına ilişkin hükümler fiber altyapı yatırımı yapmak isteyen işletmecileri zor durumda bırakıyor.

Rekabet Kurumu, İSTTELKOM’u haksız buldu

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 2017 yılında, İSTTELKOM’u “Tesis Paylaşım Protokolü” ile rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğini öne sürmüş ve İSTTELKOM’dan şikayetçi olmuştu. TELKODER’in şikayeti üzerine Rekabet Kurumu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda İSTTELKOM’un İstanbul’da elektronik haberleşme altyapısı kurulum pazarında hakim konumda olduğu oybirliği ile kabul edildi ve İSTTELKOM’un hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile 2018 yılı gelirlerini esas alarak 198 bin 203 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Yine, işletmecilerin maliyetine katlandığı altyapının mülkiyetinin İSTTELKOM’da kalmasını öngören ve bu altyapının diğer işletmecilere kullandırılmasını engelleyen maddelerin de sözleşmeden çıkarılmasına karar verildi.

Fiber altyapı çalışmaları hızlanacak

İdari para cezasının yanı sıra, kaldırılması hükmedilen iki madde, işletmecilerin fiber altyapı oluşturmasındaki büyük engelleri ortadan kaldırıyor. İBB yönetimi veya herhangi bir belediye yönetimi altyapı üzerinde mülkiyet tesis edemeyecek ve altyapı üzerinden gelir elde etme durumları ortadan kalkacak. Şirketlerin kendi kurdukları altyapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olabilmeleri (imtiyaz ve lisans hükümleri saklı olmak üzere) ve bu altyapıyı diğer işletmecilere kısmen veya tamamen kullandırma, kiralama veya devretme haklarına kavuşmaları; altyapı paylaşımının önünü açacak. Rekabet Kurumu kararının ardından İstanbul’da fiber altyapı çalışmalarının hızlanması bekleniyor.



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kımyasal 3 hf. en beğenilen
Komik rakamlarla ceza kesiyorlar ya deli oluyorum.Abi sen yıllardır tekel olmuş şirkete araba parası kadar ceza kesiyorsun neyin kafası bu ?
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DEMİRCİEFE 3 hf.
göstermelik bir ceza..
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serafon 3 hf.
Vay be yapacağımız onca iş varken daha yapabileceklerimizi bile yapamıyoruz kendi kendimize çelme takmakla uğraşırken!!! Adam olayı toptan ele alıyor, kaynakları verimli kullanıyor, tüm kurumlar ve kuruluşlar el ele çalışıyor; bizim yaptığımıza bak! Kendimizi düşünmekten, rant peşine düşmekten, beleşçilikten, yan gel yatçılıktan, her yerimiz yamalı bohça gibi delik deşik! Yazık yazık!
Vay be yapacağımız onca iş varken daha yapabileceklerimizi bile yapamıyoruz kendi kendimize çelme takmakla uğraşırken!!! Adam olayı toptan ele alıyor, kaynaklar...
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DH Misafiri 2 hf.
olay basit, daha fazla döviz yurt dişina kaçmasın, dahafazla insan ülkede enflasyon yüzünden aç kalmasın diye herşeyi firenlediler olup biten bu malesef. o yüzden dış ülkelerden yeni linkler gelmiyor, yurt dişi merkezleri tr deki internet faaliyetleri yürüten firmaların önleri açılmıyor, azıcık aklınız olsa sokağa dökülür hakkınızı ararsınız da siz yeni nesil çok cahil bir nesilsiniz sizleri ilerleyen yıllarda (20 yil içinde) çok kötü durumlar bekliyor olacak bu zekanız ile..
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Drak44 2 hf.
Vay be yıllarca insanlarin fibersiz kalmasına neden olmuşlar.
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Tekno moomce 3 hf.
Bakır kabloyu çıkartıp fiber kablo geçirseniz artık
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nitezze07 3 hf.
Hadi ya rekabet kurumumu varmis ulkede? Simdiye kadar nerdelermis
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methotrexat 3 hf. Kuantum34
Kardeşim devlet izin vermeden elen musk kafasına göre bir şey yapamaz bu ülkede ulaştırma bakan yardımcıları aynı zamanda Turk Telekom yönetim kurulu üyeleri. Şimdi ben soruyorum gerçekten izin verilir mi?
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nitezze07 3 hf. methotrexat
Elen musk burda yasasaydi issiz kalir emekli bile olamazdi
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Perturbator 3 hf. methotrexat
Elon musk devletlerin kurallarına saygı duymayan biri olsaydı çok kolay yapardı. Star link te kapsama alanı heryerimizde olacağından çarşıdan alacağın bir usb decoder ile interneti almana yetecektir.
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Nv tlyh 3 hf.
20019’da yılında hala bunlarla uğraşmak can sıkıcı
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MrCamli 3 hf.
Göstermelik cezalar..
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the flying dutchman 3 hf.
İyi olan her şeyin karşısında bunlar... Teknolojiye ilgi duyup bu badem bıyıklılar bu haberleri okusun.
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bkaakco 3 hf.
Ben onu bunu bilmem, ADSL artık bitmeli.
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Mr.Data 3 hf. bkaakco
Zaten artık pek anlamı kalmadı bence turkcell 10 mbps simetrik interneti kablosuz olarak 100 ₺'ye veriyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Telekom bu fiyatı veriyor Telekom'dan bunu alacağıma superbox alırdım 16/1 yerine 10/10 daha mantıklı
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Tommy Shelby 3 hf.
32 bin dolar ceza kesmişler çok caydırıcı
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