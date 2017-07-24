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Turkcell, Aselsan'ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni test ediyor

Turkcell, Aselsan'ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni test etmeye başladı. Yerli anteni ilk deneyen operatör olan Turkcell, yerli haberleşme altyapısına destek veriyor.
1 yıl
4,1b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizin önde gelen firmalarından Turkcell, yerli üretimin desteklenmesi yolunda yeni bir adım daha attı. Turkcell, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli 4.5G anteni mevcut şebekesinde test etmeye başladı. Turkcell'in girişimleri ile birlikte ASELSAN tarafından üretilen yerli antenler İstanbul ve Ankara'daki canlı şebekeler üzerinde test ediliyor.

5G Teknolojileri Üzerinde Çalışılacak

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık aşamasının ardından üretimine başlanan yerli anten projesiyle mobil haberleşme altyapısının millileştirilmesi hedefleniyor. Yerli antenler sayesinde dışa bağımlılık azaltılacak ve önemli miktarda maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak. Yerli antenin test süreci bittiğinde 4.5G şebekelerinde aktif olarak kullanılacak ve 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni projeler üzerinde çalışılacak.

Ayrıca Bkz. "Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı"
İletişim çağında olduğumuz şu dönemlerde yerli iletişim altyapımızı kurmamız stratejik önem taşıyor. Turkcell'in bu konuda bir çok girişimi oluyor. Yerli mesajlaşma uygulaması BiP, yerli baz istasyonu ULAK ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen otomatik döner anten teknolojileri bu girişimlerden bazıları. Turkcell, bu tip projelerin geliştirilmesi ve ürünlerin test sürecinde en aktif rolü oynuyor.

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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Yerli malına destek böyle olur. Güzel bir iş İnsallah adım adım tamamen yerli olanaklarla ayakta dik durabilen bir Ülke olacağız.
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ajira 1 yıl
İyi bir gelişme, umarım zamanı gelince 5G antenlerini de üretirler.
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MHEC 1 yıl
Dışa bağımlı olmaktan yavaş yavaş kurtuluyoruz işte buna da mok atmayın
1 Yanıt Yanıtla +18
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arel.gr 1 yıl
hepten koparttin,
ses cikartan olmayinca serii duble yagdiriyorsun
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kadirirdem 1 yıl
İşte bize böyle haberlerle gelin
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MaaşlıPatroon 1 yıl
artık böyle haberler okumak istiyoruz gerçekten güzel şeyler bunlar.
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ONIONBUD 1 yıl
İlk toplu iğnemizi 1956 da ürettik.Fabrikayı açan başbakanı astık.Eleştiren forumdaşların çağımızda hiç bir fabrikanın % 100 yerli malı olarak açılmasının maliyete etkisi
yüzünden tercih edilmediğini bilmeleri lazım.
Bir zamanlar basmaya ihtiyaç vardı.Sümerbank açıldı.Muhtemelen fiberoptik altyapının geç kalması yüzünden nete wireless çözümlerle bağlanacağız.
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xchg 1 yıl ONIONBUD
Bu da yıllardır yedirilmeye çalışılan ayrı bir yalan. İlk dökümhane 1926 yılında kuruldu. Keşke cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardaki atılım devam etseydi. Demir çelik sanayi uzun süredir, birkaç küçük atılım, kapasite arttırımı dışında yerinde sayıyor. Paslanmaz çelik üretimine, krom üretimimiz olmasına rağmen birkaç yıl önce başlayabildik. O astık dediğin başbakan Türk sanayinin gelişmesindeki en büyük engellerden biriydi. Methiyeler düzmek saçmalık.
Fabrika yerli malı ile açılmasa da, üretimde olabildiğince yerli malı olmalı.
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E.R.W. 1 yıl
Oncelikle yerli olduguna inanmiyorum,bircok onemli parcasi japon cin menseidir.
Bos islerle ugrasacaklarina 2017 yilinda 2 gb-3gb komik tarifeleri bir kaldirsinlar once
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kenan_0 1 yıl
5G hızında 5gb internet doya doya kullanın diye sadece 49tl ye !!!
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bayneo 1 yıl
Aselsan Tarafından üretiliyor olması güzel, özel bir firma üretiyor olsa idi başarılı olduğunda rakipleri tarafından yutulabilirdi.
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Guest-41635B9FE 1 yıl
Malumların gelip sulandırması (her zaman ki gibi) hiç şaşırtmadı.
Yerli üretim vs derken umarım şebeke problemi çözülecektir.
Bununla birlikte kotalar + fiyatlarda da iyileştirme yapmaları gerekiyor.
Hayırlı olsun hepimize.
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payners 1 yıl Guest-41635B9FE
hkD
Malumların gelip sulandırması (her zaman ki gibi) hiç şaşırtmadı.
Yerli üretim vs derken umarım şebeke problemi çözülecektir.
Bununla birlikte kotalar + fiyatlarda da iyileştirme yapmaları gerekiyor.
Hayırlı olsun hepimize.

Hocam hep böyle tepkiler aldığımız için bu şekilde yazmıştım 😂Yorum gelmeyince insan şaşırıyor yani.
Uzaya yerli uydu fırlatıldı o zaman ne diyorlardı ne diye Türkiyeden fırlatılmadı [>:]
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payners 1 yıl
Hayret bu konuya bizim muhalif cocuklar gelmemiş .
Ama antenin çelikleri yurtdışından gelmiştir falan deseydiniz 😂😂
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Mr.RetroWave 1 yıl
Malın yerli olanına ( Gerçekten yerli olanına ) her zaman desteğimiz tamdır. Hayırlı olsun.
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