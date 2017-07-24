Turkcell, Aselsan'ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni test ediyor

Ülkemizin önde gelen firmalarından Turkcell, yerli üretimin desteklenmesi yolunda yeni bir adım daha attı. Turkcell, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli 4.5G anteni mevcut şebekesinde test etmeye başladı. Turkcell'in girişimleri ile birlikte ASELSAN tarafından üretilen yerli antenler İstanbul ve Ankara'daki canlı şebekeler üzerinde test ediliyor.
5G Teknolojileri Üzerinde Çalışılacak
Yaklaşık bir yıl süren hazırlık aşamasının ardından üretimine başlanan yerli anten projesiyle mobil haberleşme altyapısının millileştirilmesi hedefleniyor. Yerli antenler sayesinde dışa bağımlılık azaltılacak ve önemli miktarda maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak. Yerli antenin test süreci bittiğinde 4.5G şebekelerinde aktif olarak kullanılacak ve 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni projeler üzerinde çalışılacak.Ayrıca Bkz. "Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı"
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yüzünden tercih edilmediğini bilmeleri lazım.
Bir zamanlar basmaya ihtiyaç vardı.Sümerbank açıldı.Muhtemelen fiberoptik altyapının geç kalması yüzünden nete wireless çözümlerle bağlanacağız.
Fabrika yerli malı ile açılmasa da, üretimde olabildiğince yerli malı olmalı.
Bos islerle ugrasacaklarina 2017 yilinda 2 gb-3gb komik tarifeleri bir kaldirsinlar once
Yerli üretim vs derken umarım şebeke problemi çözülecektir.
Bununla birlikte kotalar + fiyatlarda da iyileştirme yapmaları gerekiyor.
Hayırlı olsun hepimize.
Hocam hep böyle tepkiler aldığımız için bu şekilde yazmıştım 😂Yorum gelmeyince insan şaşırıyor yani.
Uzaya yerli uydu fırlatıldı o zaman ne diyorlardı ne diye Türkiyeden fırlatılmadı [>:]
Ama antenin çelikleri yurtdışından gelmiştir falan deseydiniz 😂😂
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