Turkcell, Aselsan'ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni test ediyor

Ülkemizin önde gelen firmalarından Turkcell, yerli üretimin desteklenmesi yolunda yeni bir adım daha attı. Turkcell, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli 4.5G anteni mevcut şebekesinde test etmeye başladı. Turkcell'in girişimleri ile birlikte ASELSAN tarafından üretilen yerli antenler İstanbul ve Ankara'daki canlı şebekeler üzerinde test ediliyor.

5G Teknolojileri Üzerinde Çalışılacak

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık aşamasının ardından üretimine başlanan yerli anten projesiyle mobil haberleşme altyapısının millileştirilmesi hedefleniyor. Yerli antenler sayesinde dışa bağımlılık azaltılacak ve önemli miktarda maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak. Yerli antenin test süreci bittiğinde 4.5G şebekelerinde aktif olarak kullanılacak ve 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni projeler üzerinde çalışılacak.

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İletişim çağında olduğumuz şu dönemlerde yerli iletişim altyapımızı kurmamız stratejik önem taşıyor. Turkcell'in bu konuda bir çok girişimi oluyor. Yerli mesajlaşma uygulaması BiP, yerli baz istasyonu ULAK ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen otomatik döner anten teknolojileri bu girişimlerden bazıları. Turkcell, bu tip projelerin geliştirilmesi ve ürünlerin test sürecinde en aktif rolü oynuyor.